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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"ВСУ уже рядом": на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай. ФОТО

Улицы оккупированного Троицкого усеяны "поздравительными" листовками для оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Партизаны держат в напряжении орков. Троицкое ждет деоккупацию и пугает рашистов украинскими поздравлениями", - написал он в телеграм-канале, опубликовав соответствующие фото.

Смотрите: Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, - Гайдай. ФОТО

ВСУ уже рядом: на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай 01
ВСУ уже рядом: на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай 02
ВСУ уже рядом: на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай 03
ВСУ уже рядом: на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай 04

оккупация (10167) партизаны (179) Троицкое (16) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+12
Писець вже близенько.
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02.08.2022 13:50
+8
сепары на Донбассе жалуются что половина населения ждет Украину,
переживают...
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02.08.2022 14:02
+5
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02.08.2022 13:57
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Писець вже близенько.
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02.08.2022 13:50 Ответить
А что тебе не нравится, пензюк?
Нравиться не нравиться пиъ...ц тебе, парашная красавица.
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02.08.2022 13:59 Ответить
А ще треба на цих листівках фото дохлих кацапів печатати - для поднятія,так сказать,боевого духа рашистів😉
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02.08.2022 14:46 Ответить
На последнем фото слідком, это надеюсь просто ошибка, а то если псевдо партизаны то могут вычислять настоящих патриотов.
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02.08.2022 13:57 Ответить
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02.08.2022 13:57 Ответить
сепары на Донбассе жалуются что половина населения ждет Украину,
переживают...
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02.08.2022 14:02 Ответить
Листовки это смешно.А всу не рядом ,а хоть и медленно но отступает на запад от того же Троицкого к сожалению
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02.08.2022 14:10 Ответить
Не хвилюйтесь.
Все буде Україна!!!💙💛
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02.08.2022 14:49 Ответить
Я в этом и не сомневаюсь.Вопрос только где именно она будет и в каких границах
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02.08.2022 15:12 Ответить
А Пісках хто?
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02.08.2022 14:16 Ответить
А про яке Троїцьке мова: про те що біля Сватового чи про те що біля Попасної?
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02.08.2022 14:41 Ответить
 
 