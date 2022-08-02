Ситуация в Донецкой области: российские войска ударили по школам, жилым домам и лечебному заведению, - Нацполиция. ФОТО

За сутки оккупанты накрыли огнем 12 населенных пунктов. Все вражеские снаряды попали в жилые застройки, убив и ранив гражданских жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Рашисты обстреляли города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Железное, Соледарь, Марьинка, Николаевка, села Каменка, Звездное, Кодема, Первомайское, Максимилиановка. Враг атаковал мирное население из авиации, ракетных установкок, артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган", – говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 38 гражданских объектов - 33 жилых дома, из них 6 многоквартирных, две школы, тубдиспансер, кемпинг, гаражи. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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