Бывшему командиру боевой части корвета "Тернополь" Походощуку, в 2014 году перешедшему на сторону РФ, сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему командиру штурманской боевой части корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку, который в 2014 году перешел на сторону врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета "Тернополь" офицер предал присягу и перешел на сторону агрессора. Сейчас он проходит военную службу в 36 бригаде ракетных катеров балтийского флота ВС РФ", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Топ комментарии
+7 І ШО?
показать весь комментарий01.08.2022 15:34
+6 afuster25
показать весь комментарий01.08.2022 15:45
+3 Victor Frey
показать весь комментарий01.08.2022 16:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Роблять видимість роботи. Пропоную новий термін для такого, - "піздозра".