Рашисты нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту, складам и зернохранилищу в Запорожской области, - Старух. ФОТО

В ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вильноандреевка. Пострадавших нет. Ракетные обстрелы подвергся объекту инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранения от осколков стекла. Сейчас находится в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около четырех часов ночи оккупант нанес удар по складам агрофирме в Тернуватской громаде. Пострадавших нет.

"В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышеватской громады. Пострадавших нет. Разрушения получили жилые дома. Разрушено зернохранилище", - добавили в ОВА.





