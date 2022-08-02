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Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности обезвредила организованную группировку, создавшую мощную ботоферму для дискредитации руководства нашего государства и расшатывание общественно-политической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны. Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтов и проводили другие информационные диверсии. Среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди. Для "разгона" деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн. собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей", - говорится в сообщении.

В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт". По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

"Установлено, что российский "политтехнолог" создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице. Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его "кураторам", - добавили в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:

▪️ аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий функционирование ботофермы;
▪️ 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;
▪️ 200 "Proxy"-серверов для подмены IP-адресов и избежание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 01
Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 02
Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 03
Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 04
Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 05
Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 06
Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 07
Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ 08

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"Сегодня информационный фронт не менее важен, чем военные действия. И РФ это отлично понимает – потому и бросает мощные силы на раскол украинского общества. Ботофермы, псевдоэксперты, информационно-психологические операции, навязывание пророссийских месседжей – все это в арсенале врага. Он пытается использовать любой повод, чтобы подогреть внутренние склоки или манипулировать общественным мнением. К сожалению, сознательно или бессознательно, некоторые украинские политические силы подыгрывают врагу и ставят собственные амбиции выше государственных интересов. Но мы противодействуем любым деструктивным действиям! И разоблачение такой мощной ботофермы – еще одно свидетельство этому", – заявил и.о. главы Службы безопасности Василий Малюк.

Он добавил, что украинский народ должен продемонстрировать единство и не подвергаться влиянию пророссийских манипуляторов. Это жизненно важно для победы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.

Киев (25588) пропаганда (3687) СБУ (19939) фейк (681)


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Топ комментарии
+50
"Для дискредитації вищого керівництва країни". Тєкст по-дєбільному напісан. Так як себе дискредитували зечмоні, в тому числі і вище керівництво СБУ, вже непотрібно ніяких ботоферм для констатації цих фактів!
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02.08.2022 14:26
+45
Дискредитація першої леді.
Які підступні вороги...
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02.08.2022 14:02
+44
Тема розкрита не повністю. Не вказано про участь Спартс в дескридитації.
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02.08.2022 14:25
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Але,зесрань!вы там сами себя поудаляли?
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02.08.2022 15:20 Ответить
Вони на нову перейшли,та уже зашкварилася!
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02.08.2022 16:00 Ответить
не вірю, бо не вірю нічому.. Дайте докази, яких у вас немає на ЄС. Коли притягнете до відповідальності когось на прозорому засіданні, тоді можна про щось говорити. А так просто ліквідують своїх політичних опонентів, я так думаю. І справа розвалиться в суді. А тих, хто виходитиме підтримувати ЄС, якщо треба буде, менше не стало. Бо мало хто з їх прихильників виїхав з країни. Але багато загинуло на фронті. Від чого у решти, ще менше буде толерантності до диктатури, корупції і несправедливості. Яка стане несамовитою.
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02.08.2022 15:22 Ответить
Не буде ніякого суду. Дискредитація це не юридичний термін, а передвиборчий сленг.

Підозру нікому не оголосили, тепер спробуй впіймай злочинців, іх не тримає нічого, можуть пересуватись куди завгодно
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02.08.2022 18:54 Ответить
Зелена команда вже так себе дискредитувала, що потреби в ботах немає. Крім цього, цікаво, яким законом прописано статус першої леді, а також чому негативні факти в діях влади, які стали відомі громадськості називаються її дискредитацією, а не стають предметом розслідування незалежними компетентними органами, як це робиться, наприклад у США
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02.08.2022 15:32 Ответить
У кацапів штрафують і садять за "дискредитацію" окупантської армії, а у нас, виходить, будуть карати за "дискредитацію першої леді".
Вєрним путьом ідьотє, зільониє таваріщі! )))
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02.08.2022 15:37 Ответить
цей чел що інформує виглядає трохи огидно
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02.08.2022 15:32 Ответить
Україна не росія!!! Треба пам'ятати всім.
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02.08.2022 15:39 Ответить
Щоб забули розкраданя на асфальті і відсутність закупівель ракет,та заморожені програми по ПРО середньої дії( аналог "залізний купол")та тактичним ракетам. Про НЕ закупівлю серійних зразків до 120 км і ПТКР вже не нагадую!
Нагадаю два варіанти на 300км та 500 км з різною БЧ,а також варіант з додатковим блоком на 750+ км.
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02.08.2022 15:59 Ответить
Дивно чому мене не включили працювати на фермі, адже я теж порохобот. непорядок
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02.08.2022 15:45 Ответить
Піськограй сам себе діскредитував ,не треба було піськой грати а скумбрії писати йому тексти про Україну повію . А зараз вдають з себе Черчиля патріота.
В фото де Скумбрія та іньши дуже весело посміхаються біля зруйнованої Мріі мабуть теж ботоферма зробила... та то не Скумбрія а замаскована Кабаєва мабуть. В Єрмака теж діскредитували?? Хто?? Аааа знаю,мабуть його Тато негідни
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02.08.2022 15:49 Ответить
Показують здобутки,ліквідувавши власну зашкварену ботоферму.
Мабуть нова вже працює!
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02.08.2022 15:51 Ответить
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0norVyizh2rQXfpJM3j2RTcr8Fu1Y8fBm2CXrT3FybztRLMym4RwZ8rSnKH89UipWl Iryna Gerashchenko

