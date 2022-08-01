50 тыс. грн за избежание призыва: Начальник одного из военкоматов Полтавщины разоблачен на взятке. ФОТО

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки обещал избежать призыва за взятку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Местный правоохранитель был посредником в противоправной схеме.

"Стоимость "услуги" составляла 50 тыс. грн. Работники Бюро совместно с сотрудниками СБУ задержали посредника при передаче части взятки от одного из призывников", - проинформировали в ГБР.

В настоящее время сообщники уведомлены о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Продолжаются следственные действия.

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