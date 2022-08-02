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17 061 40

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 01

Также читайте: Нацбанк запретил выставлять на улице курс валют, чтобы "не расшатывать ситуацию"

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 02

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 03

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 04


Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 05

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 06

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 07


Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 08


Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 09

Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 10
Не смотри на курс! ФОТОжабы на запрет выставлять на улице курс валют. 11

Больше фотошопов смотрите здесь. 

НБУ (4836) фотожаба (14444) обмен валюты (54)


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Топ комментарии
+36
Можно было бы смеяться если бы это не в Украине происходило, а так я вижу зазеркалье мордора в Украине под пристальным взглядом агентов кремля на банковой.
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02.08.2022 12:01
+20
Дебіли при владі, якщо не подобається курс, то змініть його на менший, це вже якийсь сюр, заховали.
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02.08.2022 12:11
+19
******* теперь заставляет мзс раздвигать ноги на поддержку своей шмары ...ему больше нечем заняться -освобождением азовцев например?
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02.08.2022 12:27
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Можно было бы смеяться если бы это не в Украине происходило, а так я вижу зазеркалье мордора в Украине под пристальным взглядом агентов кремля на банковой.
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02.08.2022 12:01 Ответить
Такі дії Приховування курсу доводить той факт що в НБУ сидять спекулянти, або співпрацює з спекулянтами в особливо великих розмірах

1. НБУ щодо єдиного курсу Зреагував через 4 місяця після початку війни
2. НБУ 4 місяці прикривав шарманку купи - продай між 32 і 35
3. НБУ плювати що буде, ніяких дій на випередження, головне особисті кишені
4. Зміна прокурора -> НБУ старається прикрити шарманку купи - продай
5. шарманку купи - продай НБУ не в змозі прикрити бо до неї підключилися всі кому не лінь
6. в результаті маємо прикриту Дупу Кота

І це Є результат роботи НБУ
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02.08.2022 23:14 Ответить
Й о б ані кацапи!
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02.08.2022 12:04 Ответить
Дебіли при владі, якщо не подобається курс, то змініть його на менший, це вже якийсь сюр, заховали.
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02.08.2022 12:11 Ответить
Ну что.зато посмеялись?
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02.08.2022 12:16 Ответить
Було б цікаво глянути на дибіла посадовця, якого осяяла така геніальна думка.
А ще над КНДР сміялись.
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02.08.2022 12:22 Ответить
Так у вечiрнiх вiдосiках подивись...
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02.08.2022 13:17 Ответить
Замість курсу можно, наприклад, портрети Єрмака вивішувати.
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02.08.2022 12:23 Ответить
З мотузкою на шиї.
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02.08.2022 13:18 Ответить
Ну от так воно, коли призначеннями займається коза з барабаном, яку папріколу обрав мудрий нарід.
Воюємо з кацапами, а методи валютного регулювання, як в кацапів.
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02.08.2022 12:24 Ответить
******* теперь заставляет мзс раздвигать ноги на поддержку своей шмары ...ему больше нечем заняться -освобождением азовцев например?
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02.08.2022 12:27 Ответить
А кур@ ви ноги , бач як поразставляли , хай ім грець

Це так жіночки наших дипломатів , підтримують першу лєді Лєнку 😠
на фронтах гвалтують наших дівчаток , а ці аже готові ‼️
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02.08.2022 12:56 Ответить
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02.08.2022 13:06 Ответить
З вузенькою ман скумбрiЭю ноги такне роздвинеш...
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02.08.2022 13:21 Ответить
"Це так жіночки наших дипломатів .." Судячи з усього, в таких вправах iм наполегливо допомагають чоловiки iноземних дипломаток...
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02.08.2022 13:25 Ответить
А колись було... Ехх. Залишається тільки згадувати. Тепер блазень каже 36 вам і 6 дорогі українці.
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02.08.2022 12:34 Ответить
"А колись було..." (с)
"А хто це зробив?" (с)
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02.08.2022 13:06 Ответить
"Кажуть курс доляра буде по 45-ть"(С)...
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02.08.2022 13:28 Ответить
"Долар на міжбанку торгується по 32,2 гривень, на "чорному ринку" - по 40

