Российский дипломат растоптал подсолнухи, которые принесли под посольство РФ в Вашингтоне дети: действуют на захватчиков, как святая вода на чертей, - Маркарова. ФОТОрепортаж

В Вашингтоне сотрудник посольства РФ в США потоптал подсолнечники, которые к посольству принесли две девочки.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Фейсбуке, передаёт Цензор.НЕТ.

Маркарова отметила, что некий сотрудник российского посольства остановился перед тем, как заехать, и начал топтать подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки. Накануне подсолнухи, которые украинцы высаживали через дорогу напротив посольства РФ в апреле, также были уничтожены – вырваны с корнями, добавила посол.

Также читайте: США восхищаются тем, как ВСУ используют HIMARS против российских оккупантов, - Маркарова

"Подсолнечники действуют на захватчиков, как святая вода на чертей. Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и победе, а также о бесконечном зле, которое россияне причиняют нашему народу каждый день. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низменно как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность", - подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что ответственность обязательно наступит на международном трибунале, а до этого всем следует видеть и помнить их лица и поступки, документировать и делать соответствующие выводы.





