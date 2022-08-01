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В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу. ФОТО

При процессуальном руководстве Правобережной окружной прокуратуры жителю Днепра сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу 01

"По данным следствия, подозреваемый организовал схему по изготовлению и сбыту фиктивных справок об установлении группы инвалидности и пенсионных удостоверений для беспрепятственного пересечения государственной границы. За 900 евро он предоставлял пакет необходимых документов для перемещения через госграницу лицам, подлежащим мобилизации в условиях военного положения. Поддельные документы мужчина отправлял по почте или передавал при личных встречах с заказчиками", - говорится в сообщении.

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В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу 02

Во время обыска по месту жительства и в автомобилях подозреваемого обнаружены и изъяты готовые к сбыту поддельные удостоверения и документы, более 100 почтовых квитанций об отправке, почти 50 печатей учреждений здравоохранения и военкоматов, компьютерная техника, мобильные телефоны и денежные средства в сумме 1 млн грн.

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В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу 03

В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу 04
В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу 05

Автор: 

граница (5275) документ (400) подделка (438) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+19
Демпинговал мерзавец!!!
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01.08.2022 14:34
+10
До сраки ті петиції, вся зе братани і так виїзжать без перешкод
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01.08.2022 14:37
+9
Не будуть всі воювати і рити окопи також не будуть. Відкрийте кордони, щоб люди могли заробляти. Бо якби всі так хотіли утекти, то би проривали масово кордони. Заериття кордонів це совок, або Північна Корея.
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01.08.2022 14:55
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На нуль окопи рити його разом з своїми ділкам
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01.08.2022 14:28 Ответить
Для вас отправка на "нуль" це покарання?
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01.08.2022 15:13 Ответить
У кожного свій бізнес. Буде попит, буде і пропозиція.
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01.08.2022 14:31 Ответить
Демпинговал мерзавец!!!
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01.08.2022 14:34 Ответить
Хто хоче втекти втече, якщо війна піде на роки залишиться мільйонів 10 15 з них 2-3 млн військових ,ветеранів такий собі праобраз Січі й дике вимерле поле на сході.
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01.08.2022 14:34 Ответить
Ніякої січі в ********* світі бути не може. А війну на роки Украхна не витягне. Тут просто буде знищенна тоді, вся інфраструкта.
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01.08.2022 14:48 Ответить
На це зекодло з тупіним і розраховує
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01.08.2022 15:15 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

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01.08.2022 14:34 Ответить
До сраки ті петиції, вся зе братани і так виїзжать без перешкод
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01.08.2022 14:37 Ответить
Просто цікаво що воно зараз відповість.
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01.08.2022 14:58 Ответить
Тиждень тому друга петиція вже набрала 25000 голосів.
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01.08.2022 15:06 Ответить
Почитайте відповідь на першу петицію адвоката Гумірова. Якщо коротко "ні про що".
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01.08.2022 15:23 Ответить
Шифруюця
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01.08.2022 14:48 Ответить
Не будуть всі воювати і рити окопи також не будуть. Відкрийте кордони, щоб люди могли заробляти. Бо якби всі так хотіли утекти, то би проривали масово кордони. Заериття кордонів це совок, або Північна Корея.
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01.08.2022 14:55 Ответить
Дякую, що СБУ, прокуратура та інші поважні тилові інституції інформують населення про актуальні розцінки. Тільки сьогодні вже було 50т грн для воєнкома і ось знову. А як гарно починали, разів в 10 було більше.
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01.08.2022 15:35 Ответить
Пля!
Сделайте для мужиков призывного возраста на время войны платный выезд, скажем 20$ за каждый день . И платить должны все без исключения. И дипломаты, и волонтёры, и дальнобойщики и все окстальные. Бюджет будет нехило пополняться и кормушка для вских проходимцев , погранцов , военкоматчиков,, врачей исчезнет.
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01.08.2022 15:46 Ответить
20 доларів на день, це дуже багато. 100-200 доларів на місяць, це норм.
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01.08.2022 16:43 Ответить
нет денег - иди воевать ?
хороший подход
только его простота пугает
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01.08.2022 17:55 Ответить
Так по какой справке сепары типа Портнова выезжают?
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01.08.2022 17:01 Ответить
 
 