Враг попал в объект инфраструктуры в Харькове, в области за сутки госпитализированы 4 человека с ранениями, - Синегубов. ФОТОрепортаж

В Харьковской области оккупанты осуществили обстрелы Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около 1:30, российские войска еще раз обстрелял Харьков. В Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. По предварительным данным, есть еще два попадания в открытую территорию в Харьковском районе. Пострадавших у населения нет.

За прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский, Харьковский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. По Циркунам оккупанты трижды наносили артиллерийские обстрелы.

Читайте: В ближайшие дни РФ усилит ракетные удары по Харькову и области, - ОВА

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в течение суток госпитализировали 4 человека: 3 женщин в Чугуевском районе, 1 мужчину в Харьковском. В Чугуеве погиб в результате вражеских обстрелов 58-летний мужчина, гражданин России.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг попытался наступать в сторону Байрака – Гусаровка. Наши защитники сопротивляются, боевые действия продолжаются. В районе Изюма оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Получили отпор и отошли с потерями.

Также читайте: Из-за возможной эскалации ситуации в Чугуеве жителей призывают ограничить передвижение по улицам и держаться поближе к укрытиям.

Враг попал в объект инфраструктуры в Харькове, в области за сутки госпитализированы 4 человека с ранениями, - Синегубов 01
Враг попал в объект инфраструктуры в Харькове, в области за сутки госпитализированы 4 человека с ранениями, - Синегубов 02
Враг попал в объект инфраструктуры в Харькове, в области за сутки госпитализированы 4 человека с ранениями, - Синегубов 03

Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
