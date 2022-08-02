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На Прикарпатье работники благотворительной организации продавали предназначенные для армии автомобили, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры должностные лица одной из благотворительных организаций разоблачены на незаконной реализации гуманитарной помощи во время военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

На Прикарпатье работники благотворительной организации продавали предназначенные для армии автомобили, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, представители благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи товарно-материальные ценности и транспортные средства. Они использовали не по назначению, а реализовывали с целью получения прибыли", - говорится в сообщении.

Смотрите: Доброволец теробороны продавал бронежилеты и другую гумпомощь, которые предназначались для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

На Прикарпатье работники благотворительной организации продавали предназначенные для армии автомобили, - Офис Генпрокурора 02

В ходе расследования задокументированы факты продаж трех транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь, за 20 000 долларов США. В ходе обысков обнаружено и изъято 11 автомобилей, акты передачи-приемки безвозмездной гуманитарной помощи, иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.

благотворительность (613) Ивано-Франковск (832) гуманитарная помощь (1263) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+8
хуже , хотя казалось что может быть хуже
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02.08.2022 12:08
+5
А если бы объявила Украина, - войну ,юридически, есть тысяча способов, чтоб вступила в силу доктрина об обороне страны при военном вторжение , то поверьте, не олигархов, не групп влияния ,не вот этих дельцов уже бы не было бы. Только то в другой стране и в другой реальности возможно. Ээх
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02.08.2022 12:09
+3
Чмоні.
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02.08.2022 12:08
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кацапи
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02.08.2022 12:05 Ответить
хуже , хотя казалось что может быть хуже
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02.08.2022 12:08 Ответить
Чмоні.
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02.08.2022 12:08 Ответить
А если бы объявила Украина, - войну ,юридически, есть тысяча способов, чтоб вступила в силу доктрина об обороне страны при военном вторжение , то поверьте, не олигархов, не групп влияния ,не вот этих дельцов уже бы не было бы. Только то в другой стране и в другой реальности возможно. Ээх
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02.08.2022 12:09 Ответить
а може з оп почали чистку ось де корупція і зрада
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02.08.2022 12:12 Ответить
Дубасят
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02.08.2022 12:12 Ответить
Лаптями смердить.
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02.08.2022 12:18 Ответить
Я за перезапуск цивілізації людства,таких істот не повинно існувати,московію потрібно розбомбити ядерною зброєю.
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02.08.2022 12:20 Ответить
По повестке, и в автобус
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02.08.2022 12:25 Ответить
*** там - в тюрьму нах..(
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02.08.2022 12:36 Ответить
Нехай ці підори шурують завали розгрібати. Там роботи всім вистачить.
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02.08.2022 12:47 Ответить
а толку с них на передке?
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02.08.2022 12:38 Ответить
Звичайні мародери. Й стаття повинна буди відповідна. Без застави й умовного покарання.
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02.08.2022 12:26 Ответить
Після повернення податків на авто це явище буде постійним, тому що різниця в ціні за теж саме авто занадто велика (2-3 рази). І ніякі облави тут не допоможуть: будуть завозити і перепродавати машини "для армії" поки не приберуть причину.
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02.08.2022 12:26 Ответить
На жаль, в нас нема військового стану.
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02.08.2022 12:33 Ответить
Стесняюсь спросить,а кто кэрував таможней и пр. на Закарпатье перед нашествием орков?Уж не Коля Тищенко часом?...отож...
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02.08.2022 12:37 Ответить
За законами військового часу-- смертна кара. Приклад для інших
"бізнесменів".
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02.08.2022 12:39 Ответить
Як би вони воювали, то знали би ціну життя кожної хвилини
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02.08.2022 13:24 Ответить
то львів то прикарпаття, шо за херня у цих бандерівців
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02.08.2022 23:45 Ответить
 
 