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Российский дипломат растоптал подсолнухи, которые принесли под посольство РФ в Вашингтоне дети: действуют на захватчиков, как святая вода на чертей, - Маркарова. ФОТОрепортаж

В Вашингтоне сотрудник посольства РФ в США потоптал подсолнечники, которые к посольству принесли две девочки.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Фейсбуке, передаёт Цензор.НЕТ.

Маркарова отметила, что некий сотрудник российского посольства остановился перед тем, как заехать, и начал топтать подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки. Накануне подсолнухи, которые украинцы высаживали через дорогу напротив посольства РФ в апреле, также были уничтожены – вырваны с корнями, добавила посол.

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"Подсолнечники действуют на захватчиков, как святая вода на чертей. Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и победе, а также о бесконечном зле, которое россияне причиняют нашему народу каждый день. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низменно как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность", - подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что ответственность обязательно наступит на международном трибунале, а до этого всем следует видеть и помнить их лица и поступки, документировать и делать соответствующие выводы.

Российский дипломат растоптал подсолнухи, которые принесли под посольство РФ в Вашингтоне дети: действуют на захватчиков, как святая вода на чертей, - Маркарова 01
Российский дипломат растоптал подсолнухи, которые принесли под посольство РФ в Вашингтоне дети: действуют на захватчиков, как святая вода на чертей, - Маркарова 02
Российский дипломат растоптал подсолнухи, которые принесли под посольство РФ в Вашингтоне дети: действуют на захватчиков, как святая вода на чертей, - Маркарова 03

дипломатия (1463) посольство (1083) россия (95702) США (26877) дипломаты (637) Маркарова Оксана (280)


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Топ комментарии
+63
быдло психованное...
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01.08.2022 22:39
+59
Показали американцям вєлікую рускую культуру.
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01.08.2022 22:42
+52
оно просто конченное
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01.08.2022 22:40
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быдло психованное...
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01.08.2022 22:39 Ответить
оно просто конченное
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01.08.2022 22:40 Ответить
глядя на этот поступок, можно прекрасно судить об уровне буллинга по отношению к русишеншвайне со стороны мирового сообщества!
кацапов так сильно чмырят, что они уже бросаются на безобидные цветочки! это хорошо, это значит, что свиньи пребывают под постоянным психологическом давлении
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02.08.2022 07:39 Ответить
обычный выродок.
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02.08.2022 01:13 Ответить
мабуть "культ-турист"
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02.08.2022 08:31 Ответить
тогда уже "культ - урист" )))
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02.08.2022 10:20 Ответить
что с ******** взять ни дать ни взять
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01.08.2022 22:39 Ответить
есть другой вариант - что с дебила возьмёшь кроме анализов и то с глистами и гвоздями
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01.08.2022 22:48 Ответить
Є старий, совдепівський, варіант. Зупиняють військові касаба в прикордонній зоні Туркистану з Афганом і вимагають документи. Бідолаха йшов з поліклініки, розгубився і тицьнув їм папірець з аналізом сечі. Ці читають: "фамелия - анализ, ім'я - мочі, сахара нет, белков нет", іді дарагой, ти совсем рускій
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01.08.2022 23:29 Ответить
Идиот в стадии обострения!
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01.08.2022 22:41 Ответить
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01.08.2022 23:47 Ответить
Близнюки - вбивці 😡
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02.08.2022 02:46 Ответить
Показали американцям вєлікую рускую культуру.
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01.08.2022 22:42 Ответить
Русо-кацапо - тупо идиото.
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01.08.2022 22:43 Ответить
Так победим.
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01.08.2022 22:45 Ответить
Нужно больше подсолнухов.
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01.08.2022 23:03 Ответить
Атож!
Для рузькє святе - то бояра, фекалочемодан пітуна та ікона св. *******.
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01.08.2022 22:46 Ответить
Шановні друзі з США, Вам не соромно!!! Відправляйте душевно хворих (в дурдом) на історичну родину ....рашку.
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01.08.2022 22:46 Ответить
Грязь показала свойо усскоє загадочноє нутро.
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01.08.2022 22:46 Ответить
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01.08.2022 22:47 Ответить
А чому машина не Пабєда чи Волга ?
Чи може то Мацквіч ?
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01.08.2022 22:49 Ответить
Так всі ці машини теж скопійовані з американських чи західних зразків! Хоч частково - але "передирали" усе що могли!
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02.08.2022 07:04 Ответить
ПРИНЕСТИ ТУДИ з СОТНЮ СОНЯШНИКІВ з залученням ЗМІ і максимальним пошеренням в суспільстві цього випадку - українська діаспора дійте!!!!!!!
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01.08.2022 22:50 Ответить
Блін, таке відчуття, що в батьків тих дівчат не було "щасливого радянського дитинства". Розказую. Якщо у кацапа реакція - топтати квіти, то під квіти робиться закладка: дошка з цвяхами, протипіхотна міна(хоча де її взяти в штатах?), на худой кінець - купка лайна.
Результат гарантований.
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01.08.2022 22:51 Ответить
міна? там же можуть люди постраждати.
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01.08.2022 23:01 Ответить
маленьку. шоб тільки пʼятку відірвало
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02.08.2022 00:18 Ответить
випередив стосовно цвяхів
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01.08.2022 23:27 Ответить
"де взяти міну в Штатах?" - ви жартуєте, чи що?!
в Штатах можна під квіти покласти танк
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02.08.2022 07:35 Ответить
Я в Штатах не бував. Тому і сумнівався, що в Волмарті продають навіть міни.
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02.08.2022 10:23 Ответить
Выслать из США его нужно
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01.08.2022 22:54 Ответить
Нации потомственных **********, приходит явный пизсец!!!
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01.08.2022 22:55 Ответить
унитазы ставьте
может это заберут
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01.08.2022 22:58 Ответить
То же самое подумал, когда увидел 2 дня тому, унитаз на мусорке! Добро выбрасывают, а какой то маацвичь бы, в него торт поставил бы, соседи были бы в шоке, от невиданной раскошной вазы!
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01.08.2022 23:12 Ответить
Моїй співробітниці тітка розказувала - коли у 39-му "совіти" у Львів прийшли, то офіцери вселилися у квартири багатих городян, які втекли перед окупацією То їх дружини як тільки "нічні вази" не використовували - і їсти в них варили і по молоко на ринок ходили А в пеньюарах і "комбінаціях" шовкових гуляли вечорами по вулицях - думали що то вечірні плаття!
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02.08.2022 07:09 Ответить
Що взяти з баб, які мали батька, діда з кріпосних(в метріках було написано: крестьяне безлошадные..) . Всі більшовикі вийшли з найбіднішого верства... Бачити, до сьогодні, населення має ген того забітого та зачморенного народу.... На росіі, як порядна людина так обов'зково має корні европейського пращура.... Читайте біографію... Щоб знати, хто є хто...
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02.08.2022 16:13 Ответить
ПРИНЕСТИ ТУДИ з СОТНЮ СОНЯШНИКІВ з залученням ЗМІ і максимальним пошеренням в суспільстві цього випадку - українська діаспора дійте!!!!!!!

