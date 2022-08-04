Рашисты нанесли ракетные удары по инфраструктурному объекту, складам и зернохранилищу в Запорожской области, - Старух. ФОТО
В ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вильноандреевка. Пострадавших нет. Ракетные обстрелы подвергся объекту инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранения от осколков стекла. Сейчас находится в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что около четырех часов ночи оккупант нанес удар по складам агрофирме в Тернуватской громаде. Пострадавших нет.
"В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышеватской громады. Пострадавших нет. Разрушения получили жилые дома. Разрушено зернохранилище", - добавили в ОВА.
.......... наши бы то и так не думали идти захватывать бараки и ссуществ там обитающих, а вот ватники - видим.
кстати неплохая т.н. "ИПСО" - типо да мы не будем никогда хотеть делать то что столетиями делаем, а вы мол не сопротивляйтесь. Купились как всегда - после Тузлы то и даже после крымка - да че там, сами "солдаты" мол не вторгнутся, ибо братья же
Ось чому продовжується терор українського населення.