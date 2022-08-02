Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности обезвредила организованную группировку, создавшую мощную ботоферму для дискредитации руководства нашего государства и расшатывание общественно-политической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны. Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтов и проводили другие информационные диверсии. Среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди. Для "разгона" деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн. собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей", - говорится в сообщении.

В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт". По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

"Установлено, что российский "политтехнолог" создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице. Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его "кураторам", - добавили в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:

▪️ аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий функционирование ботофермы;

▪️ 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;

▪️ 200 "Proxy"-серверов для подмены IP-адресов и избежание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

















Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве, Николаеве и Львове ликвидированы схемы вывоза призывников за границу, стоимость могла превышать $15 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

"Сегодня информационный фронт не менее важен, чем военные действия. И РФ это отлично понимает – потому и бросает мощные силы на раскол украинского общества. Ботофермы, псевдоэксперты, информационно-психологические операции, навязывание пророссийских месседжей – все это в арсенале врага. Он пытается использовать любой повод, чтобы подогреть внутренние склоки или манипулировать общественным мнением. К сожалению, сознательно или бессознательно, некоторые украинские политические силы подыгрывают врагу и ставят собственные амбиции выше государственных интересов. Но мы противодействуем любым деструктивным действиям! И разоблачение такой мощной ботофермы – еще одно свидетельство этому", – заявил и.о. главы Службы безопасности Василий Малюк.

Он добавил, что украинский народ должен продемонстрировать единство и не подвергаться влиянию пророссийских манипуляторов. Это жизненно важно для победы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.