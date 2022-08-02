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Задержан корректировщик, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева, - СБУ. ФОТО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения указанных данных.
В данный момент корректировщику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Задержан корректировщик, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева, - СБУ 01
Задержан корректировщик, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева, - СБУ 02
Задержан корректировщик, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева, - СБУ 03
Задержан корректировщик, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева, - СБУ 04

По данным СБУ, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

СБУ продолжает контрразведывательные меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Николаев (2156) СБУ (19939) шпионаж (1395) коллаборационизм (874) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+35
Учіться у "поліщуків"! У нас запроданців, на початку квітня, мовчки і тихо виловлювали, вивозили у ліс, різали язики і вішали на березах - а не теревенили в Інтернет І у випадку повторного повернення сюди кацапні ці суки тричі подумають перед тим, як знову їх підтримувать!
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02.08.2022 09:56
+28
Які від восьми до дванадцяти років? На палю курву і нехай дохне повільно! Так би мовити наслаждаітсья сруZZькім міром...
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02.08.2022 09:58
+17
Когда у нас уже ужесточат наказание за терроризм и соучастие в нем? Пока не введут сроки от 20 лет до пожизненного ничего в етой стране не изменится. Тот кто наводит ракеты на жилые дома не меньший террорист чем тот кто нажимает на кнопку старта.
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02.08.2022 10:06
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Учіться у "поліщуків"! У нас запроданців, на початку квітня, мовчки і тихо виловлювали, вивозили у ліс, різали язики і вішали на березах - а не теревенили в Інтернет І у випадку повторного повернення сюди кацапні ці суки тричі подумають перед тим, як знову їх підтримувать!
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02.08.2022 09:56 Ответить
Які від восьми до дванадцяти років? На палю курву і нехай дохне повільно! Так би мовити наслаждаітсья сруZZькім міром...
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02.08.2022 09:58 Ответить
Интересно, а что бы сделали с немцем в 43-м в Москве, который с нетерпением ждал пришествия немецких фашистов и передавал им данные о советских войсках?
Сколько дней он бы ещё прожил?
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02.08.2022 11:57 Ответить
На палю ********..........................................
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02.08.2022 10:03 Ответить
Когда у нас уже ужесточат наказание за терроризм и соучастие в нем? Пока не введут сроки от 20 лет до пожизненного ничего в етой стране не изменится. Тот кто наводит ракеты на жилые дома не меньший террорист чем тот кто нажимает на кнопку старта.
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02.08.2022 10:06 Ответить
Ну що Ви, яке "пожизнєне". "Ета же наші люді" (ЗЕблазень)
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02.08.2022 10:14 Ответить
Та не на часі у Верховної Ради зміни до кодексу вносити. ..
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02.08.2022 11:24 Ответить
як його фамілія...: сивоха...? щифір....??? баканаФФ...????мідінскій..чи козак....??
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02.08.2022 10:08 Ответить
Падлюка ,, своїх " дочекався 😡
пожиттєве , зраднику!!
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02.08.2022 10:10 Ответить
Помер від серцевого нападу. І все....Тримати і годувати виродків коли для своїх "немає" і побачемо що у майбутньому буде....Таке лайно тільки знищувати треба...Якщо не доходе то це лайно знищить когось у майбутньому як зараз показала війна. Жодного суда...
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02.08.2022 10:11 Ответить
Хай передасть останній раз координати - там його і прив'язати.
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02.08.2022 10:14 Ответить
Респект, якщо це правда, а не для заспокоєння людей затримали русскомірця, яких там через одного, ну в крайньому випадку через два.
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02.08.2022 10:17 Ответить
*****, за травку на 15-ть років пацанів саджають... а тут пособник масових вбивств, максимум 12? рили?
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02.08.2022 10:24 Ответить
"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу". Він повинен уже висіти в центрі Миколаєва
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02.08.2022 10:26 Ответить
ахахахах)) а чого у цього кінченого на мапі краснодарський край український?))
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02.08.2022 10:34 Ответить
ще й натяки на Беєлгородську НР))
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02.08.2022 10:36 Ответить
Під час війни ворогів і колоборантів тільки розстрілювати і другим була наука.
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02.08.2022 10:34 Ответить
живет в стране, которую ненавидит, "гражданин", какая гнида, как все это противно
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02.08.2022 10:35 Ответить
''наказание за терроризм''

 В країні, де ватництво є нормою, очікувати на будь-яке належне ставлення до колаборантів буде марною справою. Достатньо лише подивитися на втілення суспільних вподобань, як те уйобіще на посаді президента, щоб осягнути всю безнадію.
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02.08.2022 10:40 Ответить
санитар с псхушки?
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02.08.2022 10:43 Ответить
Нужно так поступать как с одним насильником девушки. Тот даже до суда не дожил. Очень неудачно поскользнулся на ступеньках в СИЗО и благополучно здох.
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02.08.2022 10:52 Ответить
Взагалі то це має бути держзрада. В умовах війни це довічне увязнення.
Але, чисто в виховних цілях, я би парочку таких ублюдків повісив посеред центральної площі і залишив висіти на деякий час. Можливо, до декого би дійшло.
Бо взагалі у Миколаєві всякої проросійської швалі більш ніж достатньо.
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02.08.2022 11:02 Ответить
В селі під Ічнею приблудився касап,його піймали,стали думати - що далі робити,кому дзвонити?Не могли домовитись - довга пісня...прибили і самі прикопали - і тиша над селом...
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02.08.2022 11:18 Ответить
Місцева вата абсолютно нічого не боїться,а повинна сратись від однієї думки,що за довгий кацапський язик,може не тільки отримати "підозру",а і взагалі фізично залишитись без язика.Тут в "демократію" гратись дуже небезпечно.Безпека країни на першому місці.Ворога необхідно нищити не тільки на фронті,а і в тилу. Сюсі-пусі мають припинитися,українці повинні стати холоднокровними і жорстокими до ворогів хоча б на час війни! Це легко зробити,держачи в пам'яті все те,що кацапські виродки витворяють в Україні.
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02.08.2022 11:40 Ответить
Ну відсидить така гнида в буцегарні,в кращому випадку...Як потім відрізнити в суспільстві зрадника від звичайної людини.Дуже просто-тавро на лоба ("Безславні виродки"з Бредом Пітом).І нехай тоді спробує жити серед людей.
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02.08.2022 11:50 Ответить
Це, державна зрада. Пожиттєве.
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02.08.2022 13:01 Ответить
Нещасні випадки, суїциди, загибель при спробі втечі і т.п. має бути, а не 8-12 років. Інакше не буде страху у цих виродків у людській подобі. І ще. Я плачу податки і не даю згоди на їх утримання за мій рахунок.
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02.08.2022 13:04 Ответить
Розстріл або на гілляку!!! З-за таких ублюдків невинні люди і діти гинуть, а вони на відсидку сподіваються, а там може й на дострокове звільнення!. Розстріл, однозначно!!!
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27.08.2022 11:22 Ответить
 
 