Волонтеры "Razom for Ukraine" в течение 5 месяцев собрали около $60 млн для ВСУ. ФОТОрепортаж

Также волонтеры учили всех работающих на победу как пользоваться беспилотниками.

Об этом сообщила военная и волонтер Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Что мы сделали за 5 месяцев? Командой волонтеров Razom for Ukraine собрано около 60 миллионов долларов. Эти средства распределены по напряжениям - медицина, авто, эвакуация, гранты для других организаций. Часть этих средств направлена на направление технического обеспечения, то чем занимаюсь я" , – рассказала она.

В частности, средства тратили на закупку раций, ретрансляторов к дронам с тепловизорами, планшеты и т.д.

"Теоретический обучающий онлайн-курс по применению БПЛА и других технологий. Курс полезен не только военным, но и пограничникам, медикам, спасателям, пожарным: всем кто работает на победу. ... По состоянию на сейчас уже более 4000 человек получили Сертификаты об успешном завершении Курса", - рассказала Берлинская.

Также после прохождения курса участники проходили летную практику – получали дроны и другую технику.

"Летная практика проводится как в мирных городах так и около линии фронта. К примеру, несколько дней назад провели Летную практику на трех полигонах, 5 дней интенсивного, оттренивали более 350 человек. Обучение проходит постоянно", - пояснила волонтер.

"Наши волонтеры помогли Метинвесту и Министерству цифровой трансформации Украины закупить большие партии дронов. Параллельно на волонтерских началах мы подготовили специалистов – Теория и Летная практика. Теперь эти дроны эффективно работают на победу", – продолжила Берлинская.

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