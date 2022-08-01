Российский дипломат растоптал подсолнухи, которые принесли под посольство РФ в Вашингтоне дети: действуют на захватчиков, как святая вода на чертей, - Маркарова. ФОТОрепортаж
В Вашингтоне сотрудник посольства РФ в США потоптал подсолнечники, которые к посольству принесли две девочки.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Фейсбуке, передаёт Цензор.НЕТ.
Маркарова отметила, что некий сотрудник российского посольства остановился перед тем, как заехать, и начал топтать подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки. Накануне подсолнухи, которые украинцы высаживали через дорогу напротив посольства РФ в апреле, также были уничтожены – вырваны с корнями, добавила посол.
"Подсолнечники действуют на захватчиков, как святая вода на чертей. Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и победе, а также о бесконечном зле, которое россияне причиняют нашему народу каждый день. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низменно как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность", - подчеркнула Маркарова.
Она добавила, что ответственность обязательно наступит на международном трибунале, а до этого всем следует видеть и помнить их лица и поступки, документировать и делать соответствующие выводы.
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кацапов так сильно чмырят, что они уже бросаются на безобидные цветочки! это хорошо, это значит, что свиньи пребывают под постоянным психологическом давлении
Для рузькє святе - то бояра, фекалочемодан пітуна та ікона св. *******.
Чи може то Мацквіч ?
Результат гарантований.
в Штатах можна під квіти покласти танк
может это заберут
Наголос зробити що образили дітей - американці дуже чутдиві до такого, крім того дуже чутливі до свободи вираження своєї позиції - ХАЙ АМЕРИКА БАЧИТЬ ХТО ТАКІ РОСІЯНИ, ХТО ТАКІ ЦІ "ЗВИЧАЙНІ РОССІЯНИ", які насправді ВИРОДКИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ОФІСАХ, в IT сфері і т. д.
А їхня обмежується огорожею.
Тут вони теж викидали наші квіти і свічки та плакати ще в 2014.
І цього року (перед 24.02.) була сутичка біля консульства: не пропустили їхню машину з дип.номерами, поліція мусила втрутитися, але до наших не мала претензій, лише заспокоювала.
-Дети вырастут и станет большими противниками, всех расстрелять.
для других участников движения.
У крайньому разі під ними мала бути захована цеглина -
нехай з розмаху влупить.