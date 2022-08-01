РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8850 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 066 45

Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов. ФОТОрепортаж

Оккупанты систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наш Николаев. Ежедневные обстрелы жилых домов, школ, другой социальной инфраструктуры. Но оккупанты не учли одного. Украина и наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов. Как бы россияне ни пытались сломать наш дух, мы будем держаться. И бороться за наше свободное будущее на родной земле", - заметил глава государства.

Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 01
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 02
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 03
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 04
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 05
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 06
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 07
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 08
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 09
Зеленский о Николаеве: Наши люди точно мощнее любых российских ракет и снарядов 10

Смотрите: Российский оккупант покинул своего раненого товарища и скрылся с поля боя. ВИДЕО беспилотника

Зеленский Владимир (20505) Николаев (2155) обстрел (27379) ракеты (3576)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
О мій Боже як він вже дістав
показать весь комментарий
01.08.2022 12:40
+28
Нице зе-створіння...
Коли вже цей "херой" заткнеться...
показать весь комментарий
01.08.2022 12:44
+27
ти i про Марiуполь так казав. i що тепер скажешь? краще б виконував свої прямi обов'язки i допомiг з БК i ППО. а про наших героїчних людей - то не твоя заслуга.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О мій Боже як він вже дістав
показать весь комментарий
01.08.2022 12:40 Ответить
Есть такое. Оно же три года усердно готовилось защищать этих людей.

показать весь комментарий
01.08.2022 13:20 Ответить
Нице зе-створіння...
Коли вже цей "херой" заткнеться...
показать весь комментарий
01.08.2022 12:44 Ответить
скільки можна нести цей маразм?
показать весь комментарий
01.08.2022 12:45 Ответить
Навіть немає слів вже коментувати це недорозуиіння.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:53 Ответить
недорозуміння
показать весь комментарий
01.08.2022 13:20 Ответить
ти i про Марiуполь так казав. i що тепер скажешь? краще б виконував свої прямi обов'язки i допомiг з БК i ППО. а про наших героїчних людей - то не твоя заслуга.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:54 Ответить
Де належна відповідь, довго чекати?
показать весь комментарий
01.08.2022 12:54 Ответить
Чем? Шашлыками и асфальтом? Оружие союзников и так пашет на износ.

