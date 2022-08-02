Есть очень срочные нужды на фронт: квадрокоптеры, дрон, тепловизоры, рации, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры, рации и лекарства для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Юсуповой.

"Есть очень срочные нужды на фронт!! Враг атакует, обстрелы артой бесконечны. У нас много потерь и раненых. Просим помочь!!!

Квадрокоптеры Мавик 3 - в район Донецкого аэропорта 2 шт, один в район Песков, один в район Горловки (Торецк), один в район Славянска - цена одного 85-90 тыс.

Требуются 3 тепловизора - 57-82 тыс.

Очень нужен дрон с тепловизором - около 400 тыс.

Нужно лекарство, обезбол.

Нужны дальномеры, бинокли, рации и станции.

Отчет за неделю

Понедельник - два тепловизора –116 тыс.

Вторник - тепловизор - 58 тыс.

Среда - лекарство - 6 тыс.

Четверг - квадрокоптер Мавик 3 - 80 тыс (20+60 по чекам)

Пятница - тепловизор - 59 тыс. и броник - 16 тыс.

Суббота - прицел - 45 тыс и запчасти с ремонтом автомобиля - 46 тыс.

Я хочу поблагодарить всех людей за репост, за доверие и каждую копейку. Прошу помогать на пай пал, чтобы мы смогли покупать за границей.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 приват, Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк", - просит Юсупова.































