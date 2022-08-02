Последствия вражеских обстрелов Николаева: поврежден жилой дом, общежитие и магазин. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 2 августа, вражеские войска дважды обстреляли Николаев. Пока известно о повреждении жилых домов, общежитии одного из вузов, магазина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Также этой ночью обстрелам подверглись Галицыновская и Баштанская территориальные громады. В результате нанесенных ударов в селе Галициново повреждены объекты инфраструктуры и обесточен населенный пункт Явкино.

Окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На местах происшествия подразделения полиции фиксируют последствия обстрелов, совершенных российскими оккупантами.

Также, по данным Нацполиции, 1 августа, в результате очередного террора по Николаеву, полицейские задокументировали повреждения восьми многоквартирных и четырех частных домов, помещения больницы, коммунального предприятия, аптеки, магазина, центра реабилитации, дома творчества, помещения профилактория, офиса, автомобилей и админздания. Есть пострадавшие.

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По всем фактам нарушения законов и обычаев войны начаты уголовные производства.

За сутки сотрудники полиции оперативно отреагировали на 626 сообщений от граждан. Большинство из них касалось последствий обстрелов.

Полиция Николаевской области продолжает держать криминогенную ситуацию под контролем, помогать гражданам пережить тяжелые времена и нести службу в усиленном режиме.