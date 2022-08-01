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Бывшему командиру боевой части корвета "Тернополь" Походощуку, в 2014 году перешедшему на сторону РФ, сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему командиру штурманской боевой части корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку, который в 2014 году перешел на сторону врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.


Бывшему командиру боевой части корвета Тернополь Походощуку, в 2014 году перешедшему на сторону РФ, сообщили о подозрении, - ГБР 01

"После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета "Тернополь" офицер предал присягу и перешел на сторону агрессора. Сейчас он проходит военную службу в 36 бригаде ракетных катеров балтийского флота ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Бывшему командиру боевой части корвета Тернополь Походощуку, в 2014 году перешедшему на сторону РФ, сообщили о подозрении, - ГБР 02

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

корвет (32) город Севастополь (1762) государственная измена (1546) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+7
Оперативненько! 2014 - 2022...
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01.08.2022 15:34
+6
Це дрібна рибка, а ось де велика, так це у жОПі, Верховній Раді, МВС, СБУ, ДБР, Генштабі, Мінобороні...
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01.08.2022 15:45
+3
це просто ГАНЬБА! Ганьба Порошенку що нічого не робив і "реформував" судову систему, ганьба нинішнім зеленим, ганьба всім нам тому що ми дуже швидко забуваємо все, прощаємо зрадників та вибираємо нових волею 73% населення
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01.08.2022 16:33
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Оперативненько! 2014 - 2022...
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01.08.2022 15:34 Ответить
так, але як неприємнєнько для нього ще й зараз, коли вони і так трусяться що їх бомбити будуть.
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01.08.2022 15:41 Ответить
Це дрібна рибка, а ось де велика, так це у жОПі, Верховній Раді, МВС, СБУ, ДБР, Генштабі, Мінобороні...
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01.08.2022 15:45 Ответить
А це точно важлива новина? Тут регулярно таке розміщається але навіщо?
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01.08.2022 16:04 Ответить
Для "паднятія баєвово духа". Тіпа "ґлядітє, чьто будєт с каждим, кто посмєєт..."
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01.08.2022 16:57 Ответить
На палю та й все по тому ...
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01.08.2022 16:04 Ответить
справи 2022 року, значить ,будуть десь після 2030 розслідувати...
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01.08.2022 16:04 Ответить
українець?
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01.08.2022 16:12 Ответить
Iндюкович українською розмовляв, але українцем нiколи не був.
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01.08.2022 16:33 Ответить
Янукович російськомовний, але як подався у велику політику, був змушений вивчити українську. Але й то інколи у нього прослухали русизми, а окремі слова він взагалі не міг вимовити, наприклад "увімкніть" (в неті багато відео з його обмовками). Взагалі політична еліта України здебільшого послуговується російською, принаймні, у побуті. Єдиний президент, який дійсно цікавився українською історією, мовою та культурою, був Ющенко. Решта просто косили під патріотів, але, насправді, все то їм було чуже і не особливо цікаве.
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01.08.2022 17:00 Ответить
Прослизали
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01.08.2022 17:03 Ответить
це просто ГАНЬБА! Ганьба Порошенку що нічого не робив і "реформував" судову систему, ганьба нинішнім зеленим, ганьба всім нам тому що ми дуже швидко забуваємо все, прощаємо зрадників та вибираємо нових волею 73% населення
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01.08.2022 16:33 Ответить
Приговор-на палю суку!
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01.08.2022 16:38 Ответить
Завалить и пёс с ним....
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01.08.2022 16:45 Ответить
По одній-дві підозри на місяць... "А-аґласітє вєсь спісок, пжлста!"
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01.08.2022 17:00 Ответить
Я б висунув підозру всяким організаціям на 3 букви в Україні, які в кращому випадку тільки язиками чешуть за великі зарплати а в гіршому - допомагають .......
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01.08.2022 18:15 Ответить
Вот это оперативность!
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01.08.2022 19:01 Ответить
Підозрювачі підозріло пізно висувають підозру за підозрою запідозреним у підозрілій підозрілості.

Роблять видимість роботи. Пропоную новий термін для такого, - "піздозра".
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01.08.2022 19:03 Ответить
 
 