показать весь комментарий
01.08.2022 13:23 Ответить
хватит уже молоть с бодуна - ***** хату розвалило ...
показать весь комментарий
01.08.2022 12:54 Ответить
Поедь в Николаев ,посиди под ожиданием крылатых ракет ! Ты и твои предатели Баканова Наумов , которому лично ты 🤢🤡, присвоил звание генерала В ОТВЕТЕ ЗА СДАЧУ ЮГА ‼️ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОТСТРЕЛИВАЕТЕ русскую СВОЛОЧЬ В ОКУПИРОВАННОМ Крыму и где все английские ГАРПУНЫ⁉️
показать весь комментарий
01.08.2022 12:55 Ответить
это уже просто ****** из ******ов , это уже даже лютым трэшом не назовешь, это какое-то запредельное издевательство с таким же запредельным цинизмом , клоун разваливший в короткие сроки армию, разведку, международные отношения, разворовавший бюджет страны , сидя в безопасном бункере утверждает , что разбитые больницы, детские садики, дома, слезы пожилых людей, мертвые тела на улицах Николаева - это героизм и не сломленный дух , ........................просто нет уже слов и эмоций после каждого его заявления , хочется кричать с одним вопросом - КТО ТЫ , ОТКУДА ТЫ , ПОЧЕМУ ТЫ ?????....................
показать весь комментарий
01.08.2022 12:56 Ответить
"Гвозди бы делать из этих людей. Небыло б в мире крепче гвоздей!" Совковий пафос.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:58 Ответить
+100500
- "слуга народа" - сталинский термин;
- "хуже не будет" - большевитская реприза, "хуже чем при царе не будет";
- "самое вкусное в мире мороженное" - это на самом деле американское лицензионное.
и т.д. без счета. Они совки и строят здесь "хорошую роzziю", а Украину разрушают.
Был когда-то президент ссср горбачев - тот тоже строил "социализм с гуманным лицом".
показать весь комментарий
01.08.2022 14:08 Ответить
Якби не було зради на Півдні в перші дні війни, не булоб і трагедії в Маріуполі і Миколаєві ,нагадаю перед рашиською агресією були розміновано кримський перешийок і не були підірвані мости на початку війни ,що це недолугість чи зрада ?
показать весь комментарий
01.08.2022 12:59 Ответить
По вині цього блазня зупинені всі програми ракетного озброєння ЗСУ.Ця вся кров та руйнування на цьому клоуні....
показать весь комментарий
01.08.2022 13:04 Ответить
та не тільки на ньому, а ще і на 73%, які його на своїх барянячих ріжках занесли на Банкову у велике крісло, дали йому булаву і всі ключі від України.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:18 Ответить
Та коли ж це нещастя вже завалить свою гнилу пельку???
показать весь комментарий
01.08.2022 13:04 Ответить
Когда же его посадят?
показать весь комментарий
01.08.2022 13:13 Ответить
Кто ж его посадит,он же памятник.73%
показать весь комментарий
01.08.2022 13:25 Ответить
Добре п..діти таке, сидячи в бункері у Києві, котрий охороняється ПРО та ППО. Коли ж ти вже замовкнеш навіки?
показать весь комментарий
01.08.2022 13:14 Ответить
А где Вовкино фото на корточках с семками в поддержку Ленки-Скумбрии-по-восемь?
показать весь комментарий
01.08.2022 13:15 Ответить
...поэтому ты, ****, их не эвакуировал и погубил тысячами...зеля !!! Почему ты ещё не ушёл ?!
показать весь комментарий
01.08.2022 13:16 Ответить
Гандон ты использованый - Зеленский .да и всё.
показать весь комментарий
01.08.2022 13:30 Ответить
Чого ж не відправити в це сміливе місто своїх діток, родичів, першу леді, квартал, хай би вони теж набрались тої могутності, а дивлячись ці кадри і слухаючи новини, то серце кров'ю обливається за людей, за їх страждання і смерті, краще вже мовчати, ніж щось бовкати...
показать весь комментарий
01.08.2022 13:32 Ответить
Б...ть ,Вова,ты циник наивысшей пробы,ни чести,ни совести.
показать весь комментарий
01.08.2022 13:32 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2022 13:54 Ответить
Ти ж і допустив,що зараз нищать Миколаїв!
Пригрів зрадників біля себе,здав в полон Азовців,оголив весь південь так,що орки за 3 години захопили все!
А ти все відосики пишеш....
показать весь комментарий
01.08.2022 13:37 Ответить
Жодними своїми високопарними словами він не змиє своєї вини перед людьми, які страждають через його недолугість!
показать весь комментарий
01.08.2022 13:47 Ответить
Ваші люди в Закарпатті, в Польщі, в київському бункері і в Ізраїлі...То наші люди, яких Ви особисто зі своєю хуцпою нарекли на таке лихо, закатавши гроші в асфальт, щоб попіаритись і перевибратися на другий термін, не зробивши зброї, яка могла захистити цих кинутих Вами під ракети, снаряди і міни. Ви ж їм обіцяли кінець епохи бідності і тільки ржати, а вони після Вашої брехні і дій отримали жебратство і плач кожного дня. Вам краще залізти в бункер і помовчати!!!
показать весь комментарий
01.08.2022 13:55 Ответить
Генерал Марченко повернувся в Миколаїв. Все буде ок тепер
показать весь комментарий
01.08.2022 14:11 Ответить
І буде. Бо це недолуге кім, послане зе, НІЩО.
показать весь комментарий
01.08.2022 15:26 Ответить
зато кiм красиво улыбается на камеру после каждого обстрела - пипец слуги там все неадекваты или просто наркоманы системные?
показать весь комментарий
01.08.2022 17:47 Ответить
А що зараз зробить генерал Марченко, коли ворог вгризся в землю, спорудив захисні споруди із металу і бетону, піднягнув артилерію, РЗСВ, ракетні комплекси, а Марченко має йти на них з теробороною, які мають тільки автомати? Час відосіків і піару з подушечками, труселями, шоколадками з цими мордами закінчтвся, а тепер все хочуть спихнути на Марченко?
показать весь комментарий
01.08.2022 17:21 Ответить
он это скотодерьмо вечером записывает а сейчас нам его крутят? или у гундосых режим сбился?
показать весь комментарий
01.08.2022 14:39 Ответить
Вова, тобі не спадало на думку, що ті ракети вбивають українців, поки ти відкриваєш своє хлєбало?
Тобі потрібно щось робити щоб вони (ракети) не падали на Миколаїв, і взагалі починай менше ******* бо реально твої промови задовбують.
показать весь комментарий
01.08.2022 14:41 Ответить
Осел вже дістав! Бери дерьмака вали на шашлики, тіки не заважай!
показать весь комментарий
01.08.2022 14:53 Ответить
І подалі, так як спромігся на лижах з буковелі в Оман попасти.
показать весь комментарий
01.08.2022 15:28 Ответить
Тому ти замість ракет і ПРО дороги строїв? Свою родину не хочешь перевезти в Миколаїв?
показать весь комментарий
01.08.2022 15:55 Ответить
Ему сцы в глаза, - а он : божья роса! Народ ненавидит, проклинает. а оно продолжает бесстыдно
рассказывать, что николаевцы выстоят, какие они сильные! То ли подлость, то ли издевательство
за спиной Армии и в бункере! Это не идиотизм, это сволочизм. Оно что, вообще разум потеряло?
или наглость зашкаливает: дружбан ермак вытащит, можно поизголяться?!
показать весь комментарий
01.08.2022 17:19 Ответить
да зеленский своим тупым цинизмом издевается над украинцами - и делает он это сознательно, вы самые сильные могучие по-этому погибайте под бомбежками
показать весь комментарий
01.08.2022 17:50 Ответить
 
 