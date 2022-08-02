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Волонтеры "Razom for Ukraine" в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ. ФОТОрепортаж

Также волонтеры учили всех работающих на победу как пользоваться беспилотниками.

Об этом сообщила военная и волонтер Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Что мы сделали за 5 месяцев? Командой волонтеров Razom for Ukraine собрано около 60 миллионов долларов. Эти средства распределены по напряжениям - медицина, авто, эвакуация, гранты для других организаций. Часть этих средств направлена на направление технического обеспечения, то чем занимаюсь я" , – рассказала она.

В частности, средства тратили на закупку раций, ретрансляторов к дронам с тепловизорами, планшеты и т.д.

"Теоретический обучающий онлайн-курс по применению БПЛА и других технологий. Курс полезен не только военным, но и пограничникам, медикам, спасателям, пожарным: всем кто работает на победу. ... По состоянию на сейчас уже более 4000 человек получили Сертификаты об успешном завершении Курса", - рассказала Берлинская.

Также после прохождения курса участники проходили летную практику – получали дроны и другую технику.

"Летная практика проводится как в мирных городах так и около линии фронта. К примеру, несколько дней назад провели Летную практику на трех полигонах, 5 дней интенсивного, оттренивали более 350 человек. Обучение проходит постоянно", - пояснила волонтер.

"Наши волонтеры помогли Метинвесту и Министерству цифровой трансформации Украины закупить большие партии дронов. Параллельно на волонтерских началах мы подготовили специалистов – Теория и Летная практика. Теперь эти дроны эффективно работают на победу", – продолжила Берлинская.

Читайте: Военнослужащие-срочники не обеспечены средствами ИЗ. Создан сайт, на котором можно "подарить" многоразовую маску воину, - волонтер Берлинская

Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 01
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 02
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 03
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 04
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 05
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 06
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 07
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 08
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 09
Волонтеры Razom for Ukraine в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ 10

волонтеры (2637) Берлинская Мария (21)


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такі люди на вагу золота
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02.08.2022 14:39 Ответить
 
 