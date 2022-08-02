"ДНРовскому" гранатометчику, который 8 лет принимал участие в боевых действиях против ВСУ, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

По данным следствия, в мае 2014 мужчина присоединился к террористической организации "ДНР" и почти 8 лет оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции и Операции объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"С 24 февраля 2022 года подозреваемый, будучи в должности гранатометчика в составе боевого подразделения 11 отдельного мотострелкового полка "ДНР", участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области. В частности, он принимал непосредственное участие в захвате и оккупации населенных пунктов Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Свободное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленовка и Березово Донецкой области", - говорится в сообщении.

В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии он был взят в плен. В дальнейшем судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Обвинительный акт в отношении мужчины по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) находится на рассмотрении в суде.