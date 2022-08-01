Доброволец теробороны продавал бронежилеты и другую гумпомощь, которые предназначались для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генералього прокурора разоблачен и уведомлен о подозрении доброволец территориальной обороны по факту продажи гуманитарной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
"По данным следствия, мужчина, ранее занимавший должность заместителя Днепропетровской ОГА, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами РФ, занимался сбытом гуманитарной помощи. Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи. Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.
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Как это все могло оказаться в его руках? Американские генералы уже разбирались с логистикой поставок и нашей властью.
Буба криворогий, как тебе такое? Когда Дерьмака (агента ФСБ с погонялом Козырь ) посадишь? Или ты работаешь с ним на пару?
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продавал военную амуницию, которая должна была отправиться на фронт нашим бойцам.
Чиновника с поличным задержали в Киеве при попытке сбыть снаряжение.
Как сообщает источник журналистов в полиции, речь идет о Дмитрие Стригуне.(фото 2)
Он пытался продать за 200 тысяч гривен и 10 тысяч долларов каски, бронежилеты и аптечки. Также при обыске у него нашли патроны.
Задержанный является добровольцем терробороны "Отряда ТрО при Президенте Украины".
Суд отправил Стригуна под стражу с правом внесения залога 370 тысяч гривен.
Напомним, что экс-глава Днепропетровской ОГА Бондаренко неоднократно был замешан в скандалах и воровстве. Украл миллионы на тендерах из областного бюджета, а теперь вместе со своей "шестеркой" обворовывают наших защитников! Эти твари хуже рашистов!
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Знову лапшу вішають на вуха народу!
Случай из моим товарищем из ТРО...послали их в одно село строить 3 линию обороны...нужно было рыть окопы и строить блиндажи. Они нашли местного фермера и он им с помощью екскаватора за 2 дня вырыл окопы. Следующие 2 недели они тупо бухали и гуляли...а потом приехало начальство, посмотреть результаты работы. Командиру эти окопы естветвенно не очень понравились...и он приказал все переделать. Теперь они еще 2 недели будут там бухать. И все это за деньги государства во время войны.