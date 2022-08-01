РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7116 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 147 4

Рашисты обстреливают Запорожскую область. Разрушены более 30 домов. На Пологовщине оккупанты уничтожили 100 га урожая, - ОВА. ФОТО

В результате артобстрелов населенных пунктов на гуляйпольском и ореховском направлениях, военнослужащими РФ разрушены около 30 жилых домов, одно частное предприятие и местный краеведческий музей. Информация о травмированных гражданах не поступала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

Рашисты обстреливают Запорожскую область. Разрушены более 30 домов. На Пологовщине оккупанты уничтожили 100 га урожая, - ОВА 01

"Оккупанты в очередной раз попали по полям с украинским урожаем. Во время артиллерийского обстрела поселков Темировка и Варваровка Гуляйпольского района вражеским огнем уничтожено 100 гектаров с посевом пшеницы. Значительный ущерб понесли и частные дома жителей Гуляйполя и Орехова. Ударной волной в них выбито окна и двери, повреждены крыши, стены и фасады домов. Осколками разорванных снарядов деформированы хозяйственные постройки, гаражи и транспортные средства людей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вечером оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли центр Гуляйполя в Запорожской области, есть погибшие, - ОВА. ФОТО

Отмечается, что в результате обстрелов подверглись разрушениям многоэтажки в Гуляйполе. В некоторых квартирах вылетели окна, осколками посекло стены и снесло балконы. Однако с другими жилыми домами ситуация значительно хуже – от прямых попаданий ракет в них уничтожено несколько этажей.

Рашисты обстреливают Запорожскую область. Разрушены более 30 домов. На Пологовщине оккупанты уничтожили 100 га урожая, - ОВА 02
Рашисты обстреливают Запорожскую область. Разрушены более 30 домов. На Пологовщине оккупанты уничтожили 100 га урожая, - ОВА 03
Рашисты обстреливают Запорожскую область. Разрушены более 30 домов. На Пологовщине оккупанты уничтожили 100 га урожая, - ОВА 04

Автор: 

Гуляйполе (87) обстрел (27396) Запорожская область (3126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люди страждають -- нічо святого для рашки
показать весь комментарий
01.08.2022 12:50 Ответить
У Пологівському районі Запорізької області місцеві партизани скоригували вогонь українських військових на залізничні колії.
показать весь комментарий
01.08.2022 12:50 Ответить
путiн - ШОБ ТИ ЗДОХ НЕЛЮДЬ
показать весь комментарий
01.08.2022 14:33 Ответить
Эвакуация не нужна,или Донецкая это другое
показать весь комментарий
01.08.2022 14:49 Ответить
 
 