СЕРЕДА, 25 ЛЮТОГО 2015
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02.08.2022 16:31 Ответить
кожного місяця купую долари, хоч сотку і такого курса, пане брехун у 2015 році не було.
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02.08.2022 17:09 Ответить
Це означає одне:
Виправляти курс НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ.
Буде продовжувати падати.
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02.08.2022 12:36 Ответить
Курс відповідає ринковій ціні, а оскільки спочатку зелені грохнули економіку набравши кредитів, зараз війна добиває інфраструктуру, то на виході маємо те, що маємо. Стримувати курс - це значить повністю спалити валютні запаси.
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02.08.2022 13:08 Ответить
Нічого смішного тут не бачу,все як в москалів.
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02.08.2022 12:41 Ответить
а при петі і лєркє зразу в три рази долар виріс,так що різниці нема хто з цих двох,та і усіх попєрєдніков є hu...
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02.08.2022 12:44 Ответить
При Порошенко (пиши грамотно Кукушкіна!), жить было легче и увереннее. чем при "клоунах", рецидивистах и разных мафиозных структур! Даже при кровавом пасторе, было легче! Порошенко сколько раз ***** приглашал повоевать? А твой "клоун"? Согласись, не зря зЕлох дал себе кличку "лох".
PS: Когда курс доллара не меняются, а цены в разы растут, то что это???
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02.08.2022 13:17 Ответить
Та яка вона Кукушкіна, вона Зозуля, брехлива зозуля, та що свої яйця кладе в чуже гніздо, а своє гніздо підставляю під чужі яйця.
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02.08.2022 17:11 Ответить
«Лєгчє» було тим хто крав,тай тепер їм не дуже погано!
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02.08.2022 23:11 Ответить
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02.08.2022 13:36 Ответить
Кукушкина, у нас хто Президент? Порошенко? Ти нічого не попутала? Взяли моду за Пороха ховатися. Це ви разом зе на єрмаком зробили. І війну, і курс і хороше життя. Скінчилася епоха бідності? Зробили вместе? Не ходи більше на вибори. Це буде саме краще що можешь зробити ти та такі як ти.
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02.08.2022 14:20 Ответить
Зеленодвірцева шльон...ра.
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02.08.2022 15:00 Ответить
Інтеграція у вигрібну яму-404!
Керують москалі з "95"-го...
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02.08.2022 12:54 Ответить
зелені д@вб@й@би
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02.08.2022 12:59 Ответить
Шо за полумєри?!!

В тюрму нах.й тих, хто інтересуєцця курсом! Від 5-ти до 12-ти падлам!

Бо обнаглєлі...
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02.08.2022 13:23 Ответить
Звiльнять iх тiльки пiд заставу в долярах..а який курс ми не знаЭмо...
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02.08.2022 13:38 Ответить
ВЖЕ БАЧУ АГІТАЦІЮ НАВЕСНІ 2019 - ГОЛОСУЙ ЗА Зе !!!

- Долар буде по 41 грн
- Літр газу буде по 29
- Сіль буде по ціні як сахар
- Бензин буде по 58 грн за літр
- Кацапи окупують 20 % всієї територіх України

ЗАТЕ БУДУТЬ КЛАСНІ ДОРОГИ
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02.08.2022 14:52 Ответить
А чого ви чекали від Зеленого шапіто!?
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02.08.2022 14:58 Ответить
просто похизувались,які дебіли нами керують - ЖАХ
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02.08.2022 17:05 Ответить
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03.08.2022 03:43 Ответить
Зручний сайт з курсами
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fkursvalut.net.ua%2F%3AMtpr-pgTNA_GLqHiHEE3yrjNiRs&cuid=1168262 https://kursvalut.net.ua/
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05.03.2023 15:40 Ответить
 
 