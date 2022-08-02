Задержан корректировщик, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева, - СБУ. ФОТО
Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений.
"В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения указанных данных.
В данный момент корректировщику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
СБУ продолжает контрразведывательные меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Сколько дней он бы ещё прожил?
пожиттєве , зраднику!!
В країні, де ватництво є нормою, очікувати на будь-яке належне ставлення до колаборантів буде марною справою. Достатньо лише подивитися на втілення суспільних вподобань, як те уйобіще на посаді президента, щоб осягнути всю безнадію.
Але, чисто в виховних цілях, я би парочку таких ублюдків повісив посеред центральної площі і залишив висіти на деякий час. Можливо, до декого би дійшло.
Бо взагалі у Миколаєві всякої проросійської швалі більш ніж достатньо.