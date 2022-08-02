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Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция. ФОТО

За сутки оккупанты накрыли огнем 12 населенных пунктов. Все вражеские снаряды попали в жилые застройки, убив и ранив гражданских жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 01

"Рашисты обстреляли города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Железное, Соледарь, Марьинка, Николаевка, села Каменка, Звездное, Кодема, Первомайское, Максимилиановка. Враг атаковал мирное население из авиации, ракетных установкок, артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган", – говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 38 гражданских объектов - 33 жилых дома, из них 6 многоквартирных, две школы, тубдиспансер, кемпинг, гаражи. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удары по 16 населенным пунктам Донецкой области за сутки. Больше всего – по Авдеевке. Есть жертвы. ФОТО


Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 02
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 03
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 04
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 05
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 06
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 07
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 08
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 09
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 10
Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция 11

обстрел (27405) Нацполиция (16504) Донецкая область (9790)


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Кто звал рузкий мир? Любуйтесь суки. Хотя те кто звал рузкий мир и Раzzию не исправими. Судя по увиденному как в Мариуполе местные сепары сидят на развалинах своих домов варят на кострах какие то помои и рассказывают что все у них хорошо потому что пришла наконец то Раzzея. Потому я еще раз говорю что безполезно перевоспитывать сепаров и колаборантов. Выселять с Украины их выродков нужно и отбирать украинские паспорта.
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02.08.2022 10:13 Ответить
они звали, а теперь вся страна страдает
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02.08.2022 11:06 Ответить
Піски вже не обстрілюють...
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02.08.2022 13:56 Ответить
А я наголошую в росіян все добре. Росіяни кайфують. Економіка і їх заводи працюють.

Україна не наносить каральні удари щоб розвалити економіку рф. І партнери явно не сильно спішать хоть щось ефективне зробити.
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02.08.2022 16:32 Ответить
 
 