Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов. ФОТОрепортаж

Оккупанты систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наш Николаев. Ежедневные обстрелы жилых домов, школ, другой социальной инфраструктуры. Но оккупанты не учли одного. Украина и наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов. Как бы россияне ни пытались сломать наш дух, мы будем держаться. И бороться за наше свободное будущее на родной земле", - заметил глава государства.





















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