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Доброволец теробороны продавал бронежилеты и другую гумпомощь, которые предназначались для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генералього прокурора разоблачен и уведомлен о подозрении доброволец территориальной обороны по факту продажи гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Доброволец теробороны продавал бронежилеты и другую гумпомощь, которые предназначались для ВСУ, - Офис генпрокурора 01

"По данным следствия, мужчина, ранее занимавший должность заместителя Днепропетровской ОГА, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами РФ, занимался сбытом гуманитарной помощи. Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Доброволец теробороны продавал бронежилеты и другую гумпомощь, которые предназначались для ВСУ, - Офис генпрокурора 02

Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи. Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.

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Автор: 

хищение (676) гуманитарная помощь (1262) тероборона (340) Офис Генпрокурора (2478) Днепропетровская область (4001)


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Топ комментарии
+13
в той час як ми скидуємося родичам і знайомим, що воюють, на каски, броніки і взуття? пристреліть підора.
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01.08.2022 12:14
+13
Що тут коментувати. Керівництво обласних державних адміністрацій призначається Президентом.
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01.08.2022 12:15
+11
Борис Філатов - міський голова Дніпра, а цей кадр був заступником голови ОБЛАСНОЇ держадміністрації. Ты улавливаешь суть? (С)
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01.08.2022 12:23
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А кто это мог сделать, Борис прокомментируйте с главой штаба обороны Днепра.
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01.08.2022 12:07 Ответить
Що тут коментувати. Керівництво обласних державних адміністрацій призначається Президентом.
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01.08.2022 12:15 Ответить
Борис Філатов - міський голова Дніпра, а цей кадр був заступником голови ОБЛАСНОЇ держадміністрації. Ты улавливаешь суть? (С)
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01.08.2022 12:23 Ответить
не мішайте державну владу та місцеве самоврядування Філатов з 2015 року міській голова Дніпра...тоді ще Дніпропетровська..це посада виборна ..хоч і з численними фальсифікаціями та підкупом виборців (куди ж без цього)..тобто він посадова особа органів місцевого самоврядування... а затриманий, як пишуть раніше обіймав посаду заступника Дніпропетровської обласної державної адміністрації - це посадова особа органів виконавчої влади ...його призначення погоджує Кабмін
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01.08.2022 14:11 Ответить
Это не парафия мера. Это ОДА, за которую отвечает президент. Это его назначенец. Читать нужно внимательно. Вы до сих пор уверены что конгрессвумен говорит неправильно?

Как это все могло оказаться в его руках? Американские генералы уже разбирались с логистикой поставок и нашей властью.
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01.08.2022 12:40 Ответить
Потрібно віддати його тероборонцям на передову...
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01.08.2022 12:11 Ответить
Шок
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01.08.2022 12:12 Ответить
Ще одна гніда від "Слуг олігархів" скоріш за все.
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01.08.2022 12:12 Ответить
Або від ПР.
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01.08.2022 12:14 Ответить
Заступник дніпропетровської ОДА - це мабуть заступник голови Дніпропетровської ОДА?
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01.08.2022 12:12 Ответить
зелені покидьки ліплять справу проти Філатова
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01.08.2022 12:13 Ответить
А яким боком Філатов до ОДА?
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01.08.2022 12:15 Ответить
та то штатный бот за зарплате днепровского ворсовета
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01.08.2022 12:20 Ответить
Хочу на зарплату!!!
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01.08.2022 12:22 Ответить
в той час як ми скидуємося родичам і знайомим, що воюють, на каски, броніки і взуття? пристреліть підора.
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01.08.2022 12:14 Ответить
А тычат пальцем, что Спартц - дура и льет воду не на ту мельницу
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01.08.2022 12:17 Ответить
Тычат пальцем в основном боты Дерьмака. Тему воровства гуманитарки с Запада поднял Юрий Швец, который обвинил Дерьмака и всю его ж.ОПу, которые барыжат на крови наших ВСУ. ООни сразу устроили вой в тырнете, что это агенты ******* распускают такую инфу.
Буба криворогий, как тебе такое? Когда Дерьмака (агента ФСБ с погонялом Козырь ) посадишь? Или ты работаешь с ним на пару?
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01.08.2022 12:44 Ответить
Несколько раз уже слышу про Швеца. Но ссылки видел только на Ютуб. Не знаешь, есть печатные тексты?
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01.08.2022 12:48 Ответить
ФИО, please
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01.08.2022 12:18 Ответить
Заместитель бывшего председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко
(фото 1)
продавал военную амуницию, которая должна была отправиться на фронт нашим бойцам.
Чиновника с поличным задержали в Киеве при попытке сбыть снаряжение.

