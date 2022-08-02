В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила нескольких злоумышленников, которые помогали мужчинам призывного возраста выезжать из Украины без законных оснований. Стоимость их "услуг" колебалась от 4 до 15 тыс. долларов США, в зависимости от региона и от степени риска для "заказчика".

По данным следствия, организатором незаконного выезда потенциальных призывников за границу оказался житель Николаевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За $6 тыс. вместе с гражданами Молдовы он обеспечивал переправку призывников в соседнюю страну вне установленных пунктов пропуска.

В настоящее время организатор и один из его сообщников, гражданин Молдовы, объявлен о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

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В Киеве организатором "схемы" оказался бывший помощник народного депутата от запретной в Украине политической партии "Оппозиционный блок".

Как работник одного из медицинских коммунальных учреждений КГГА, он задействовал "админресурс" для изготовления документов, освобождающих военнообязанных от службы в ВСУ.

Бонусом обещал помощь при прохождении через госграницу. Свои "услуги" оценил в 15,2 тыс. дол. США.

Правоохранители задержали злоумышленника с поличным - во время получения второго транша за документы в размере 7,7 тыс. дол. США.

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Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Во Львове злоумышленником оказался местный житель, который за 4 тыс. долларов США производил для своих "клиентов" поддельные документы, якобы удостоверяющие их непригодность к военной службе.

Благодаря оперативному реагированию СБУ он так и не успел сделать ни одной фальшивки.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и причастных к сделке лиц.

Разоблачать правонарушителей помогали силовики Нацполиции и прокуратуры. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и причастных к правонарушению лиц.









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