На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем и десантом, - ВМС ВСУ. ФОТО
На Донецком направлении благодаря умелым и профессиональным действиям наших воинов удалось уничтожить вражескую БМП вместе с экипажем и десантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВМС ВСУ.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины продолжают давать достойный отпор агрессору по разным направлениям обороны Украины. За прошедшие сутки, 1 августа, на Херсонском направлении оккупанты дважды пытались контратаковать позиции морских пехотинцев. Впрочем, украинские военные удачно отбили атаки противника и не позволили ему реализовать свои намерения. На Донецком направлении благодаря умелым и профессиональным действиям наших воинов удалось уничтожить вражескую БМП вместе с экипажем и десантом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллерийские воинские части Командования морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Пока известно об уничтожении 10 российских оккупантов. Утраты врага уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но это не точно, потому что сейчас в фронтовых районах очень сильная конкуренция между лисами и бесхозными собаками, брошенными бежавшим от войны населением.
Я за#бався говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ніх#я не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують.
Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски.
Нам потрібна артилерія.
Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись. Джерело:
Аби побільше.
Допомогаймо ЗСУ! Слава Героям!