Инспекционная группа приступила к осмотру судна с украинским зерном вблизи Стамбула. ФОТОрепортаж

Минобороны Турции опубликовало кадры осмотра первого судна с украинским зерном.

Об этом министерство сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная инспекционная группа достигла загруженного кукурузой сухогруза RAZONI, стоящего на якоре у входа в пролив Босфор в Черном море, и на борту началась инспекционная деятельность", - говорится в сообщении.










