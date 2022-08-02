Последствия обстрела Днепропетровщины рашистами: Били из РСЗО, повреждено предприятие, дом и автомобили. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли два района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура аграрного предприятия, дом, магазин и автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, в ночь на 2 августа 2022 года российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Синельниковского и Криворожского района на Днепропетровщине.

В результате обстрела повреждена инфраструктура аграрного предприятия, жилой дом, местный магазин и автомобили горожан.

Также 1 августа 2022 года оккупанты нанесли удар с ракетного комплекса "Точка-У" по окрестностям одного из населенных пунктов Криворожского района, повреждена железнодорожная инфраструктура. Пострадавших посреди мирного населения нет. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

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