Наголос зробити що образили дітей - американці дуже чутдиві до такого, крім того дуже чутливі до свободи вираження своєї позиції - ХАЙ АМЕРИКА БАЧИТЬ ХТО ТАКІ РОСІЯНИ, ХТО ТАКІ ЦІ "ЗВИЧАЙНІ РОССІЯНИ", які насправді ВИРОДКИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ОФІСАХ, в IT сфері і т. д.
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01.08.2022 23:00 Ответить
Принести туди пральну машину , попередньо бетоном заливши , нехай той кпацап грижу собі хоч наживе ((
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01.08.2022 23:55 Ответить
Похож на Фиделя Кастро , борода, очки , и голова без мозгов
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01.08.2022 23:01 Ответить
"Дебилы, ..лядь!" (с).
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01.08.2022 23:03 Ответить
Така їх гнила кацапська натура, нічого світло не можуть створити, вся історію проце свідчить, як світ їх ще терпить! Смерть росії і кацапам!!!
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01.08.2022 23:03 Ответить
Соняшник для них, как чеснок для упырей! Мне с детства нравились подсолнухи.
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01.08.2022 23:04 Ответить
Хотя, будем честными, до первого майдана, будучи жителем Севастополя и будучи с детства подверженным пропаганде я терпеть не мог ничего украинского. Как и моя жена. Первый майдан открыл глаза на то, что такое НАРОД. Настоящий.
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01.08.2022 23:10 Ответить
А зараз зроби наступний правильний крок : вивчи укра1нську солов"1ну мову, не пошкодуеш!
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02.08.2022 14:30 Ответить
добре, що соняшник не має ніякого відношення до України і жовтий колір на нашому прапорі - ЦЕ ПШЕНИЦЯ!
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01.08.2022 23:05 Ответить
Пусть так, но все совпадает. Поля подсолнуха на фоне неба смотрятся не хуже пшеницы.
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01.08.2022 23:11 Ответить
Взагалі-то на вашому прапорі ніякою пшеницею не пахне між зорями і смугами (( , а соняшник , між іншим , став символом українського опору так що нічого тут байки про відношення соняшника до України розповідати бо виглядає як спроба кацапів собі борщ приписати ))
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01.08.2022 23:59 Ответить
Взагалі то соняшники зараз є символом збитого МН-17. Нідерландці не полінилися привезти насіння з поля, куди впав літак і насадили соняшникове поле під Схіполом. Нещодавно були роковини трагедії. Ось кацапа і "попєрдоліло" (С)
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02.08.2022 00:22 Ответить
Ruskie bydło!
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01.08.2022 23:09 Ответить
животные
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01.08.2022 23:11 Ответить
А де там дипломат? Якесь ху@путало з бородою і в шортах.
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01.08.2022 23:13 Ответить
так оте ж чмо і є кацапський діпламат під дією колумбійського коксу ))
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02.08.2022 00:00 Ответить
Воно не має права таке робити і громада повинна подати скаргу. Це - територія міста.
А їхня обмежується огорожею.

