Российскую морскую мину обнаружили возле румынского курорта Эфорие. ФОТО
В Черном море у побережья Румынии обнаружили и обезвредили морскую мину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Морскую мину типа ЯМ (якорная малая) обнаружили вечером 31 июля в румынских территориальных водах – на расстоянии примерно 2 морских миль (3,6 км) от побережья Румынии, напротив курорта Эфория.
Водолазная группа обезвредила опасного "нарушителя" границы.
Это уже вторая морская мина, которая в результате вторжения РФ в Украину оказалась в водах Румынии.
Топ комментарии
+16 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий01.08.2022 22:15
+9 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий01.08.2022 22:12
+6 Ірландія
показать весь комментарий01.08.2022 21:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто нема шансов даже у трёх сотен еврейцев якось пристроитться...
кажысь верховный таки недолюбливает персов трошкы..
вони ж за!!!!