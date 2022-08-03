"Бойцы защищают Украину, мы должны спасать бойцов": врачи ПДМГ отправились в зону боевых действий на очередную ротацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед тем как отправиться на войну добровольцы Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова приносят присягу. С начала войны медиками ПДМГ спасено уже более тысячи жизней, как военных, так и гражданских, в чей дом пришли война.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

ПДМГ возобновил свою работу в зоне боевых действий 26 февраля с одной скорой и тремя людьми. С начала войны волонтеры-медики проводили эвакуцию из Ирпеня, Гостомеля, Бучи, а по состоянию на август проводят уже четвертую ротацию медиков на восточный фронт.

"Только за май месяц через наши руки прошли 506 пациентов. На сегодняшний день это уже более тысячи раненых, больных, прошедших через руки наших медиков. За период полномасштабного вторжения к госпиталю присоединилось более 100 врачей, медсестер и парамедиков", - рассказывает заместитель медицинского директора. ПДМГ им. Николая Пирогова Светлана Друзенко.

Для работы на фронте прежде всего срочно нужны: хирурги; травматологи; анестезиологи; врачи неотложных состояний; медицинские сестры и фельдшеры.

"Мы видим в среднем 10 пациентов в день, но каждый день это количество увеличивается. Это говорит о том, что медиков, квалифицированных рук на фронте до сих пор не хватает, поэтому мы ждем новых добровольцев", - подчеркнул президент ПДМГ Геннадий Друзенко.

"Добровольцы воюют на фронте не за деньги. Медики-добровольцы не получают финансового вознаграждения за свой подвиг. Но это не значит, что добровольческие формирования могут существовать без вашей поддержки! Каждый день мы заправляем скорые. Ежедневно мы отправляем гуманитарные грузы нашим героическим медикам, что работают на фронте. Каждую неделю мы ремонтируем поломанные автомобили. Ежемесячно мы шьем форму для добровольцев. И все это благодаря вам – тем, кто поддерживает нас до глубины собственного кармана! Без вас мы бы давно стали ветеранским сообществом. Ваша поддержка позволяет нам продолжать каждый день спасать десятки жизней на фронте. Каждый день вытаскивать раненых из ада этой войны! Мы понимаем, что все устали, выгорели и обеднели. Но мы просто не имеем права остановиться! Ибо только вместе мы способны победить московскую орду. И мы это сделаем!" - убежден Президент ПДМГ.

Госпиталю помогают со всего мира. Один из примеров – анонимный миллиардер и основатель глобальной компании из США – отправил украинским медикам-добровольцам два новейших американских бронированных медицинских автомобиля на базе HMMWV.

Они предназначены для боевого применения по своим характеристикам: проходимость, шины run flat, долговечность, размеры. Автомобили уже укомплектованы необходимым оборудованием, наличие питания 12 В, 120 В и 230 В позволяет подключать любой дополнительный медицинский прибор. Каждый Humvee может вместить четырех раненых. Проход между кроватями достаточно широк, чтобы двое медиков могли двигаться, не наталкиваясь друг на друга и не наступая друг другу на ноги.

Желающих спасать жизнь наших защитников в составе легендарной #ПДМШ просьба набирать Daria Ripna (099) 928 35 09. Останавливаться нельзя! Записывайся добровольцем в #ПДМШ и не дай умереть тем, кто отважно защищает всех украинцев сейчас!