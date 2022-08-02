Задержан корректировщик, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения указанных данных.

В данный момент корректировщику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.



СБУ продолжает контрразведывательные меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.