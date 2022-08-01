В Сумской области будут судить священника, который поддерживал "русский мир" и помогал оккупантам, - Нацполиция. ФОТО

Обвиняемому, 37-летнему священнослужителю, может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.





"По данным следствия, в течение марта 2022 во время временной оккупации одного из сел Конотопского района 37-летний священник - сторонник "русского мира" - пропагандировал враждебную идеологию, оправдывал действия страны-агрессора в Украине и поддерживал оккупацию ее территорий. Кроме того, всячески помогал вражеской армии, передавая ей материальные ресурсы", - говорится в сообщении.

В июле следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры направлен на рассмотрение суда. Обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.