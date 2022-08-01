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Новости Фото Война
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Задержаны два человека, которые собирали данные про ВСУ в Сумской области по заданию военного куратора из РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры 2 мужчины задержаны по факту госизмены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчины были вовлечены представителем ВС РФ в конфиденциальное сотрудничество. Они собирали разведывательные данные о местах дислокации военных подразделений ВСУ и других воинских формирований, количестве их личного состава, мест дислокации, а также количестве военной техники и ее перемещения на территории г. Шостка и Шосткинского района Сумской области.

"Собранные фото и видео мужчины отправляли своему куратору, используя средства конспирации и закрытые каналы электронной связи. Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.

Задержаны два человека, которые собирали данные про ВСУ в Сумской области по заданию военного куратора из РФ, - Офис генпрокурора 01

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задержание (6679) Сумская область (3175) государственная измена (1545) коллаборационизм (873)


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Топ комментарии
+6
Чергові дві мерзенні гниди.СБУ-респект...
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01.08.2022 11:46
+6
Щоб люди зв"язок мали! Чи з-за однієї-двох гнид тисячі людей без зв"язку залишать? Ти не сидів у "невіданні" - коли переживаєш за близьких і не знаєш по кілька днів - що з ними!
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01.08.2022 11:55
+3
Для чого їх взагалі затримувати
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01.08.2022 11:45
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Для чого їх взагалі затримувати
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01.08.2022 11:45 Ответить
Что б потом суды отпустили под залог в поллимона.
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01.08.2022 12:24 Ответить
Чергові дві мерзенні гниди.СБУ-респект...
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01.08.2022 11:46 Ответить
всі одягнуті одинаково - всі з організації на три букви.
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01.08.2022 11:52 Ответить
Чому на окупованих територіях не має комендантської години?Чому там працює інтернет?
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01.08.2022 11:48 Ответить
Щоб люди зв"язок мали! Чи з-за однієї-двох гнид тисячі людей без зв"язку залишать? Ти не сидів у "невіданні" - коли переживаєш за близьких і не знаєш по кілька днів - що з ними!
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01.08.2022 11:55 Ответить
К кому вопрос? оркам?
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01.08.2022 11:56 Ответить
ото там в річці і притопить
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01.08.2022 11:51 Ответить
Воду ***** заразить...
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01.08.2022 12:00 Ответить
Глубокая конспирация, раскрыть удалось благодаря чуду, на рыбалку он одел орковский камуфляж.
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01.08.2022 11:53 Ответить
https://youtube.com/shorts/_uVRwZVm1DM?feature=share відрубіте їм голови
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01.08.2022 11:54 Ответить
Спортивна риболовля. Зважте їх, чи що.
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01.08.2022 12:00 Ответить
Имитация работы в Турборежиме...новый прокуратор это вам не БенДиктова...
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01.08.2022 12:03 Ответить
видео: https://twitter.com/i/status/1554022862301929473
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01.08.2022 12:09 Ответить
Де затримали там і ростріляти.
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01.08.2022 12:43 Ответить
Надо ужесточить наказание подобным тварям в 2-3 раза,вплоть до пожизненного и количество их уменьшится в десятки раз.Куда смотрит правосудие?
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01.08.2022 12:56 Ответить
 
 