Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности обезвредила организованную группировку, создавшую мощную ботоферму для дискредитации руководства нашего государства и расшатывание общественно-политической ситуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны. Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтов и проводили другие информационные диверсии. Среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди. Для "разгона" деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн. собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей", - говорится в сообщении.
В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт". По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.
"Установлено, что российский "политтехнолог" создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице. Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его "кураторам", - добавили в СБУ.
Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:
▪️ аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий функционирование ботофермы;
▪️ 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;
▪️ 200 "Proxy"-серверов для подмены IP-адресов и избежание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.
"Сегодня информационный фронт не менее важен, чем военные действия. И РФ это отлично понимает – потому и бросает мощные силы на раскол украинского общества. Ботофермы, псевдоэксперты, информационно-психологические операции, навязывание пророссийских месседжей – все это в арсенале врага. Он пытается использовать любой повод, чтобы подогреть внутренние склоки или манипулировать общественным мнением. К сожалению, сознательно или бессознательно, некоторые украинские политические силы подыгрывают врагу и ставят собственные амбиции выше государственных интересов. Но мы противодействуем любым деструктивным действиям! И разоблачение такой мощной ботофермы – еще одно свидетельство этому", – заявил и.о. главы Службы безопасности Василий Малюк.
Он добавил, что украинский народ должен продемонстрировать единство и не подвергаться влиянию пророссийских манипуляторов. Это жизненно важно для победы.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.
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Підозру нікому не оголосили, тепер спробуй впіймай злочинців, іх не тримає нічого, можуть пересуватись куди завгодно
Вєрним путьом ідьотє, зільониє таваріщі! )))
Нагадаю два варіанти на 300км та 500 км з різною БЧ,а також варіант з додатковим блоком на 750+ км.
В фото де Скумбрія та іньши дуже весело посміхаються біля зруйнованої Мріі мабуть теж ботоферма зробила... та то не Скумбрія а замаскована Кабаєва мабуть. В Єрмака теж діскредитували?? Хто?? Аааа знаю,мабуть його Тато негідни
Мабуть нова вже працює!
Європейська Солідарність вітає роботу украінських спецслужб по боротьбі з гібридними інформаційними загрозами і ліквідації так званих ботоферм, через які ворог просуває в соцмережах свої наративи.
В той же час наша команда категорично спростовує будь яку причетність до будь яких так званих ботоферм, тим більше проросійських , про викриття якої повідомила СБУ.
На сайті Служби безпеки немає жодного слова про можливу причетність до цієї інформаційної помийки проєвропейської політичної сили. Натомість, деякі ЗМІ з посиланням на якісь анонімні неназвані джерела, намагаються прив'язати до цієї провокації нашу політичну силу.
Ми розцінюємо це як недоброчесніть і виконання політичного замовлення влади. Джерела, на які посилаються ЗМІ, свідомо дезінформують шановні видання і втягують його в брудну політичну провокацію. На жаль, ці ЗМ порушують журналістські стандарти, навіть не звернувшись за коментарем до нашої політичної сили.
Ми висловлюємо рішучий протест цій маніпуляціі і вимагаємо негайного спростування інформації про начебто причетність політсили до будь-яких ботоферм. Ми висловлюємо рішучий протест будь яким спробам прив'язати нашу політичну силу до цього інформаційного бруду і чекаємо від видань негайного вилучення некоректної інформації і іі спростування.
Р. S. Пару днів тому пані Безугла під одним з моїх постів написала дуже дивний коментар. Тобто, це був анонс нинішньої провокації? В нас ще більше запитань- чому пані Безугла щось знає про «ботоферму ЄС» ,на відміну від самої »ЄС» і чому вона анонсувала цю гучну справу СБУ за кілька днів до оголошення самою СБУ?
ЄлєнаВладіміровнаЗєлєнская - це Україна.
Не буде єлєнвладіміровни - не буде України.
Саме для дискредитації єлєнвладіміровни існувала МІЛЬЙОННА БОТОФЕРМА!
Росія вже тут. І будує її рускій єрмак з малюком. Точніше з двома малюками.
Стосується в першу чергу ОПи президента, на жаль.
саме головне не в цьому. Знайшли, прийшли вилучили. А кому оголосили підозру??? Нікому. Якщо підозри нема, то і той есперт, і політолог вже десь ховаються.
Так ото ж
Да и смешно звучит--поддержка политсилы на уровне 20-25%-ок. 10+- млн. человек с четкой позицией и отношением к предателям во власти--зачем нужны боты???
А этот политический бред на заказ из опы от тех "сотрудников" сбу, которые юг сдали или которые Чауса воровали?
Кстати, что там с Чаусом? Не на час1?
А ржать кварталовцам в день гибели азовцев в Еленовке "на час1"????????
Серед них кум голови партії - Луценко, міністр часів Порошенка - Омелян. Також ведучий Прямого - Березовець. Скільки Слуг Народу в ЗСУ та ТРО? Скільки друзів захисника вільного світу Зеленського? Скільки кварталівців?
Знайшлось «надійне» джерело, яке повідомило УП про ботоферму «Євросолідарності».
Схоже, це був Сєрюня Лещенко, якого ОП роками щедро підгодовує із бюджету «Укрзалізниці» за гроші платників податків. За це він мочить головного політичного опонента Зеленського.
Цікаво, що до цього скандальна депутатка СН Мар'яна Безугла в коментарях у депутата ЄС «тонко натякала» на закриття ботоферми. Тобто, вона знала про цю справу, раніше за СБУ.
Спочатку було схоже на інформаційну провокацію рашки. Але все більше підстав думати, що це чергова спланована атака ОП проти проукраїнської опозиції для остаточної узурпації влади.