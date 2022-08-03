Войска РФ обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли поселок Георгиевка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате обстрела произошел пожар внутри частного жилого дома. Пожар локализован.

"В настоящее время дальнейшее тушение пожара невозможно в связи с интенсивными обстрелами. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

