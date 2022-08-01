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Тяжелораненому воину Алексею Паршакову нужна помощь в сборе средств на лечение: "За пять дней уже было три операции". ФОТОрепортаж

Украинцев просят о помощи в лечении раненого украинского воина Алексея Паршакова.

Об этом сообщил ветеран, председатель ВОО "Федерация ножевого боя и оружейных боевых искусств" Александр Воробей, передает Цензор.НЕТ.

"Друг и побратим Алексей Паршаков ранен, осколочное ранение в левую руку. Повреждены плечевые кости, установлен аппарат АВФ. Пулевое ранение в области ягодиц, пуля застряла в сосуде. Пока не знаем, в каком состоянии тазовая кость. Повреждена паховая артерия. В шее и лице также осколки.

Лечится во Львове, за пять дней уже было три операции.

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На собственном опыте знаю, насколько физически больно Алексею и морально – его семье.

Очень прошу помочь казаку.

Вот его карточки (Алексей Паршаков):

ПриватБанк 4731219631289471

Монобанк (счет долларовый) 4441114481792305

Я уже забросил, сколько смог.

Помогите и вы," - попросил ветеран украинцев о помощи.

Тяжелораненому воину Алексею Паршакову нужна помощь в сборе средств на лечение: За пять дней уже было три операции 01
Тяжелораненому воину Алексею Паршакову нужна помощь в сборе средств на лечение: За пять дней уже было три операции 02

Автор: 

помощь (7824) ранение (3389)


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Топ комментарии
+13
держись, браток, поднимем, будешь еще бегать!
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01.08.2022 19:42
+13
Ми допоможемо навіть питань немає.Але хлопці повинні бути захищені по всим пунктам.І фінансово і лікуванням в любому виді.Лікування - операції і все інше повинно бути забезпеченно повністю !
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01.08.2022 20:13
+10
Здоров'я, Козаче!
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01.08.2022 20:28
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держись, браток, поднимем, будешь еще бегать!
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01.08.2022 19:42 Ответить
За такі речі голови крутити треба.Ну як так наші хлопці збирають кошти на лікування?Як воювати так всі а як допомогти пораненому і надати всю допомогу так хлопці збирають.Ну шо це за нах твориться.
Здоров'я тобі козаче.
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01.08.2022 20:00 Ответить
та чого одразу так, він нас захищав, цілком нормально що і ми йому допоможемо. влада? ці корупціонери? їм до дупи вони б посередині з радістю домовилися би, по середини України.
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01.08.2022 20:08 Ответить
Ми допоможемо навіть питань немає.Але хлопці повинні бути захищені по всим пунктам.І фінансово і лікуванням в любому виді.Лікування - операції і все інше повинно бути забезпеченно повністю !
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01.08.2022 20:13 Ответить
Я уверен все там полностью им компенсируют, но это время, а нужно быстро и сейчас, без бюрократии. Для этого мы и есть, мы одна нация!
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01.08.2022 23:45 Ответить
+
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01.08.2022 20:02 Ответить
+
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01.08.2022 20:42 Ответить
Не останеться.... В нашому випадку ...

А якщо мислити так як ти, то тоді і жити взагалі небезпечно....і без війни...
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01.08.2022 22:57 Ответить
+++
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01.08.2022 20:12 Ответить
Здоров'я, Козаче!
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01.08.2022 20:28 Ответить
+
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01.08.2022 20:40 Ответить
а міжнародний переказ прийме ця картка?
і головне шоб не шулєрство ніяке
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01.08.2022 21:05 Ответить
+
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01.08.2022 21:21 Ответить
Уже отослал - выздоравливай и спасибо тебе.
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01.08.2022 21:30 Ответить
Разом - ми сила. Одужуй.
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01.08.2022 21:42 Ответить
Тримайся, брате , все буде добре - допоможемо чим зможемо 🙏🏼🙏🏼🙏🏼✊💪✊
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01.08.2022 21:58 Ответить
Дайте реквизиты: название банка и номер счета для перевода в евро.
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01.08.2022 21:58 Ответить
+

Олексій, тримайся та не здавайся, будеш ще бігати!
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01.08.2022 22:55 Ответить
я чего-то недопонимаю ! простые люди собирают на операции, помогают друг другу ... У меня вопрос: зачем нужно государство , если человек за неё воевал, а это государство не может или не хочет помочь своему солдату в бесплатной операции , а в дальнейшем бесплатной реабилитации ?
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02.08.2022 00:18 Ответить
 
 