РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь раненым Волонтеры для армии Война
3 623 19

Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры, рации и лекарства для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Юсуповой.

"Есть очень срочные нужды на фронт!! Враг атакует, обстрелы артой бесконечны. У нас много потерь и раненых. Просим помочь!!!

Квадрокоптеры Мавик 3 - в район Донецкого аэропорта 2 шт, один в район Песков, один в район Горловки (Торецк), один в район Славянска - цена одного 85-90 тыс.

Требуются 3 тепловизора - 57-82 тыс.

Очень нужен дрон с тепловизором - около 400 тыс.

Нужно лекарство, обезбол.

Нужны дальномеры, бинокли, рации и станции.

Отчет за неделю

Понедельник - два тепловизора –116 тыс.

Вторник - тепловизор - 58 тыс.

Среда - лекарство - 6 тыс.

Четверг - квадрокоптер Мавик 3 - 80 тыс (20+60 по чекам)

Пятница - тепловизор - 59 тыс. и броник - 16 тыс.

Суббота - прицел - 45 тыс и запчасти с ремонтом автомобиля - 46 тыс.

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки. ФОТО

Я хочу поблагодарить всех людей за репост, за доверие и каждую копейку. Прошу помогать на пай пал, чтобы мы смогли покупать за границей.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 приват, Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк", - просит Юсупова.

Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 01
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 02
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 03
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 04
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 05
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 06
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 07
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 08
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 09
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 10
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 11
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 12
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 13
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 14
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 15
Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 16

Автор: 

благотворительность (628) помощь (8061) волонтеры (2652) Юсупова Наталья (192)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Якби не прості люди, волонтери, то мабуть на фронті нічого б не було, можливо я помиляюсь...
показать весь комментарий
02.08.2022 18:57 Ответить
+10
Просите деньги у Зеленского и его тупорылой банды слуг народа!!...Они наворовали за три года , на строительстве дорог и таможнях до хрена.. Пусть продадут свои Бентили и дома и дачи за рубежом. и купят тепловизоры для ЗСУ!!.... Нет я совсем не против волонтёрства и добровольных взносов!1Но что-то я ни раза не слышал , что бы ВР и Кабмин перечислили в фонд ЗСУ, хотя бы одну месячную зарплату!! Ведь ЗСУ сегодня больше защищают задницы этих тварей находящихся во власти!!!... А они твари взяли и подняли себе зарплаты во время войны!!...Вот такие они псевдопатриоты, во власти!!... Вы воюйте , а мы за это время наворуем и разбогатеем!!!..СУКИ пророссийские!!
показать весь комментарий
02.08.2022 19:16 Ответить
+8
ЧТО этот зеленый окурок делает для ФРОНТА ? СТОЛЬКО бабла дает США и Европа ! ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН ? окружение зеленого осла только на этом и обогащается ! Порох за свое бабло машины покупает для армии,а что эта шваль--хоть одну каску и бронижелет купило ? одни матерные слова вертятся на языке,одно ворье и предатели.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекинув, не багато, скільки зміг. Скоро пенсія.
показать весь комментарий
02.08.2022 18:51 Ответить
ЧТО этот зеленый окурок делает для ФРОНТА ? СТОЛЬКО бабла дает США и Европа ! ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН ? окружение зеленого осла только на этом и обогащается ! Порох за свое бабло машины покупает для армии,а что эта шваль--хоть одну каску и бронижелет купило ? одни матерные слова вертятся на языке,одно ворье и предатели.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:29 Ответить
неплохо бы узнать, на какие средства, его женушка, живет за границей. и думаю ни в чем себе не отказывает.
показать весь комментарий
02.08.2022 20:19 Ответить
Якби не прості люди, волонтери, то мабуть на фронті нічого б не було, можливо я помиляюсь...
показать весь комментарий
02.08.2022 18:57 Ответить
Просите деньги у Зеленского и его тупорылой банды слуг народа!!...Они наворовали за три года , на строительстве дорог и таможнях до хрена.. Пусть продадут свои Бентили и дома и дачи за рубежом. и купят тепловизоры для ЗСУ!!.... Нет я совсем не против волонтёрства и добровольных взносов!1Но что-то я ни раза не слышал , что бы ВР и Кабмин перечислили в фонд ЗСУ, хотя бы одну месячную зарплату!! Ведь ЗСУ сегодня больше защищают задницы этих тварей находящихся во власти!!!... А они твари взяли и подняли себе зарплаты во время войны!!...Вот такие они псевдопатриоты, во власти!!... Вы воюйте , а мы за это время наворуем и разбогатеем!!!..СУКИ пророссийские!!
показать весь комментарий
02.08.2022 19:16 Ответить
А если бесполезно у них просить? Остаётся действовать самим
показать весь комментарий
02.08.2022 19:24 Ответить
+1000
показать весь комментарий
02.08.2022 19:19 Ответить
+100
показать весь комментарий
02.08.2022 19:24 Ответить
У липні держбюджет отримав 80 мілліардів гривень . У меня вопрос , а кабмин , рада , минобороны , _опа президента вообще в курсе , что страна воюет ? Или это не их война и не их страна ?
показать весь комментарий
02.08.2022 19:36 Ответить
Обязательная эвакуация с Донецкой области. Подключили Гайдая с фоткам и коментами. Зеленые сдадут все равно, на жаль. Расскажут про контрнаступления, Херсон там и прочие басни.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:52 Ответить
Зекодломойским в июле Британия США Японія Германия даже Франция.также еще несколько стран ЕС отстегнули 11 миллиардов долларов ...плюс Всемионый банк дал полтора ярда...МВФ и банк **** ..
Крысы зелемойские где бабло...?
показать весь комментарий
02.08.2022 20:01 Ответить
Стільки допомоги йде з усіх країн вже майже півроку, постає питання - куди все потрапляє, люди без роботи і то збирають.
показать весь комментарий
02.08.2022 20:10 Ответить
+++
показать весь комментарий
02.08.2022 20:13 Ответить
Уже -
показать весь комментарий
02.08.2022 20:16 Ответить
страну давно надо перевести на военные рельсы. сократить до минимума расходы на раду, прочие министерства и администрации, которые не имеют отношения к фронту, и так далее. все сэкономленные на этом деньги, должны быть потрачены на бойцов и необходимое им снаряжение.
только шапито 95 не собирается это делать.
показать весь комментарий
02.08.2022 20:18 Ответить
Якщо Україна перебуватиме у стані війни, чому ви думаєте, що хтось "почне скорочувати до мінімуму витрати на раду, інші міністерства та адміністрації..."? Хто владу буде контролювати?
показать весь комментарий
02.08.2022 23:24 Ответить
+
показать весь комментарий
02.08.2022 20:56 Ответить
а потім до тебе приходять "фронтовики" і кажуть , що який зєля маладєц - все на фронті є і ще й зарплати височенні! а барига неякісну техніку привозить та ще й по кругу! і піарицця *****!
п.с. мегавалантьор притула не хоче допомогти? чи рєзніков не радить? чи це не "переверне землю"???
показать весь комментарий
03.08.2022 05:50 Ответить
 
 