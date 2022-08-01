Тяжелораненому воину Алексею Паршакову нужна помощь в сборе средств на лечение: "За пять дней уже было три операции". ФОТОрепортаж

Украинцев просят о помощи в лечении раненого украинского воина Алексея Паршакова.

Об этом сообщил ветеран, председатель ВОО "Федерация ножевого боя и оружейных боевых искусств" Александр Воробей, передает Цензор.НЕТ.

"Друг и побратим Алексей Паршаков ранен, осколочное ранение в левую руку. Повреждены плечевые кости, установлен аппарат АВФ. Пулевое ранение в области ягодиц, пуля застряла в сосуде. Пока не знаем, в каком состоянии тазовая кость. Повреждена паховая артерия. В шее и лице также осколки.

Лечится во Львове, за пять дней уже было три операции.

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На собственном опыте знаю, насколько физически больно Алексею и морально – его семье.

Очень прошу помочь казаку.

Вот его карточки (Алексей Паршаков):

ПриватБанк 4731219631289471

Монобанк (счет долларовый) 4441114481792305

Я уже забросил, сколько смог.

Помогите и вы," - попросил ветеран украинцев о помощи.



