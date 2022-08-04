Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область. Зафиксировано 36 прилетов, - ОВА. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удары по общинам Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С пяти утра россияне начали обстрел Шалыгинской громады, 12 минометных прилетов. И еще 10 прилетов из артиллерии в шесть утра. С 5:30 начался минометный огонь по Краснопольской громаде, 8 прилетов", - говорится в сообщении.

В Ова добавляют, что в Новослободской громаде почти в шесть утра по двум селам громады россияне открыли огонь, 6 прилетов по частным домам гражданских людей, улицам, огородам. Загорелись пожары. Предварительно обошлось без человеческих жертв.

