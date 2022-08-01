Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы. ФОТО

В результате обстрелов оккупанты убили и ранили гражданских жителей. Против мирного населения Россия применила авиационные ракеты, "Ураганы", "Грады" и артиллерию. Задокументировано 34 удара по жилому сектору и инфраструктуре за сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Больше всего попаданий - 11 - перенесла Авдеевка. Враг также бил по городам Соледар, Бахмут, Северск, Николаевка, Красногоровка, Марьинка, пгт Нью-Йорк, Северное, селах Ягодное, Предтечино, Курдюмовка, Птичье, Карловка, Георгиевка, Ласточкино" , – говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 43 гражданских объекта - 34 жилых дома, два поля с урожаем, аптека, гаражи, автомобили. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



















