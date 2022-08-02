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Новости Фото Война
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На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем и десантом, - ВМС ВСУ. ФОТО

На Донецком направлении благодаря умелым и профессиональным действиям наших воинов удалось уничтожить вражескую БМП вместе с экипажем и десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВМС ВСУ.

На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем и десантом, - ВМС ВСУ 01

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины продолжают давать достойный отпор агрессору по разным направлениям обороны Украины. За прошедшие сутки, 1 августа, на Херсонском направлении оккупанты дважды пытались контратаковать позиции морских пехотинцев. Впрочем, украинские военные удачно отбили атаки противника и не позволили ему реализовать свои намерения. На Донецком направлении благодаря умелым и профессиональным действиям наших воинов удалось уничтожить вражескую БМП вместе с экипажем и десантом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что артиллерийские воинские части Командования морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Пока известно об уничтожении 10 российских оккупантов. Утраты врага уточняются.

армия РФ (19403) ВМС (1474) Донецкая область (9790) БМП (404)


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Топ комментарии
+8
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02.08.2022 14:26
+6
чудове блюдо : жаренный кацап
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02.08.2022 14:30
+6
Мы радуемся мелочам а тем временем рашисты ракетами ровняют наши города и сотнями убивают наших людей и пленных. Пока не будет адекватной ответки по территории, инфраструктуре и базам врага, а будем воевать на нашей территории мы априори будем в проигрыше
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02.08.2022 14:33
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02.08.2022 14:26 Ответить
эта ж скока лад гранта пошли прахом....
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02.08.2022 14:26 Ответить
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02.08.2022 14:30 Ответить
чудове блюдо : жаренный кацап
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02.08.2022 14:30 Ответить
там даже жареных не осталось - после взрыва их просо напылило на внутреннюю поверхность брони. А напылённые приравниваются к без вести пропавшим, т.е родственники в Нижней ********** не смогут купить ладу гранту. Для того, что бы реализовать такой выигрышный шанс для родственников, нужно бежать рядом с броней, тогда есть вероятность, что украинская сторона передаст тело со всеми жетонами и бирками на расию.
Но это не точно, потому что сейчас в фронтовых районах очень сильная конкуренция между лисами и бесхозными собаками, брошенными бежавшим от войны населением.
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02.08.2022 14:52 Ответить
Очень обстоятельный, вдумчивый комментарий.
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02.08.2022 15:27 Ответить
маю час та натхнення.
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03.08.2022 02:03 Ответить
Всі тут подохнете кацапи їбучі
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02.08.2022 14:31 Ответить
відсвяткували день вдв з вогником
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02.08.2022 14:31 Ответить
накрили хто по копаному ганяв
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02.08.2022 14:32 Ответить
Мы радуемся мелочам а тем временем рашисты ракетами ровняют наши города и сотнями убивают наших людей и пленных. Пока не будет адекватной ответки по территории, инфраструктуре и базам врага, а будем воевать на нашей территории мы априори будем в проигрыше
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02.08.2022 14:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** удар ВСУ 💥 - YouTube
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02.08.2022 14:40 Ответить
Відео 2015 року і десь на рашці.
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02.08.2022 15:01 Ответить
мелочь но приятно
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02.08.2022 14:53 Ответить
свіжих рашо-шкварок хоцца.
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02.08.2022 14:37 Ответить
а в той же час:

Я за#бався говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ніх#я не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують.

Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски.

Нам потрібна артилерія.

Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись. Джерело:
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02.08.2022 14:42 Ответить
Гарний кацап- мертвий кацап. Майже цитата...
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02.08.2022 14:52 Ответить
Тепер весь екіпаж разом з десантом влазить в баночку зпід майонеза.
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02.08.2022 15:00 Ответить
Як на мене, то на фото БМД а не БМП.
Аби побільше.
Допомогаймо ЗСУ! Слава Героям!
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02.08.2022 15:02 Ответить
БМД-2
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03.08.2022 08:44 Ответить
усем парашистам СМЕРТЬ!!!!!
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08.12.2022 19:47 Ответить
 
 