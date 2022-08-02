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Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня ночью спасатели прибыли по вызову о пожаре, который произошел в результате обстрела города Николаевка Краматорского района. По прибытии на место вызова установлено, что происходит горение на втором и третьем этажах здания специальной общеобразовательной школы-интерната.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС 01

"Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. На месте разрушения продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завала. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

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Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС 02
Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС 03
Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС 04
Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС 05

армия РФ (19403) Краматорськ (2284) обстрел (27405) Донецкая область (9790) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+13
Выродки по детям и больницам бьют. Такого никакая террористичекая организация себе не позволяла. Почему Запад не хочет признать рашистов террористами?
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02.08.2022 11:41
+6
Зеленский это тоже сглотнёт ,как и с драмтеатром Мариуполя да и не только? Я правильно понимаю, понимание Зеленского и КО", что по украинцам можно везти огонь ,а в ответ нельзя? Там же люди орки, близко-духовные с Ермаком ? Так?
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02.08.2022 11:40
+6
Куда смотрит Бог? Почему не напустит на рашистов свою Божью кару? Пусть будут прокляты рашисты навеки. А так же пускай навеки закроется пасть у того кто предложит заключить с рашистами мир и сотрудничество.
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02.08.2022 11:45
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Зеленский это тоже сглотнёт ,как и с драмтеатром Мариуполя да и не только? Я правильно понимаю, понимание Зеленского и КО", что по украинцам можно везти огонь ,а в ответ нельзя? Там же люди орки, близко-духовные с Ермаком ? Так?
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02.08.2022 11:40 Ответить
Выродки по детям и больницам бьют. Такого никакая террористичекая организация себе не позволяла. Почему Запад не хочет признать рашистов террористами?
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02.08.2022 11:41 Ответить
Потому что это будет договор с террористами так как Байден собираеться подписать с кацапами договор о ядерном оружии или обновить
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02.08.2022 11:58 Ответить
нам цього звичайно ніхто не скаже, але можливо дітей давно перемістили, а у будівлі розмістили солдатів. Принаймі я бачив таке
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02.08.2022 12:30 Ответить
Куда смотрит Бог? Почему не напустит на рашистов свою Божью кару? Пусть будут прокляты рашисты навеки. А так же пускай навеки закроется пасть у того кто предложит заключить с рашистами мир и сотрудничество.
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02.08.2022 11:45 Ответить
Божья кара невблаганно насувається.
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02.08.2022 11:48 Ответить
а де був ваш бог, коли вибирали Зеленського?
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02.08.2022 17:52 Ответить
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02.08.2022 12:05 Ответить
Убери эту харю!
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02.08.2022 12:24 Ответить
скоро вечірній відосік. не пропусти
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02.08.2022 17:53 Ответить
Заліпи собі очі скотчем
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03.08.2022 00:09 Ответить
Сіют смерть і розруху . путін хоче стати імператором а шо двигає солдатами на такі звірства -- гроші - ідея
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02.08.2022 12:36 Ответить
пуста голова,та кредит за стіралку
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02.08.2022 17:54 Ответить
 
 