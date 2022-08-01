Рашисты обстреливают Запорожскую область. Разрушены более 30 домов. На Пологовщине оккупанты уничтожили 100 га урожая, - ОВА. ФОТО

В результате артобстрелов населенных пунктов на гуляйпольском и ореховском направлениях, военнослужащими РФ разрушены около 30 жилых домов, одно частное предприятие и местный краеведческий музей. Информация о травмированных гражданах не поступала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Оккупанты в очередной раз попали по полям с украинским урожаем. Во время артиллерийского обстрела поселков Темировка и Варваровка Гуляйпольского района вражеским огнем уничтожено 100 гектаров с посевом пшеницы. Значительный ущерб понесли и частные дома жителей Гуляйполя и Орехова. Ударной волной в них выбито окна и двери, повреждены крыши, стены и фасады домов. Осколками разорванных снарядов деформированы хозяйственные постройки, гаражи и транспортные средства людей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрелов подверглись разрушениям многоэтажки в Гуляйполе. В некоторых квартирах вылетели окна, осколками посекло стены и снесло балконы. Однако с другими жилыми домами ситуация значительно хуже – от прямых попаданий ракет в них уничтожено несколько этажей.





