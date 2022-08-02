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В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила нескольких злоумышленников, которые помогали мужчинам призывного возраста выезжать из Украины без законных оснований. Стоимость их "услуг" колебалась от 4 до 15 тыс. долларов США, в зависимости от региона и от степени риска для "заказчика".

По данным следствия, организатором незаконного выезда потенциальных призывников за границу оказался житель Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За $6 тыс. вместе с гражданами Молдовы он обеспечивал переправку призывников в соседнюю страну вне установленных пунктов пропуска.

В настоящее время организатор и один из его сообщников, гражданин Молдовы, объявлен о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

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В Киеве организатором "схемы" оказался бывший помощник народного депутата от запретной в Украине политической партии "Оппозиционный блок".

Как работник одного из медицинских коммунальных учреждений КГГА, он задействовал "админресурс" для изготовления документов, освобождающих военнообязанных от службы в ВСУ.

Бонусом обещал помощь при прохождении через госграницу. Свои "услуги" оценил в 15,2 тыс. дол. США.

Правоохранители задержали злоумышленника с поличным - во время получения второго транша за документы в размере 7,7 тыс. дол. США.

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Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Во Львове злоумышленником оказался местный житель, который за 4 тыс. долларов США производил для своих "клиентов" поддельные документы, якобы удостоверяющие их непригодность к военной службе.

Благодаря оперативному реагированию СБУ он так и не успел сделать ни одной фальшивки.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и причастных к сделке лиц.

Разоблачать правонарушителей помогали силовики Нацполиции и прокуратуры. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и причастных к правонарушению лиц.

В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ 01
В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ 02
В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ 03
В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ 04

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В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ 05
В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ 06

призыв (743) СБУ (19939)


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Топ комментарии
+8
Питанння, а де ******** кало-мойського та інших "слуГ" котрим 18?

Де Олексій Порошенко (мл.) з його дружиною-кацапкою уроженкою Ленінграду, де Михайло Порошенко з футболкою "russia" та його Новосибірськими друзями?

Де ******** Авакяна? Де бютівсько-риговська хвойда Портнов. Де всі ці *****.

Так що стулить ****** що ви там когось "спіймали". СБУ до війни було рейдесько-рекітирською установою що чморила імпортерів і експортерів. Прикордонники на заході це звичайні ***** які жили за відкати з контрабанди.
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02.08.2022 13:26
+7
пОртнов з вилупком, шуфрич, льовочкін, квартал 95 ???
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02.08.2022 13:36
+5
Мабуть розбігаються ті що папріколу голосили за чувака на лісапеті.
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02.08.2022 13:06
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Український народ відродився завдяки цій війні, знайшов у собі віру, якої не мав, можливо, ніколи, знайшов у собі надію і відвагу, а найбільше довів собі, що сила волі здатна зупинити вироки історії

Tadeusz Morawiecki , прем'єр уряду Польщі
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02.08.2022 13:05 Ответить
Мабуть розбігаються ті що папріколу голосили за чувака на лісапеті.
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02.08.2022 13:06 Ответить
мабудь так бо ненависний Порох війну на Донбасі розпочав, а айфонодрочерам Голобородько наобіцяв не стріляти та золоті гори, зарплати по 4 тис у.о.
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02.08.2022 14:12 Ответить
Ріщення лежить на поверхні. Просто зробіть це і не плодіть шахраїв.
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02.08.2022 13:19 Ответить
А якого хєра пацанів мобілізували в армію, які не хотіли служити? Чи ти кращих за них? Одні мають гинути і калічитися, а ти в цей час будеш оформлювати біженця в Мюнхені і попивати півасік за кошти німецьких платників податків?!!
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02.08.2022 13:26 Ответить
А дивитися відоси з купою полонених мобіків, яких відловлювали по дискотекам та церквам, тобі приємно??? Яка у них мотивація воювати? Вони ж кидають зброю після перщої загрози життю.
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02.08.2022 14:29 Ответить
Так давай почнемо з того: або країна воює, або всі роз'їжджаються по канадам-польщам.
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02.08.2022 15:20 Ответить
Питанння, а де ******** кало-мойського та інших "слуГ" котрим 18?

Де Олексій Порошенко (мл.) з його дружиною-кацапкою уроженкою Ленінграду, де Михайло Порошенко з футболкою "russia" та його Новосибірськими друзями?

Де ******** Авакяна? Де бютівсько-риговська хвойда Портнов. Де всі ці *****.

Так що стулить ****** що ви там когось "спіймали". СБУ до війни було рейдесько-рекітирською установою що чморила імпортерів і експортерів. Прикордонники на заході це звичайні ***** які жили за відкати з контрабанди.
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02.08.2022 13:26 Ответить
А ти Ленцi про мiж нiг загляни-там вiдповiдi на всi своi питання побачиш...
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02.08.2022 14:08 Ответить
Джеф Томпсон. Дуже гірко, але сказане вами - абсолютна правда.
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02.08.2022 14:34 Ответить
Просто треба їхати через офіційну касу на кордоні і тоді не буде ніяких проблем з СБУ. портнов з синком, суркіс з онуками та інші мажорні персонажі призовного віку легко пройшли державний кордон.
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02.08.2022 13:29 Ответить
пОртнов з вилупком, шуфрич, льовочкін, квартал 95 ???
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02.08.2022 13:36 Ответить
Лично я уверен что само СБУ и крышевало эту схему.....
А сейчас уже все кто хотел уехали, схема перестала приносить баблосы.... И ее свернули для галочки и получения "погон"....
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02.08.2022 17:02 Ответить
 
 