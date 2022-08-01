Задержаны два человека, которые собирали данные про ВСУ в Сумской области по заданию военного куратора из РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры 2 мужчины задержаны по факту госизмены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчины были вовлечены представителем ВС РФ в конфиденциальное сотрудничество. Они собирали разведывательные данные о местах дислокации военных подразделений ВСУ и других воинских формирований, количестве их личного состава, мест дислокации, а также количестве военной техники и ее перемещения на территории г. Шостка и Шосткинского района Сумской области.

"Собранные фото и видео мужчины отправляли своему куратору, используя средства конспирации и закрытые каналы электронной связи. Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В результате вражеского обстрела горела пятиэтажка в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТО