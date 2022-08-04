Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 500 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 789 танков и 4 026 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 августа потери личного состава противника составляют около 41 500 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВС Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 41500 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1789 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,
артиллерийских систем – 946 (+7) ед,
РСЗО - 260 (+1) ед,
средства ПВО - 118 (+0) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+2),
крылатые ракеты - 182 (+2),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
специальная техника - 83 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Если это правда, то мы наносим Мордору невосполнимые потери, т.к. сейчас они могут поставлять на фронт не более 100-120 танков ежемесячно (восстановленные после боя, с консервации, новые).
По т.н. "артиллерийским системам" смущает хитрожопая формулировка нашего Генштаба, т.к. формально и 82 мм миномет и полевые пушки - это артиллерийские системы. Но мы же с вами понимаем разницу между "уничтожили 7 минометов" и "уничтожили 7 гаубиц 150 мм."
Количество всех остальных потерь позволяет оркам не просто восполнять без проблем, но и наращивать группировку в Украине. Как по л/с, так и по военной технике (молчу уже за боеприпасы).
Мы несем на фронте колоссальные потери, а орки компенсируют и наращивают свою группировку. Что должно произойти на фронте чтобы народ наконец понял, что в такой ситуации "священных и неприкасаемых" (я говорю о высшем командовании ВСУ) быть не может?