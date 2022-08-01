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В результате обстрела Никопольского района ранены двое гражданских, в том числе беременная женщина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили гражданские лица, беременную женщину доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские оккупанты совершили обстрел в ночь на 1 августа г. Марганец и пгт Красногригорьевка на Днепропетровщине.

"В результате вражеского обстрела ранены двое гражданских, одна из них - беременная женщина, в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу. Повреждены 16 частных домов, линии электропередач и газопровод. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют", - сообщили в Офисе Генпрокурора. .

Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты из РСЗО обстреляли город Марганец и поселок Красногригорьевку, - глава Никопольской РВА Евтушенко. Фоторепортаж (обновлено)

В результате обстрела Никопольского района ранены двое гражданских, в том числе беременная женщина, - Офис Генпрокурора 01
В результате обстрела Никопольского района ранены двое гражданских, в том числе беременная женщина, - Офис Генпрокурора 02
В результате обстрела Никопольского района ранены двое гражданских, в том числе беременная женщина, - Офис Генпрокурора 03
В результате обстрела Никопольского района ранены двое гражданских, в том числе беременная женщина, - Офис Генпрокурора 04
В результате обстрела Никопольского района ранены двое гражданских, в том числе беременная женщина, - Офис Генпрокурора 05

обстрел (27396) Офис Генпрокурора (2480) Днепропетровская область (4004)


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Днепру еще везет. Пока. После Харькова и Николаева, какой город будет следующим? Днепр, Кривой Рог или Запорожье? Главное чтобы Зеленая великая дупа не пострадала. Оставил практически весь юг Украины без ПВО-ПРО ради своей задницы, вот ***** и куражится.
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01.08.2022 17:27 Ответить
 
 