На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем и десантом, - ВМС ВСУ. ФОТО

На Донецком направлении благодаря умелым и профессиональным действиям наших воинов удалось уничтожить вражескую БМП вместе с экипажем и десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВМС ВСУ.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины продолжают давать достойный отпор агрессору по разным направлениям обороны Украины. За прошедшие сутки, 1 августа, на Херсонском направлении оккупанты дважды пытались контратаковать позиции морских пехотинцев. Впрочем, украинские военные удачно отбили атаки противника и не позволили ему реализовать свои намерения. На Донецком направлении благодаря умелым и профессиональным действиям наших воинов удалось уничтожить вражескую БМП вместе с экипажем и десантом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что артиллерийские воинские части Командования морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Пока известно об уничтожении 10 российских оккупантов. Утраты врага уточняются.