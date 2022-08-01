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Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы. ФОТО

В результате обстрелов оккупанты убили и ранили гражданских жителей. Против мирного населения Россия применила авиационные ракеты, "Ураганы", "Грады" и артиллерию. Задокументировано 34 удара по жилому сектору и инфраструктуре за сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 01

"Больше всего попаданий - 11 - перенесла Авдеевка. Враг также бил по городам Соледар, Бахмут, Северск, Николаевка, Красногоровка, Марьинка, пгт Нью-Йорк, Северное, селах Ягодное, Предтечино, Курдюмовка, Птичье, Карловка, Георгиевка, Ласточкино" , – говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 43 гражданских объекта - 34 жилых дома, два поля с урожаем, аптека, гаражи, автомобили. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 02
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 03
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 04
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 05
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 06
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 07
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 08
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 09
Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы 10

обстрел (27379) Нацполиция (16500) Донецкая область (9775)


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повикручувать руки і ноги їм
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01.08.2022 11:04 Ответить
а чого їм боятися, всі пішли їм на уступкі, де розрив всіх домовленностей з русскіми якщ вб"ють Азовців?
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01.08.2022 11:04 Ответить
В результате обстрелов серьезно пострадал кафедральный собор УПЦДонецка. Если долго звать руцкемир, то он обязательно придёт.
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01.08.2022 11:32 Ответить
Держіця - одна надєжда на ВСУ
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01.08.2022 12:16 Ответить
 
 