В Днепре разоблачили мужчину, который за 900 евро делал военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу. ФОТО
При процессуальном руководстве Правобережной окружной прокуратуры жителю Днепра сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"По данным следствия, подозреваемый организовал схему по изготовлению и сбыту фиктивных справок об установлении группы инвалидности и пенсионных удостоверений для беспрепятственного пересечения государственной границы. За 900 евро он предоставлял пакет необходимых документов для перемещения через госграницу лицам, подлежащим мобилизации в условиях военного положения. Поддельные документы мужчина отправлял по почте или передавал при личных встречах с заказчиками", - говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства и в автомобилях подозреваемого обнаружены и изъяты готовые к сбыту поддельные удостоверения и документы, более 100 почтовых квитанций об отправке, почти 50 печатей учреждений здравоохранения и военкоматов, компьютерная техника, мобильные телефоны и денежные средства в сумме 1 млн грн.
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Сделайте для мужиков призывного возраста на время войны платный выезд, скажем 20$ за каждый день . И платить должны все без исключения. И дипломаты, и волонтёры, и дальнобойщики и все окстальные. Бюджет будет нехило пополняться и кормушка для вских проходимцев , погранцов , военкоматчиков,, врачей исчезнет.
хороший подход
только его простота пугает