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Новости Фото Война
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"Ось танк, у якого поцілив Гриць", - стихотворная реакция на войну России против Украины. ФОТОрепортаж

Широкомасштабная война повлекла за собой волну творчества украинцев.

С начала июля по сети распространяется одно из произведений, передает Цензор.НЕТ. Это стилизация Вадима Кондратюка под народный английский детский стишок "This Is the House That Jack Built".

Приводим полный текст на языке оригинала:

Ось танк,

У якого поцілив Гриць.

А онде моск@ль, на солярці копче́ний,

Лежить горілиць, існування зрече́ний

При танку,

в якого поцілив Гриць.

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А це українська родюча земля,

Що вже поглинає того мocк@ля,

Хоч він недостатньо з боків пропече́ний,

Безглуздої долі своєї зрече́ний

При танку,

в якого поцілив Гриць.

Ось танк, у якого поцілив Гриць, - стихотворная реакция на войну России против Украины 01

А он Байрактар – чудасія, та й годі,

Полине за обрій, та й стане в нагоді

Родючій святій українській землі

Поглинути ще зо два-три мocк@лі,

Що онде лежать, потовче́ні й копче́ні,

Втупи́вши баньки в небеса нескінченні

При танку,

в якого поцілив Гриць.

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Ось воїн сміливий, крізь темінь і хмару

Приборкує тамту летючу примару,

Що стане в нагоді родючій землі

Найшвидше поглинути всі мocк@лі,

Ось танк, у якого поцілив Гриць, - стихотворная реакция на войну России против Украины 02

Що тутки приперлися, глузду зрече́ні

І онде лежать, на солярці печені,

Згубивши пістолі, Гундяєм свячені

При танку,

в якого поцілив Гриць.

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А ось волонтер – біля пункту склотари

Набрав грошенят ще на три Байрактари,

Щоб там, де Орди розбиваються тучі

Частіш сновигали примари летючі,

Стаючи в нагоді священній землі

Поглинуть набридливі ті мocк@лі:

Кручені, мочені, товчені, копчені,

Безглуздої долі своєї зречені

При танках,

в якії поцілив Гриць.

А ось українець – без сну та спочину

Несе волонтеру тому копійчину,

Що нині, з примовками і матюками

Пакує і пре клумаки з ніштяками

Сміливим бійцям, що крізь темінь та хмари,

Приборкавши хижі летючі примари

Родючість підвищують рідній землі,

Що майже поглинула ті мocк@лі,

Що сунули, порчені і нескінченні

І осьде лежать, потовчені й печені

При танках,

в якії поцілив Гриць.

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Ген бабця Європа з виделкою в сраці

До сліз співчуває тому небораці,

Що ки́дає гріш за грошем волонтеру

Який крізь багнюку та хвилі етеру

Все тягне гаразди бійцям, що за хмари

Шлють зграя за зграєю хижі примари

У поміч святій українській землі

Поглинути швидше всі ті мocк@лі

Ось танк, у якого поцілив Гриць, - стихотворная реакция на войну России против Украины 03

Що перли, приречені і нескінченні

А нині лежать, потовчені й печені

Харошімі руськімі бути навчені

При танках,

в якії поцілив Гриць.

Стихотворение приводит в своем фейсбуке, например, Евгений Косяненко. Он также точно визуализирует текст добавленными фотографиями.

искусство (252)


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БРАВО !!!!!
(як гарно!!!)
давайте ще !!!!!
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01.08.2022 16:07 Ответить
А пам"ятаєш:

Поклик.

«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…



«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
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01.08.2022 16:25 Ответить
Украïнська без русiцiзмiв то шедевр.
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01.08.2022 16:09 Ответить
Якби ж ше й "деякі" без "русіцізмів" писали…
Бо українською правильно - "русизмів"…
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01.08.2022 18:15 Ответить
Угу, мой родной это ru и bg, тому маємо що маємо
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01.08.2022 22:44 Ответить
наша рідна УКРАЇНА на таланти щедра, на гумор багата !!!
(от з сусідом північним не пощастило.. бл))))

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01.08.2022 16:12 Ответить
Автор - Вадим Кондратюк. Негарно перепубліковувати вірш без вказання автора.
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01.08.2022 19:43 Ответить
змінити в 4-му стовпчику слова "

Щоб там, де Орди розбиваються тучі

Частіш сновигали примари летючі, " НА

" Щоб там, де Орди розбиваються хмари

Частіш сновигали летючі примари "
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01.08.2022 19:59 Ответить
 
 