Войска РФ обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате обстрела произошел пожар внутри частного жилого дома. Пожар локализован.

"В настоящее время дальнейшее тушение пожара невозможно в связи с интенсивными обстрелами. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области, - ГСЧС 01
Войска РФ обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области, - ГСЧС 02
Войска РФ обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области, - ГСЧС 03
Войска РФ обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области, - ГСЧС 04

