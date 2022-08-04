Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 500 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 789 танков и 4 026 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 августа потери личного состава противника составляют около 41 500 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВС Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1789 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,

артиллерийских систем – 946 (+7) ед,

РСЗО - 260 (+1) ед,

средства ПВО - 118 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+2),

крылатые ракеты - 182 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,

специальная техника - 83 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.