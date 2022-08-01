В Одессе огнеборцы тушат пожар на крыше дома, эвакуированы 30 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На крыше жилого дома в центре Одессы вспыхнул пожар.

Об этом сообщают на странице ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе продолжается ликвидация пожара в шестиэтажном жилом доме по ул. Екатерининская, 35. Из помещений уже эвакуированы 30 жителей. Сообщение о возгорании на крыше в Службу спасения поступило около 9:40.

По состоянию на 10:25 площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. ВИДЕО

"76 спасателей задействованы в тушении пожара. Сложная планировка мансардного этажа и тем, что не везде есть доступ к помещениям. Есть информация о том, что в квартирах еще могут находиться люди. Поэтому спасатели работают как над поиском людей, так и над тушением пожара. Ликвидация продолжается. Площадь пожара составляет примерно 400 кв. м.", - подчеркнула пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Известно, что этот дом принадлежит к памятникам архитектуры – это доходный дом Шестопала-Чернигова.





