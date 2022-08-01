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В Сумской области будут судить священника, который поддерживал "русский мир" и помогал оккупантам, - Нацполиция. ФОТО

Обвиняемому, 37-летнему священнослужителю, может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.


В Сумской области будут судить священника, который поддерживал русский мир и помогал оккупантам, - Нацполиция 01

"По данным следствия, в течение марта 2022 во время временной оккупации одного из сел Конотопского района 37-летний священник - сторонник "русского мира" - пропагандировал враждебную идеологию, оправдывал действия страны-агрессора в Украине и поддерживал оккупацию ее территорий. Кроме того, всячески помогал вражеской армии, передавая ей материальные ресурсы", - говорится в сообщении.

В Сумской области будут судить священника, который поддерживал русский мир и помогал оккупантам, - Нацполиция 02

В июле следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры направлен на рассмотрение суда. Обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.

Нацполиция (16501) священник (228) Сумская область (3178) коллаборационизм (874)


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Топ комментарии
+18
Після відбуття покарання (обовязкова конфіскація всього майна!) позбавлення громадянства і депортація на *********. І це має бути вказано в судовому рішенні. Треба внести відповідний додатковий пункт в статтю 111.
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01.08.2022 14:56
+15
Иплом об алтарь и на гиляку падлюку.
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01.08.2022 14:53
+15
После наказание лишать гражданства Украины и депортация на Московию !Аминь !
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01.08.2022 14:53
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Иплом об алтарь и на гиляку падлюку.
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01.08.2022 14:53 Ответить
хрестом його по священнослужінню
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01.08.2022 14:53 Ответить
усьо...лавочка прикрита...по чьом опіум для народа
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01.08.2022 14:54 Ответить
та ні. просто на лобі випалювати радянську совкову зірку (або як альтернатива - серп і молот)))
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01.08.2022 15:07 Ответить
После наказание лишать гражданства Украины и депортация на Московию !Аминь !
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01.08.2022 14:53 Ответить
Після відбуття покарання (обовязкова конфіскація всього майна!) позбавлення громадянства і депортація на *********. І це має бути вказано в судовому рішенні. Треба внести відповідний додатковий пункт в статтю 111.
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01.08.2022 14:56 Ответить
Але після відбуття покарання вже не буде ніякого **********
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01.08.2022 15:00 Ответить
зато будет выбор - тыва чечня дагестан калмыкия бурятия
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01.08.2022 15:38 Ответить
бороду йому хоть побрийте
шайтан бородатий розійшовся
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01.08.2022 14:59 Ответить
паства иому цього не простит -- послати иого на перековку
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01.08.2022 15:04 Ответить
Польский историк Лукаш Адамский призвал :
Поставить крест на ублюдочном наследии Орды и вбить осиновый кол в безумную идею «русского мира» !
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01.08.2022 15:07 Ответить
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01.08.2022 15:08 Ответить
люди не ведіться. його будуть судити, але не осудять, а чому, тому що в нас самий чесний суд.
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01.08.2022 15:14 Ответить
Максимум, що чекає на цю наволоч в рясі це умовне або відбудеться читанням "Кобзаря". Ось що заявив заявив навий ген. прокурор: https://youtu.be/ekE1MEmJFWc
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01.08.2022 15:16 Ответить
Крім прокурора , є ще народ 😠
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01.08.2022 17:27 Ответить
Не священника - а БАТЮШКУ, мір не руський, а русскій.
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01.08.2022 15:17 Ответить
шайтан труба йому товариш
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01.08.2022 15:26 Ответить
16:12

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам 2 августа рассмотрит заявление, в котором ожидается признание России «террористическим государством», сообщает председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс.
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01.08.2022 15:38 Ответить
Конечно УПЦ МП!
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01.08.2022 15:38 Ответить
В тихом омуте черти водятся , один уже есть.
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01.08.2022 15:45 Ответить
украинский УПК требуется выкинуть на помойку и создавать заново
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01.08.2022 16:07 Ответить
почему такой большой процент предателей в Украине?
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01.08.2022 16:25 Ответить
Кацапів забагато в нашій краіні - це головна причина !
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01.08.2022 17:25 Ответить
На кілок , падлюку бородату 😠
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01.08.2022 17:23 Ответить
упц мп це сатанисти і украінофоби
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01.08.2022 18:16 Ответить
 
 