РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8754 посетителя онлайн
Новости Фото
5 015 6

8-летний мальчик дает концерты в Чернигове, чтобы собрать деньги для ВСУ: уже заработал почти 60 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернигове 8-летний Сергей Мороз устраивает концерты, чтобы собрать деньги для Вооруженных Сил Украины. Ему удалось накопить уже почти 60 тысяч гривен всего за две недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне: Чернігів". Мальчик поет каждый вечер на Валу.

"Когда они плачут, бросают деньги, мне это так приятно. Они так проявляют свои эмоции", – рассказал Сергей. Он рассказал, что идея таким образом помочь ВСУ возникла у него, а родители поддержали.

8-летний мальчик дает концерты в Чернигове, чтобы собрать деньги для ВСУ: уже заработал почти 60 тыс. грн 01

Дома они разучивают песни, некоторые Сергей исполняет под гитару. В его репертуаре уже 18 композиций.

"Очень волновались, когда впервые пришли. Первая песня, а никто не бросает, вторая песня, а малыш уже волнуется. И люди не понимали, что происходит. А потом на третьей песне подошел мужчина и оставил деньги и люди шли-шли-шли. Так за первый день мы собрали 7 тысяч 300 гривен", – рассказала мама мальчика.

8-летний мальчик дает концерты в Чернигове, чтобы собрать деньги для ВСУ: уже заработал почти 60 тыс. грн 02

"Для нас был шок. Такая сумма для Чернигова и сейчас тяжело людям всем, когда все считают каждую копейку и все равно мы удивлены. Такая ситуация в Чернигове, а все люди откликнулись и помогают Вооруженным Силам", – добавил отец.

Мечтает мальчик только об одном, чтобы кончилась война и уехать на море. Поэтому будет петь, говорит, пока будет позволять погода в Чернигове.

8-летний мальчик дает концерты в Чернигове, чтобы собрать деньги для ВСУ: уже заработал почти 60 тыс. грн 01

деньги (935) дети (6678) помощь (8061) Чернигов (903) ВСУ (6848)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мріє хлопчик лише про одне, щоб закінчилася війна та поїхати на море. Джерело:

Хай збудуться дитячі мрії! Скоріше!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:34 Ответить
Тво1 1 мо1 мр11 сп1впадають, але я не вм1ю сп1вати. Ти супер! Дякую
показать весь комментарий
03.08.2022 12:18 Ответить
Хай будуть проклять кацапські діти на три покоління наперед!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:24 Ответить
а ті нищий без хлеба
показать весь комментарий
03.08.2022 13:26 Ответить
Интересно, сколько накидают в Киеве.
Скажем, в парке Шевченка.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:36 Ответить
 
 