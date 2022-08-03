Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции. ФОТОрепортаж

Инспекция судна RAZONI с украинской кукурузой завершена.

Об этом сообщает Минобороны Турции, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Судно с 27 тыс. тонн кукурузы пройдет через Босфор и вскоре отправится в Ливан", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта вышло судно с украинским продовольствием. На его борту более 26 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи, Ливан. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили ООН и Турция. Сейчас в портах Одесщины остаются еще 16 судов с украинским зерном, которые ждут отправления.

