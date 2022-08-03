РУС
2 425 15

Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции. ФОТОрепортаж

Инспекция судна RAZONI с украинской кукурузой завершена.

Об этом сообщает Минобороны Турции, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Судно с 27 тыс. тонн кукурузы пройдет через Босфор и вскоре отправится в Ливан", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта вышло судно с украинским продовольствием. На его борту более 26 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи, Ливан. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили ООН и Турция. Сейчас в портах Одесщины остаются еще 16 судов с украинским зерном, которые ждут отправления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Инспекционная группа приступила к осмотру судна с украинским зерном вблизи Стамбула. ФОТОрепортаж

Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции 01
Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции 02
Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции 03
Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции 04

Топ комментарии
+19
Діти Лівана вже не помруть з голоду. А діти України дальше гинуть від ракет підараши.
03.08.2022 13:25 Ответить
03.08.2022 13:25 Ответить
+8
Судно незалежної держави перевіряють терористи, я нічого не переплутав?
03.08.2022 13:27 Ответить
03.08.2022 13:27 Ответить
+2
Бред сивой кобылы... Бубачка не рятівник. Бубачка преступник, государственный изменник как и Овощ. Это подтвердит тот факт, на что пойдут деньги от продажи нашего зерна.
03.08.2022 13:37 Ответить
03.08.2022 13:37 Ответить
03.08.2022 13:25 Ответить
03.08.2022 13:27 Ответить
Перепутал таки...
Спільна інспекційна група (СВУ) є https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations Об'єднані Нації підрозділ, створений https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_resolution дозвіл 31/192 від 22 грудня 1976 року https://uk.upwiki.one/wiki/General_Assembly_of_the_United_Nations Генеральна Асамблея ООН .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Його метою є підвищення ефективності адміністративного та фінансового функціонування https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_system Система ООН і з цією метою він може проводити розслідування та розслідування на місцях.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Спільний інспекційний підрозділ - єдиний незалежний зовнішній наглядовий орган системи ООН, уповноважений проводити оцінки, інспекції та розслідування в масштабах усієї системи.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-2 [2] Він базується в https://uk.upwiki.one/wiki/Geneva Женева , https://uk.upwiki.one/wiki/Switzerland Швейцарія .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-3 [3]
03.08.2022 13:33 Ответить
03.08.2022 13:33 Ответить
слышь, а к чему ты это высрал?

с какого фига какая то срань проверяет зерно с Украины?
Дерьмак так приказал?
03.08.2022 14:20 Ответить
03.08.2022 14:20 Ответить
Вы дурак?
03.08.2022 14:29 Ответить
03.08.2022 14:29 Ответить
Бубачка рятівник всєя людства від голоду. Тепер в Лівані їстимуть попкорн і хвалитимуть другого після Черчілля героя.
03.08.2022 13:28 Ответить
03.08.2022 13:28 Ответить
03.08.2022 13:37 Ответить
От экспортных операций государству идут только пошлины, как регулятору) зерно принадлежит частным структурам, а прошлогоднее уже и оплачено в прошлом году)
03.08.2022 14:33 Ответить
03.08.2022 14:33 Ответить
ну хоть ливанцы наедятся
03.08.2022 13:34 Ответить
03.08.2022 13:34 Ответить
Почему половина дебилов в касках, а другая половина без касок?Кто их выпустил из палаты?
03.08.2022 13:35 Ответить
03.08.2022 13:35 Ответить
Добра новина. Наши селяни не дарма працювали, ризикували своїм життям збираючи урожай з полів. Є правда і довбоьоби які цього не розуміють.
03.08.2022 13:45 Ответить
03.08.2022 13:45 Ответить
здохни, кацапюра...
забоится оно о прибылях "рискующих" землевладельцев...
03.08.2022 14:16 Ответить
03.08.2022 14:16 Ответить
Кацапюри в 1932-1933 роках українських селян голодом нищили. Забирали вирощений врожай за дарма. Загоняли селян до колхозів працювати за трудодень.Це напевно були твої предкі. А ти їх викормиш. Так що дохнути тобі.
03.08.2022 14:47 Ответить
03.08.2022 14:47 Ответить
За это Турция возьмет 25% с позорного договорняка для Украины
03.08.2022 14:28 Ответить
03.08.2022 14:28 Ответить
 
 