Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, повреждены цеха предприятия, ранен охранник. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 1 августа около 2:00 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по г. Мерефа Харьковского района. В результате повреждены цеха одного из предприятий, произошел пожар на площади 100 кв м. Получил ранение охранник предприятия, он госпитализирован в больницу.

Продолжаются следственные действия, данные уточняются.

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