Рашисты нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту, складам и зернохранилищу в Запорожской области, - Старух. ФОТО

В ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Рашисты нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту, складам и зернохранилищу в Запорожской области, - Старух 01

"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вильноандреевка. Пострадавших нет. Ракетные обстрелы подвергся объекту инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранения от осколков стекла. Сейчас находится в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около четырех часов ночи оккупант нанес удар по складам агрофирме в Тернуватской громаде. Пострадавших нет.

Смотрите: Эвакуация из Энергодара временно невозможна: из-за ливня дороги затоплены, - Орлов. ВИДЕО

"В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышеватской громады. Пострадавших нет. Разрушения получили жилые дома. Разрушено зернохранилище", - добавили в ОВА.


Рашисты нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту, складам и зернохранилищу в Запорожской области, - Старух 02
Рашисты нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту, складам и зернохранилищу в Запорожской области, - Старух 03

обстрел (29084) ракеты (3684) Запорожская область (3437) Старух Александр (145)
а как кричали что: Если рссуким и украинцам прикажут стрелять друг в брата, то все солдики станут спинами на границе и простреляются в приказавших.
.......... наши бы то и так не думали идти захватывать бараки и ссуществ там обитающих, а вот ватники - видим.
кстати неплохая т.н. "ИПСО" - типо да мы не будем никогда хотеть делать то что столетиями делаем, а вы мол не сопротивляйтесь. Купились как всегда - после Тузлы то и даже после крымка - да че там, сами "солдаты" мол не вторгнутся, ибо братья же
04.08.2022 09:42 Ответить
Мабуть такі як ти і кричали. Коли кацапня зрівняла Алеппо, їх любимими цілями були лікарні, школи, та зерносховища вже тоді всім адекватним було зрозуміло, що це мерзотні сатанинські виродки.
04.08.2022 10:15 Ответить
Прокинувся і чув другий прильоту, москалі пітараси
04.08.2022 10:45 Ответить
Всі розповіді, що США заборонили обстрілювати територію кацапстану поширюють путінські агенти в Україні . Для цих агентів - рф і є своя територія, а Україна - ворожа територія.
Ось чому продовжується терор українського населення.
04.08.2022 11:24 Ответить
 
 