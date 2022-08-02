На Прикарпатье работники благотворительной организации продавали предназначенные для армии автомобили, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры должностные лица одной из благотворительных организаций разоблачены на незаконной реализации гуманитарной помощи во время военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, представители благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи товарно-материальные ценности и транспортные средства. Они использовали не по назначению, а реализовывали с целью получения прибыли", - говорится в сообщении.

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В ходе расследования задокументированы факты продаж трех транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь, за 20 000 долларов США. В ходе обысков обнаружено и изъято 11 автомобилей, акты передачи-приемки безвозмездной гуманитарной помощи, иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.