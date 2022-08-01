Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов. ФОТОрепортаж
Оккупанты систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Наш Николаев. Ежедневные обстрелы жилых домов, школ, другой социальной инфраструктуры. Но оккупанты не учли одного. Украина и наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов. Как бы россияне ни пытались сломать наш дух, мы будем держаться. И бороться за наше свободное будущее на родной земле", - заметил глава государства.
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Коли вже цей "херой" заткнеться...
- "слуга народа" - сталинский термин;
- "хуже не будет" - большевитская реприза, "хуже чем при царе не будет";
- "самое вкусное в мире мороженное" - это на самом деле американское лицензионное.
и т.д. без счета. Они совки и строят здесь "хорошую роzziю", а Украину разрушают.
Был когда-то президент ссср горбачев - тот тоже строил "социализм с гуманным лицом".
Пригрів зрадників біля себе,здав в полон Азовців,оголив весь південь так,що орки за 3 години захопили все!
А ти все відосики пишеш....
Тобі потрібно щось робити щоб вони (ракети) не падали на Миколаїв, і взагалі починай менше ******* бо реально твої промови задовбують.
рассказывать, что николаевцы выстоят, какие они сильные! То ли подлость, то ли издевательство
за спиной Армии и в бункере! Это не идиотизм, это сволочизм. Оно что, вообще разум потеряло?
или наглость зашкаливает: дружбан ермак вытащит, можно поизголяться?!