Європейська Солідарність вітає роботу украінських спецслужб по боротьбі з гібридними інформаційними загрозами і ліквідації так званих ботоферм, через які ворог просуває в соцмережах свої наративи.
В той же час наша команда категорично спростовує будь яку причетність до будь яких так званих ботоферм, тим більше проросійських , про викриття якої повідомила СБУ.
На сайті Служби безпеки немає жодного слова про можливу причетність до цієї інформаційної помийки проєвропейської політичної сили. Натомість, деякі ЗМІ з посиланням на якісь анонімні неназвані джерела, намагаються прив'язати до цієї провокації нашу політичну силу.
Ми розцінюємо це як недоброчесніть і виконання політичного замовлення влади. Джерела, на які посилаються ЗМІ, свідомо дезінформують шановні видання і втягують його в брудну політичну провокацію. На жаль, ці ЗМ порушують журналістські стандарти, навіть не звернувшись за коментарем до нашої політичної сили.

Ми висловлюємо рішучий протест цій маніпуляціі і вимагаємо негайного спростування інформації про начебто причетність політсили до будь-яких ботоферм. Ми висловлюємо рішучий протест будь яким спробам прив'язати нашу політичну силу до цього інформаційного бруду і чекаємо від видань негайного вилучення некоректної інформації і іі спростування.

Р. S. Пару днів тому пані Безугла під одним з моїх постів написала дуже дивний коментар. Тобто, це був анонс нинішньої провокації? В нас ще більше запитань- чому пані Безугла щось знає про «ботоферму ЄС» ,на відміну від самої »ЄС» і чому вона анонсувала цю гучну справу СБУ за кілька днів до оголошення самою СБУ?
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02.08.2022 16:03 Ответить
=Чекаю візиту сбу-кгб. Можливо мене вже записали в ботоферму зечмоні.
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02.08.2022 16:23 Ответить
Цікаво, візитку Порошенка вже найшли, або хоч Яриша на крайній випадок?
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02.08.2022 16:08 Ответить
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02.08.2022 16:22 Ответить


ЄлєнаВладіміровнаЗєлєнская - це Україна.
Не буде єлєнвладіміровни - не буде України.
Саме для дискредитації єлєнвладіміровни існувала МІЛЬЙОННА БОТОФЕРМА!

