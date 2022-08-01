В результате обстрела Никопольского района ранены двое гражданских, в том числе беременная женщина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили гражданские лица, беременную женщину доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские оккупанты совершили обстрел в ночь на 1 августа г. Марганец и пгт Красногригорьевка на Днепропетровщине.

"В результате вражеского обстрела ранены двое гражданских, одна из них - беременная женщина, в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу. Повреждены 16 частных домов, линии электропередач и газопровод. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют", - сообщили в Офисе Генпрокурора. .

Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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