Рашисты нанесли удар по школе-интернату в Краматорском районе. Под завалами могут быть люди, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня ночью спасатели прибыли по вызову о пожаре, который произошел в результате обстрела города Николаевка Краматорского района. По прибытии на место вызова установлено, что происходит горение на втором и третьем этажах здания специальной общеобразовательной школы-интерната.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. На месте разрушения продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завала. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Также читайте: Началась обязательная эвакуация из Донетчины











