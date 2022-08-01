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50 тыс. грн за избежание призыва: Начальник одного из военкоматов Полтавщины разоблачен на взятке. ФОТО

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки обещал избежать призыва за взятку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Местный правоохранитель был посредником в противоправной схеме.

"Стоимость "услуги" составляла 50 тыс. грн. Работники Бюро совместно с сотрудниками СБУ задержали посредника при передаче части взятки от одного из призывников", - проинформировали в ГБР.

В настоящее время сообщники уведомлены о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Продолжаются следственные действия.

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50 тыс. грн за избежание призыва: Начальник одного из военкоматов Полтавщины разоблачен на взятке 01
50 тыс. грн за избежание призыва: Начальник одного из военкоматов Полтавщины разоблачен на взятке 02

взятка (6167) призыв (743) военкомат (458) ГБР (3005) Полтавская область (1166)


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Топ комментарии
+13
А ті що прлатять хабарі вони хто?Або,який толк на фронті з немотивованих ,зігнаних,напівпридатних?
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01.08.2022 11:59
+8
Наймерзенніші гниди.
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01.08.2022 11:59
+8
Тому треба країну перетворити на ГУЛАГ,з відгодованими вертухаями ,де жебраки кріпаки працюють за миску баланди?Чи не забагато слуги народа на себе взяли?
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01.08.2022 12:48
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Наймерзенніші гниди.
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01.08.2022 11:59 Ответить
А ті що прлатять хабарі вони хто?Або,який толк на фронті з немотивованих ,зігнаних,напівпридатних?
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01.08.2022 11:59 Ответить
По твоєму всі мобілізовані ідуть на фронт? Серйозно?
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01.08.2022 15:17 Ответить
Ну нікада такова нєбила і вот апять...
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01.08.2022 12:00 Ответить
Гривнями брав, - патріот. )
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01.08.2022 12:04 Ответить
Не всі жителі України, це чиновники, мєнти, СБУ шники і судді. Саме на цих людях і тримається ця наша олігархічна система, і саме вони воюють. Так що доки не дізнаємося хто ж давав хабара, не варто думаю починати тред. Так що враховуючи цю систему, якщо тей хто відкупався це один з цієї системи, то все ок. А якщо не з неї, то жаль людину, все таки як сказала жінка 3-го тисячоліття Марина Порошенко, приберіть корупцію і зникне держава. Так що не переживайте, в Україні багато патріотів, і як не дивно, це чиновники, мєнти, СБУ і судді.
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01.08.2022 12:15 Ответить
Дивно, а у Києві платять хабарі щоб потрапити до ЗСУ(((
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01.08.2022 12:13 Ответить
шо ви робите? В Києві зранку до вечора мужики футбола ганяють і в парках ошиваються, бо роботи немає, багато хто пішов би служити. А военкомати призивають тих, хто не хоче, який сенс?
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01.08.2022 12:27 Ответить
Да. Так хочуть служити , що замість піти до РТЦК чи військової частини за відношенням - м'яча ганяють. Рукаліцо...
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01.08.2022 15:16 Ответить
Петиции про штрафбаты для военных коррупционеров ещё нет?
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01.08.2022 12:28 Ответить
Кордони тримають і будуть тримати закритими не тому що нема кому воювати, а тому що якщо їх відкрити до 10 виїхавших мільйонів додасться ще 10, молодих дівок з усієї країни вже мільйони випустили, випустять чоловіків і країні 3.14.
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01.08.2022 12:29 Ответить
Тому треба країну перетворити на ГУЛАГ,з відгодованими вертухаями ,де жебраки кріпаки працюють за миску баланди?Чи не забагато слуги народа на себе взяли?
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01.08.2022 12:48 Ответить
стільки в 2019 дали - скільки і взяли. хай холопородька по телевізору вибрали. Але в раду навіщо брали кого попало.
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01.08.2022 13:25 Ответить
Ну так піпл хотів соціалізьми, піпл його отримує. В чому проблема?
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01.08.2022 15:19 Ответить
кому война ,кому грошики на машину на Хенессі на дівок
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01.08.2022 12:33 Ответить
Четырежды уклонист взяток не брал...и не давал ..бабло косил...гастроли...Греция Кипр Турция ..экзотика 95 квартала...
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01.08.2022 12:44 Ответить
***. Знову робити відомість про ознайомлення з правопорушеннями скоєними військовослужбовцями ЗСУ та вимоги статей ККУ...
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01.08.2022 15:14 Ответить
 
 