Как сообщает источник журналистов в полиции, речь идет о Дмитрие Стригуне.(фото 2)
Он пытался продать за 200 тысяч гривен и 10 тысяч долларов каски, бронежилеты и аптечки. Также при обыске у него нашли патроны.

Задержанный является добровольцем терробороны "Отряда ТрО при Президенте Украины".
Суд отправил Стригуна под стражу с правом внесения залога 370 тысяч гривен.

Напомним, что экс-глава Днепропетровской ОГА Бондаренко неоднократно был замешан в скандалах и воровстве. Украл миллионы на тендерах из областного бюджета, а теперь вместе со своей "шестеркой" обворовывают наших защитников! Эти твари хуже рашистов!

фото 1


фото 2
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01.08.2022 14:33 Ответить
"Отряд ТрО при Президенте Украины"

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01.08.2022 15:01 Ответить
Щось я так і думав, що зам того "клована з тілівізора".
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01.08.2022 15:22 Ответить
когда будут выполняться законы военного времени? или их просто нет?
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01.08.2022 12:19 Ответить
Или. Існує лише https://www.zakon.cc/law/document/read/389-19
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01.08.2022 12:29 Ответить
По законам военного времени-- повесить.
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01.08.2022 12:22 Ответить
Знайди той закон і уважно прочитай, бажано вголос, щоб усі чули.
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01.08.2022 12:30 Ответить
Это только один попался, а сколько еще осталось на дерибане ?
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01.08.2022 12:22 Ответить
"Свої" - всі залишилися.
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01.08.2022 12:24 Ответить
Чем такие думают не понимаю,Эти животные хуже пидороссиян,Усильте закон-полная конфискация у них и близких родственников.Для таких это самое страшное.****** шоб вас жизнь наказала.
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01.08.2022 12:45 Ответить
гірше за Путіна для України це корупція
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01.08.2022 12:51 Ответить
гірше за путлєра -це зеля,який прикидається українцем,а на самому ділі зрадник номер 1.
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01.08.2022 13:53 Ответить
От ти троль ватний, ще й тупий)
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01.08.2022 14:03 Ответить
"...повідомлено про підозру добровольцеві територіальної оборони..." ***** ви таке пишите? Перше, що я уявив, коли прочитав заголовок, це звичайного рядового добровольця, а виявляється це велике цебе і б'юсь об заклат -"Слуга народу". Так і пишіть "...чоловік, який раніше обіймав посаду заступника Дніпропетровської ОДА, член партії "Слуга народу" і далі по тексту.
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01.08.2022 13:18 Ответить
От ***** ці з генпрокуратури,а показати на фото що там в ящиках?
Знову лапшу вішають на вуха народу!
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01.08.2022 13:52 Ответить
Яке розслідування зловили на місці і зразу встановити вирок як зрадника України з конфікацією майна.
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01.08.2022 14:07 Ответить
ТРО нужно или разогнать или подчинить их ВСУ...сейчас это сплошное пьянство и воровство...при том что эти люди получают ежемесячно минимум 30 тис грн зарплаты

Случай из моим товарищем из ТРО...послали их в одно село строить 3 линию обороны...нужно было рыть окопы и строить блиндажи. Они нашли местного фермера и он им с помощью екскаватора за 2 дня вырыл окопы. Следующие 2 недели они тупо бухали и гуляли...а потом приехало начальство, посмотреть результаты работы. Командиру эти окопы естветвенно не очень понравились...и он приказал все переделать. Теперь они еще 2 недели будут там бухать. И все это за деньги государства во время войны.
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01.08.2022 15:50 Ответить
Питання в студію:-кому продавав? Бандитам,рашистам,ВСУ кому продавав?
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01.08.2022 23:01 Ответить
 
 