Российскую морскую мину обнаружили возле румынского курорта Эфорие. ФОТО

В Черном море у побережья Румынии обнаружили и обезвредили морскую мину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Морскую мину типа ЯМ (якорная малая) обнаружили вечером 31 июля в румынских территориальных водах – на расстоянии примерно 2 морских миль (3,6 км) от побережья Румынии, напротив курорта Эфория.

Водолазная группа обезвредила опасного "нарушителя" границы.

Также читайте: Два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, - Николаевская ОВА

Это уже вторая морская мина, которая в результате вторжения РФ в Украину оказалась в водах Румынии.