За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов в Николаевской области вспыхнули шесть пожаров, - ГСЧС. ФОТО

За сутки на территории Николаевской области зарегистрировано восемь пожаров, шесть из которых возникли из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС Украины в телеграме.

"Так, из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий зафиксировано пять пожаров сухой травы, кустарников и мусора на открытых территориях Николаева, Николаевского и Баштанского районов области. Общая площадь, которую прошел огонь составляет более 1,5 га. Пострадавших и травмированных нет.

Еще один пожар в результате вражеских обстрелов возник вечером в г. Николаеве. Загорелись гаражи в одном из автокооперативов Ингульского района. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. В результате происшествия уничтожены шесть гаражей и два автомобиля", - говорится в сообщении.

По работе пиротехнических расчетов, за 2 августа отработано 12 заявок, изъят 1 взрывоопасный предмет.

