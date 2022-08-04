Группа мужчин задержана в лесу на Киевщине: Подозревают, что это ДРГ. ФОТО

В лесу в Киевской области задержали группу мужчин. Их подозревают в причастности к ДРГ и передали в СБУ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанского общества, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержали группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях", - рассказал Цапиленко.

По словам журналиста, мужчин передали в СБУ для установления всех обстоятельств.