Росія вже тут. І будує її рускій єрмак з малюком. Точніше з двома малюками.
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02.08.2022 16:13 Ответить
Черговий фейк з категорії "Порошенко вбив свого брата...."
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02.08.2022 16:16 Ответить
Чекаємо вирок суду і данні на тих, ото ботів, що то дискридитували оту тьотю, що гайнула перев війною з країни, а потім як страдаліца від бомб і ракет сфоткалась в Маріуполі, а потім в Миколаєві. Що вона вам поганого зробила? Ну здала один раз рух кологи ЗСУ ворогу, то помилилася. Ну ще купила скумбрію по 8 гривень, то хіба порок, бо при Порошенко 8 гривень цибуля коштувала? Ось Володя підняв долар до 40 і нічого, херой, кожного дня піариться на єдиному каналі, єдиного його марафону з букнеру на гроші податківців.
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02.08.2022 16:21 Ответить
Щось мені подумалось що всі ці кіберспеци то постановка в стилі 95 шапіто. Після цих всіх зрад і пройобів ну дуже хочепться новому керівництву зесбу показати хоч якусь роботу. Як на мене, це марні потуги при нінішній владі і їхній кадровій політиці, починаючи з дружбана суперлітінанта баканова. Всім відомо, що репутація та специ високої кваліфікації куються роками. На жаль в Україні у спецслужб цього не було до війни та не скоро й буде в майбутньому.
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02.08.2022 16:33 Ответить
А як з'явилися канал та передачи мураєва, а як з' явилися всякі бондаренкі, егорови, зі своїми черними ротами... Нікого тоді це не засмутило......????? Люди розуміли, що то російські наративи.... Пропаганда... Але все було ок для режисерів 95!????
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02.08.2022 17:09 Ответить
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02.08.2022 17:12 Ответить
татаровсько-єрмаковська ***** уже почала відпрацьовувати свою посаду.
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02.08.2022 17:15 Ответить
нашє сбу даже сраку в світлій кімнаті не знайдє.
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02.08.2022 17:15 Ответить
А в коментарях Беніних змі знову написали,що у всьму винен Порох....Невже втбори начасі...
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02.08.2022 17:29 Ответить
позор СБУ, которая при Зеленой недовласти уже скатилась до уровня ОБС(одна бабка сказала). где адреса, имена? этих "ботов" по их словам - миллионы! а их никогда не будет, потому что можно нарваться на встречные судебные иски. этот вброс сделан только с одной целью, чтобы попытаться хотя бы замедлить падение рейтинга Зеленского, который сейчас уже в районе плинтуса. посыл типа такой: вот эта вся критика в адрес Зеленского ненастоящая, а заказная, и он дескать, весь в белом и на белом коне, ага. короче, Зе-диктатура таким способом хочет расправиться с неугодными. позволит ли ей это сделать народ, это уже другой вопрос...
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02.08.2022 17:30 Ответить
Для дискредитації скумбрія ферма не потрібна, вона сама себе дискредитує кожного разу. Хай мовчечки ноги роздвигає і не мандякає
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02.08.2022 17:44 Ответить
"..На жаль, свідомо чи несвідомо деякі українські політичні сили підігрують ворогу і ставлять власні амбіції вище державних інтересів"

Стосується в першу чергу ОПи президента, на жаль.
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02.08.2022 18:16 Ответить
Виклали фото якогось комп'ютерного мотолоху і туди ж поклали музичний центр, двухкасетний(!!!), такі вже років 30 не виробляються.

саме головне не в цьому. Знайшли, прийшли вилучили. А кому оголосили підозру??? Нікому. Якщо підозри нема, то і той есперт, і політолог вже десь ховаються.

Так ото ж
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02.08.2022 18:50 Ответить
УП давно превратилась в помойку.
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02.08.2022 19:52 Ответить
не варто лестити бенєУПі чи УПОПі, бо вигрібна яма- це як до Марсу.
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02.08.2022 21:02 Ответить
Я помню ,как Фейсбук закрывал ботофермы зебила и тимошонки))))про "ботофермы" ЕС ---не было такого!
Да и смешно звучит--поддержка политсилы на уровне 20-25%-ок. 10+- млн. человек с четкой позицией и отношением к предателям во власти--зачем нужны боты???

А этот политический бред на заказ из опы от тех "сотрудников" сбу, которые юг сдали или которые Чауса воровали?
Кстати, что там с Чаусом? Не на час1?
А ржать кварталовцам в день гибели азовцев в Еленовке "на час1"????????
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02.08.2022 20:10 Ответить
А зачем ботоферма той партии, у которой много людей на фронте?
Серед них кум голови партії - Луценко, міністр часів Порошенка - Омелян. Також ведучий Прямого - Березовець. Скільки Слуг Народу в ЗСУ та ТРО? Скільки друзів захисника вільного світу Зеленського? Скільки кварталівців?
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02.08.2022 20:51 Ответить
Несправедливі ви до слуг, Безмозга була на передовій і контузило її там
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03.08.2022 02:28 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/6291 Прозріваю 🇺🇦 https://t.me/zelenicholovichky @zelenicholovichky

Знайшлось «надійне» джерело, яке повідомило УП про ботоферму «Євросолідарності».
Схоже, це був Сєрюня Лещенко, якого ОП роками щедро підгодовує із бюджету «Укрзалізниці» за гроші платників податків. За це він мочить головного політичного опонента Зеленського.

Цікаво, що до цього скандальна депутатка СН Мар'яна Безугла в коментарях у депутата ЄС «тонко натякала» на закриття ботоферми. Тобто, вона знала про цю справу, раніше за СБУ.

Спочатку було схоже на інформаційну провокацію рашки. Але все більше підстав думати, що це чергова спланована атака ОП проти проукраїнської опозиції для остаточної узурпації влади.
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02.08.2022 22:27 Ответить
малюк намалювався... ну що, дорогенька сбу - я вам не вірю перестарались, ідіоти! наплели все, що можна
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03.08.2022 02:02 Ответить
Мільйон ботів задіяли 400000 адептів За що їм платять?
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03.08.2022 10:25 Ответить
паДлоляк рыдает)))
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03.08.2022 16:35 Ответить
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