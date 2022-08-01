За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов произошло 9 пожаров, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За сутки харьковские спасатели совершили 31 оперативный выезд, из которых: на ликвидацию пожаров 24, в т.ч. пожаров, вызванных военными действиями - 9, 3 - в помощь коммунальщикам и населению; 4 прочие выезды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, случились в Харьковском (2), Чугуевском (4), Изюмском (2) районах области, а также в Киевском (1) районе Харькова. Горели природные экосистемы, жилые дома, дворовые застройки, производственно-складские здания, поля с пшеницей", - говорится в сообщении.

Утром 31 июля в результате обстрела по Чугуевскому району области, с. Коробочкино, на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади пожара 100 кв.м. Через два часа спасателям удалось ликвидировать пожар.

Ночью 1 августа, враг нанес ракетный удар по Харьковскому и Чугуевскому районам области, в результате чего были частично повреждены и разрушены производственные здания и административно-складское здание, а также произошли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 30 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

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