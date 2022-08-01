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Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 1 августа около 2:00 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по г. Мерефа Харьковского района. В результате повреждены цеха одного из предприятий, произошел пожар на площади 100 кв м. Получил ранение охранник предприятия, он госпитализирован в больницу.

Продолжаются следственные действия, данные уточняются.

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Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 01

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 02

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 03

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 04

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 05

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 06

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 07

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 08

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 09

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 10

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник 11

армия РФ (19387) обстрел (27379) пожар (5961) ракеты (3576) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2478)


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По информации американского https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-30/ Института исследования войны (ISW) , российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Комышувахи и могут использовать эти два района как плацдарм для наступательной операции.
Российская армия, вероятно, создает условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова
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01.08.2022 10:48 Ответить
Стратегічно ..Україні просто необхідна перемога на півдні ..звільнення Херсону -це надзвичайний удар по кремлю.. і ще вагомий аргумент для Західних партнерів,що Україна взмозі перемагати москальську орду.
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01.08.2022 10:53 Ответить
но оружия дают ровно столько, что б и не просрали, и не сильно продвигались
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01.08.2022 11:05 Ответить
Проте зерно вивозять і зароблять 10 мільярдів доларів.А ракетні удари,то таке.Ну знищать Харків,чи Миколаїв,це ж фігня.
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01.08.2022 10:50 Ответить
На дураках завжди заробляли
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01.08.2022 11:08 Ответить
По сравнению с тем что орки совершили в Николаева, это просто мелочь. Ночью рашисты атаковали, как написал Сенкевич "травмпупнкт". На самом деле под обстрел попала городская больница скорой медицинской помощи. И хотя жертв нет, здание не пригодно к дальнейшей эксплуатации. Более того уничтожено оборудование операционной. Последствия настолько сильны, что больных эвакуируют в другие больницы, а что будет с мед. работниками не ясно
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01.08.2022 10:51 Ответить
Мой дом на Мерефянском шоссе крысы мавзолейные взорвали в марте...,нам с женой повезло...гостили у старшего сына...приехали посмотрели на развалины и уехали в Чехию...
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01.08.2022 10:55 Ответить
І правильно зробили
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01.08.2022 11:10 Ответить
 
 