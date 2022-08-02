"ВСУ уже рядом": на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай. ФОТО
Улицы оккупированного Троицкого усеяны "поздравительными" листовками для оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Партизаны держат в напряжении орков. Троицкое ждет деоккупацию и пугает рашистов украинскими поздравлениями", - написал он в телеграм-канале, опубликовав соответствующие фото.
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