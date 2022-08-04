Враг попал в объект инфраструктуры в Харькове, в области за сутки госпитализированы 4 человека с ранениями, - Синегубов. ФОТОрепортаж
В Харьковской области оккупанты осуществили обстрелы Харьковского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, около 1:30, российские войска еще раз обстрелял Харьков. В Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. По предварительным данным, есть еще два попадания в открытую территорию в Харьковском районе. Пострадавших у населения нет.
За прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский, Харьковский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. По Циркунам оккупанты трижды наносили артиллерийские обстрелы.
По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в течение суток госпитализировали 4 человека: 3 женщин в Чугуевском районе, 1 мужчину в Харьковском. В Чугуеве погиб в результате вражеских обстрелов 58-летний мужчина, гражданин России.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг попытался наступать в сторону Байрака – Гусаровка. Наши защитники сопротивляются, боевые действия продолжаются. В районе Изюма оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Получили отпор и отошли с потерями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль