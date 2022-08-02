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"ДНРовскому" гранатометчику, который 8 лет принимал участие в боевых действиях против ВСУ, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

По данным следствия, в мае 2014 мужчина присоединился к террористической организации "ДНР" и почти 8 лет оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции и Операции объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

ДНРовскому гранатометчику, который 8 лет принимал участие в боевых действиях против ВСУ, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 01

"С 24 февраля 2022 года подозреваемый, будучи в должности гранатометчика в составе боевого подразделения 11 отдельного мотострелкового полка "ДНР", участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области. В частности, он принимал непосредственное участие в захвате и оккупации населенных пунктов Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Свободное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленовка и Березово Донецкой области", - говорится в сообщении.

В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии он был взят в плен. В дальнейшем судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Обвинительный акт в отношении мужчины по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) находится на рассмотрении в суде.

арест (10460) государственная измена (1548) ВСУ (6634) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+5
Чи нема зайвого патрона у гуманістів, будуть довго судити і випустять під заставу...
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02.08.2022 13:26
+5
Та ну що ви? То він гранатометом борщ в котлі розмішував,коли на блокпосту чергував. Панять і прастіть.
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02.08.2022 13:32
+5
8 лет, задумайтесь и это ваши граждане, вы вообще откуда в Украину понаехали?
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02.08.2022 13:39
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Чи нема зайвого патрона у гуманістів, будуть довго судити і випустять під заставу...
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02.08.2022 13:26 Ответить
100%
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02.08.2022 13:33 Ответить
знайшовся брат Ермака.
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02.08.2022 13:32 Ответить
Та ну що ви? То він гранатометом борщ в котлі розмішував,коли на блокпосту чергував. Панять і прастіть.
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02.08.2022 13:32 Ответить
Согласен, он все 8 лет наивно верил что это тубус для чертежей.
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02.08.2022 14:03 Ответить
Випустять під заставу яку внесуть ермаківці-своїх не бросают...Он навідницю випустили за яку вніс заставу хтось з ОП 500 000 грн..
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02.08.2022 13:37 Ответить
Так, тепер я це гівно годую і буду годувати далі? А може, без підозри? На шматки його ж міною?
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02.08.2022 13:38 Ответить
8 лет, задумайтесь и это ваши граждане, вы вообще откуда в Украину понаехали?
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02.08.2022 13:39 Ответить
Вся родина "гнила". Його на гак, родину до москальщини!
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02.08.2022 15:35 Ответить
Гранатометчику, Генпрокуратура. Дааа, вот это уровень.
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02.08.2022 15:48 Ответить
Навіщо засмічувати стрічку цими новинами? Щоб через певний час повідомити, що "реформований суд" відпустив ******* під заклад?
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02.08.2022 16:14 Ответить
 
 