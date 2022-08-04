РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 500 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 789 танков и 4 026 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 августа потери личного состава противника составляют около 41 500 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВС Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1789 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,

артиллерийских систем – 946 (+7) ед,

РСЗО - 260 (+1) ед,

средства ПВО - 118 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+2),

крылатые ракеты - 182 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,

специальная техника - 83 (+0).

Также читайте: Украинские защитники отразили попытки наступления россиян на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 500 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 789 танков и 4 026 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (20346) Генштаб ВС (6819) ликвидация (3972)
+15 танків. Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:14 Ответить
Особенно радуют автомобильная техника и цистерны, шоб они падлюки скоро с канистрами бегали и цинками патронов на горбах
показать весь комментарий
04.08.2022 09:15 Ответить
с цистернами на расии как раз всё нормально. Ввиду большого количества наружных туалетов имеется огромный парк ассенизационных машин, которые можно будет мобилизовать на фронт, а населению рф просто кроме окопов придётся чаще копать выгребные ямы. Кстати, лопаты фискарс на расии уже закончились в продаже.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:27 Ответить
Урожайные прошлые сутки. 38 автотехники это рекорд наверное за всю историю этой войны
показать весь комментарий
04.08.2022 09:27 Ответить
боеприпасы SADARM творят чудеса.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:29 Ответить
Не впевнений - варіантів які ********** використали багато включаючи навіть Урагани і Гради( до градів є касетні заряди з відповідними боєвими елементами).
показать весь комментарий
04.08.2022 16:09 Ответить
а как у советских кассетных боеприпасов обстоит дело с радиолокационным наведением суббоеприпасов и функцией распределения целей между суббоеприпасами? Очень хотелось бы узнать. Или как обычно: ****** тоннажом по площади, а там что-то да куда-нибудь попадет?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:49 Ответить
Я бачу ви розбираєтесь в темі - тоді нагадайте які варіанти снарядів для MLRS 270 були першими або одними з перших. Касетні для знищення бронетехніки совка "****** тоннажом по площади, а там что-то да куда-нибудь попадет?".
показать весь комментарий
05.08.2022 02:53 Ответить
"На Херсонщині українські воїни завдали влучного удару по Чорнобаївці. Підтверджено знищення пункту управління 22 армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ" - ця новина вже була, та русня дуже нагадує таргана, який і без голови прекрасно себе почуває та буде ще довго бігати та капостити...
показать весь комментарий
04.08.2022 09:35 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 09:41 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 09:43 Ответить
По танкам:
Если это правда, то мы наносим Мордору невосполнимые потери, т.к. сейчас они могут поставлять на фронт не более 100-120 танков ежемесячно (восстановленные после боя, с консервации, новые).
По т.н. "артиллерийским системам" смущает хитрожопая формулировка нашего Генштаба, т.к. формально и 82 мм миномет и полевые пушки - это артиллерийские системы. Но мы же с вами понимаем разницу между "уничтожили 7 минометов" и "уничтожили 7 гаубиц 150 мм."
Количество всех остальных потерь позволяет оркам не просто восполнять без проблем, но и наращивать группировку в Украине. Как по л/с, так и по военной технике (молчу уже за боеприпасы).
Мы несем на фронте колоссальные потери, а орки компенсируют и наращивают свою группировку. Что должно произойти на фронте чтобы народ наконец понял, что в такой ситуации "священных и неприкасаемых" (я говорю о высшем командовании ВСУ) быть не может?
показать весь комментарий
04.08.2022 09:57 Ответить
там на фб є розумний хлопець, Паоло Люмьєре, цікавий аналіз робить по зброї.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:54 Ответить
 
 