Тут вони теж викидали наші квіти і свічки та плакати ще в 2014.

І цього року (перед 24.02.) була сутичка біля консульства: не пропустили їхню машину з дип.номерами, поліція мусила втрутитися, але до наших не мала претензій, лише заспокоювала.
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01.08.2022 23:13 Ответить
Совковый фильм про Джельсомино, это чистейшее путинское бандитско-пиратское государство. День это ночь, правда это ложь.
-Дети вырастут и станет большими противниками, всех расстрелять.
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01.08.2022 23:16 Ответить
А от цікаво, він їздить на простому неброньованому Субару і без охорони (цікаво, чому Субару, а не лада?). Може пора зробити трохи Чорнобаївки цьому Субару?
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01.08.2022 23:22 Ответить
"Ладу" без подушек и АБС в Америку не пустят, как несущую опасность
для других участников движения.
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02.08.2022 01:51 Ответить
як ті посольства мордора ще цілі стоять
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01.08.2022 23:22 Ответить
треба було у соняшники цвяхів повстромляти
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01.08.2022 23:25 Ответить
Піропатрон.
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02.08.2022 00:27 Ответить
Достойный дипломат Северной Быдляндии.
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01.08.2022 23:42 Ответить
Козляндии.
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02.08.2022 01:47 Ответить
это надо родиться таким ********* ( даже за мат извиняться не буду )
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01.08.2022 23:48 Ответить
воно лайном народилося і нічого його до секс меншин приписувати .
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02.08.2022 00:02 Ответить
ruzka kurwa ***** szmata!!!
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01.08.2022 23:55 Ответить
Дивлюсь на 'дипломата' а бачу гопника
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02.08.2022 00:14 Ответить
Соняхи могли б злегка вибухнути, розбризкати фарбу - щось таке.
У крайньому разі під ними мала бути захована цеглина -
нехай з розмаху влупить.
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02.08.2022 00:26 Ответить
Треба йому на лобі намалювати "жовто- блакитне" маркером, який не змивається- і нехай б'ється лобом об стіну.
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02.08.2022 00:30 Ответить
Це дипломатія па-рускі.
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02.08.2022 00:36 Ответить
Ну и внешний вид у этого "дипломата". Одет в шорты, как овощной лоточник.
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02.08.2022 01:51 Ответить
Це посла так налякав жовтий колір і послав оболтуса розтопати а фотку направити у Мос кву, бо Коняра запідозрить в "ізмене".
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02.08.2022 05:16 Ответить
Мразь
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02.08.2022 06:11 Ответить
Не дипломат, а типовий ******** ***********, який з жахом чекає коли вже його виженуть з Європи і доведеться їхати у рідний Мухосранськ.
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02.08.2022 06:11 Ответить
Да , жаль не в Штатах ,надо развивать акцию , поширювати
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02.08.2022 07:28 Ответить
Бл..., какое оно дешевое!
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02.08.2022 07:39 Ответить
В так называемом "российском посольстве" дипломатов нет. Только шпионы. И ведут себя в соответствии с рефлексами.
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02.08.2022 08:18 Ответить
кацапська бидлота...
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02.08.2022 08:47 Ответить
о цэ у трусах дипломат?а я мать!якась мамина доця.
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02.08.2022 09:20 Ответить
Добре,що ті дівчатка вчасно пішли звідти,а то мені здається ,що з ними було те ж саме,що з соняхами....
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02.08.2022 09:43 Ответить
pamięci nie zniszczą. Każda zbrodnię zapamiętamy. Chwała Ukrainie!
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02.08.2022 09:46 Ответить
цей "дипломат" має вигляд урки, а до дипломатії відношення зовсім не має.
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02.08.2022 09:56 Ответить
А дівчатка в яких сорочечках: одна в жовтенькій, а інша в синенькій.
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02.08.2022 16:21 Ответить
....а что Вы ожидали от быдлонасекомыша с болот мацковии?? тварь она и есть тварь
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02.08.2022 19:30 Ответить
 
 