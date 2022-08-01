Доброволец теробороны продавал бронежилеты и другую гумпомощь, которые предназначались для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генералього прокурора разоблачен и уведомлен о подозрении доброволец территориальной обороны по факту продажи гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, мужчина, ранее занимавший должность заместителя Днепропетровской ОГА, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами РФ, занимался сбытом гуманитарной помощи. Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи. Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.

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