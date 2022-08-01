Бывшему командиру боевой части корвета "Тернополь" Походощуку, в 2014 году перешедшему на сторону РФ, сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему командиру штурманской боевой части корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку, который в 2014 году перешел на сторону врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.





"После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета "Тернополь" офицер предал присягу и перешел на сторону агрессора. Сейчас он проходит военную службу в 36 бригаде ракетных катеров балтийского флота ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.