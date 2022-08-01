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Российскую морскую мину обнаружили возле румынского курорта Эфорие. ФОТО

В Черном море у побережья Румынии обнаружили и обезвредили морскую мину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Российскую морскую мину обнаружили возле румынского курорта Эфорие 01

Морскую мину типа ЯМ (якорная малая) обнаружили вечером 31 июля в румынских территориальных водах – на расстоянии примерно 2 морских миль (3,6 км) от побережья Румынии, напротив курорта Эфория.

Российскую морскую мину обнаружили возле румынского курорта Эфорие 02

Водолазная группа обезвредила опасного "нарушителя" границы.

Российскую морскую мину обнаружили возле румынского курорта Эфорие 03

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Это уже вторая морская мина, которая в результате вторжения РФ в Украину оказалась в водах Румынии.

минирование (1446) Румыния (1100) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+16
русский, ты ж сегодня тут зарегистрировался, шоб именно это узнать? Я тебе еще больше скажу .... у русских животных логика - это то дерьмо, которое им накладывает в головы их фюрер.
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01.08.2022 22:15
+9
Надо деактивировать такие мины с помощью кацапских курортников или дипломатов.
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01.08.2022 22:12
+6
Москалі любителі посрати у воді
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01.08.2022 21:58
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Москалі любителі посрати у воді
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01.08.2022 21:58 Ответить
Кацапская гуманитарка приплыла.
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01.08.2022 22:03 Ответить
Надо деактивировать такие мины с помощью кацапских курортников или дипломатов.
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01.08.2022 22:12 Ответить
С коро такої х-ні буде куча у Світовому океані. Доктрину ж прийняло *****.
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01.08.2022 22:06 Ответить
странно...квартальные не усыновили это рогатое чудовище?
тобто нема шансов даже у трёх сотен еврейцев якось пристроитться...
кажысь верховный таки недолюбливает персов трошкы..
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01.08.2022 22:06 Ответить
Доминируя в море кацапам не было смысла минировать его. Слишком велик риск самим напороться. Все мины наши. Это просто логика, она отличается от пропаганды логичностью.
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01.08.2022 22:07 Ответить
Кацапи і логіка-поняття не сумісні
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01.08.2022 22:08 Ответить
Так и знал, что возразят этим
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01.08.2022 22:09 Ответить
русский, ты ж сегодня тут зарегистрировался, шоб именно это узнать? Я тебе еще больше скажу .... у русских животных логика - это то дерьмо, которое им накладывает в головы их фюрер.
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01.08.2022 22:15 Ответить
Кацапи патякають кацапською, отже так - це ваші міни. Логіка.
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01.08.2022 22:13 Ответить
И этим
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01.08.2022 22:14 Ответить
русский, а как зовут фюрера русни?
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01.08.2022 22:21 Ответить
Тут він і попався
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01.08.2022 23:18 Ответить
просто жыдоугрофиннобурятам в школе не сказали,шо,блеать,реки текут..
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01.08.2022 22:13 Ответить
а нападати на Україну було логічно ?
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01.08.2022 22:30 Ответить
Успешная Украина - смерть для восточной недоимперии. Вполне.
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01.08.2022 22:32 Ответить
Вы, крейсеру Москва про доминирование расскажите......
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01.08.2022 22:51 Ответить
Он утонул.
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01.08.2022 22:53 Ответить
Нах пошла,"гриша" рязанская. И да. Именно так и надо отвечать таким как ты.
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01.08.2022 22:56 Ответить
Ах ты мая умничка.
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01.08.2022 22:58 Ответить
хрюзге швайн, а якою логікою керувалось х...ло і кацапи, коли напали на Україну?
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02.08.2022 08:12 Ответить
смокчи в спамі, щойно зареєстроване
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02.08.2022 08:35 Ответить
Чому на кацапській міні зверху пише українською мовою вир. 730 (виріб 730)?
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01.08.2022 22:12 Ответить
З яких пір на старих радянських мінах з'явилися написи українською?
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01.08.2022 22:16 Ответить
Тому що міна була вкрадена свинособаками з захоплених українських військових частин у Криму.
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01.08.2022 22:17 Ответить
орки минируют нашими минами, захваченными и трубят на весь мир, что это Украина минирует.
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01.08.2022 22:25 Ответить
Тому що тобі хочеться прочитати те,що хочеться. А як на мене,то там якесь ЗНР написане.
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01.08.2022 23:01 Ответить
до мадярів переправляйте
вони ж за!!!!
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01.08.2022 22:14 Ответить
Цi мiни, почали випускати в 1943 роцi. Вона радяньська, а може i румунська вiд Варшавського договору.
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01.08.2022 22:20 Ответить
Рисково так близко подплывать для фоточек, как по мне
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01.08.2022 22:35 Ответить
По нiй треба по капсулю вдарити, кувалдою)))
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01.08.2022 23:14 Ответить
краще кацапом вдарити
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02.08.2022 08:37 Ответить
 
 