Тяжелораненому воину Алексею Паршакову нужна помощь в сборе средств на лечение: "За пять дней уже было три операции". ФОТОрепортаж
Украинцев просят о помощи в лечении раненого украинского воина Алексея Паршакова.
Об этом сообщил ветеран, председатель ВОО "Федерация ножевого боя и оружейных боевых искусств" Александр Воробей, передает Цензор.НЕТ.
"Друг и побратим Алексей Паршаков ранен, осколочное ранение в левую руку. Повреждены плечевые кости, установлен аппарат АВФ. Пулевое ранение в области ягодиц, пуля застряла в сосуде. Пока не знаем, в каком состоянии тазовая кость. Повреждена паховая артерия. В шее и лице также осколки.
Лечится во Львове, за пять дней уже было три операции.
На собственном опыте знаю, насколько физически больно Алексею и морально – его семье.
Очень прошу помочь казаку.
Вот его карточки (Алексей Паршаков):
ПриватБанк 4731219631289471
Монобанк (счет долларовый) 4441114481792305
Я уже забросил, сколько смог.
Помогите и вы," - попросил ветеран украинцев о помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здоров'я тобі козаче.
А якщо мислити так як ти, то тоді і жити взагалі небезпечно....і без війни...
і головне шоб не шулєрство ніяке
Олексій, тримайся та не здавайся, будеш ще бігати!