47 389 99

Группа мужчин задержана в лесу на Киевщине: Подозревают, что это ДРГ. ФОТО

В лесу в Киевской области задержали группу мужчин. Их подозревают в причастности к ДРГ и передали в СБУ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанского общества, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержали группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях", - рассказал Цапиленко.

По словам журналиста, мужчин передали в СБУ для установления всех обстоятельств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан российский агент, который собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины, - СБУ. ВИДЕО

Группа мужчин задержана в лесу на Киевщине: Подозревают, что это ДРГ 01

задержание (6699) Киевская область (4293) Цаплиенко Андрей (36)
Топ комментарии
+85
СБУ може перевірити ОП на наявність диверсантів?
04.08.2022 10:11 Ответить
+61
Паляниця ?
04.08.2022 10:11 Ответить
+60
04.08.2022 10:14 Ответить
Паляниця ?
04.08.2022 10:11 Ответить
Не вимовлять - одразу розстріляти
04.08.2022 10:12 Ответить
Можуть бути донбасяу, так що скажуть "паляниця" і це не показник, а розстріляти потрібно
04.08.2022 16:27 Ответить
Залізниця.
04.08.2022 10:13 Ответить
будівельна бригада?
04.08.2022 13:37 Ответить
цвях
04.08.2022 17:49 Ответить
Нісенітниця
04.08.2022 10:17 Ответить
Та це конрольний пострiл...😬😄
04.08.2022 11:46 Ответить
Палуныца - а це що таке?

а вони вимовляють! 😂
04.08.2022 13:16 Ответить
šaursliežu dzelzceļš
04.08.2022 10:20 Ответить
в лесу?
04.08.2022 10:27 Ответить
chei Krim , litovec?
04.08.2022 10:34 Ответить
Інколи від простого запитання "Коли ви востаннє відвідували перукарню?" в москаля контузія стається.
04.08.2022 11:07 Ответить
👍😂
04.08.2022 11:47 Ответить
Якщо то - "грибники" чи "ягідники", то я - "папа Римський" Навіть судячи по екіпіровці! Так по гриби чи ягоди люди на Поліссі не ходять! Перевірить легко - привести місцевих людей і хай поговорять - по "говірці" буде видно хто вони такі Бо по гриби здалеку люди не їздять - гриби псуються швидко А якщо будуть наполягать - повести в ліс і змусить збирать гриби А потім ті гриби посмажить і дать з"їсти Хто виживе - їх щастя!
04.08.2022 11:18 Ответить
То чорні лісоруби
04.08.2022 21:35 Ответить
Не підкажете на якій зупинці мені зійти аби купити паляницю, бо так захмарило, а в мене гудзик на дощовику відірвався, а парасольку я у передпокою забув, хвилююсь, що заслабну.

А теперь пусть расскажут, о чем я
04.08.2022 13:11 Ответить
Даже я не русский в одну секунду всё прочёл и на лету всё перевёл. Дурацкие у вас тесты.
04.08.2022 18:14 Ответить
СБУ може перевірити ОП на наявність диверсантів?
04.08.2022 10:11 Ответить
А что из проверять? В этой ж.ОПе почти все бывшие рыгоаналы, а это враги. И рулит ими агент ФСБ с погремухой Козырь, в миру Дерьмак.
04.08.2022 10:16 Ответить
В "ОП" и партии "СН" - диверсант/предатель каждый пятый!
Как и четыре предыдущих.......
04.08.2022 10:34 Ответить
04.08.2022 10:14 Ответить
Дивно, не було таких новин ...
04.08.2022 10:38 Ответить
так местные и не сообщают. как-то своими силами обходятся, инструмента сейчас достаточно.
04.08.2022 11:53 Ответить
Який "десяток"! Їх там сотні! І просто "бомжують" - по дачах покинутих ночують та у людей з городів овочі крадуть І "приймаки" є - за їжу і дах над головою у людей батрачать! Осінь прийде - повилазять і здаваться прийдуть! Бо "голод - не тітка"!
показать весь комментарий
Забули ще про Сумщину...🤔
показать весь комментарий
Якщо читаєте мої коментарі - то, мабуть, помітили, що я пишу лише про те, що знаю напевне (якщо інформація сумнівна - то обов"язково про це відмічаю) Якщо я спілкуюся з ЗСУ, територіалами, поліцією, МНС, мисливцями та рибалками Чернігівщини, то я трохи володію інформацією Про Сумщину у мене інформації детальної нема - тому не пишу
04.08.2022 19:25 Ответить
Нарешті мармизи не замилені. В другого зліва на морді написано шо кацап
04.08.2022 10:14 Ответить
Та і збіжжя за спинами говорить,що не грибники
04.08.2022 10:22 Ответить
Колоборанти співчуваючи рашкостану.
04.08.2022 10:40 Ответить
На захєрчєнка схожий (того, що був курощип).
04.08.2022 11:52 Ответить
паспорта проверили?
04.08.2022 10:15 Ответить
если это дрг то они тебе любой паспорт смогут показать хоть гражданина вселенной , но 7 человек в лесу и не могут объяснить что они там делают это наталкивает на некоторые размышление
04.08.2022 10:20 Ответить
Та нехай показують, опитати сусідів по адресі справа години.
04.08.2022 10:22 Ответить
Ховалися від мобілізації?
04.08.2022 10:24 Ответить
Хіба що вже отримали повістки, а так могли б дома ховатись.
04.08.2022 10:26 Ответить
Дайте їм щось почитати українською.
04.08.2022 10:17 Ответить
а если прочитают?
04.08.2022 10:19 Ответить
На поліграфі нехай читають.
04.08.2022 10:21 Ответить
а почему вы спрашиваешь? может просто собирали гриб и мин?
04.08.2022 10:22 Ответить
одне слово - "нісенітниця". Щоб багато часу не витрачати.
04.08.2022 11:56 Ответить
Ходоки к Ермаку шли, пожаловаться на качество лесных дорог на Полесье и отсутствие сахара в брянской "Пятерочке"...
04.08.2022 10:19 Ответить
Напевно, здичавілі окупанти
04.08.2022 10:19 Ответить
На вид схожі на диверсантів: одного віку, однаково стрижені, пики робітничо-селянські. Тільки той що в центрі контрастує з ними і віком і пикою.
04.08.2022 10:20 Ответить
То Білосніжка.
04.08.2022 10:23 Ответить
той одіжратий -їхній повар
04.08.2022 10:27 Ответить
ТО "старшой"!
04.08.2022 11:26 Ответить
можливо, це ухилянти від мобілізації...
04.08.2022 12:15 Ответить
Якась неповна інфа, а документи, пояснення від них?
04.08.2022 10:21 Ответить
Якщо б затримані були в рашистських одностроях при амуніції та зі зброєю, то був би вірний признак готовності ударного угрупування ворожих військ до вторгнення на територію України, як у лютому цього року.
04.08.2022 10:21 Ответить
Камуфляж і зброя можуть бути десь сховані і чекати на час Х.
04.08.2022 10:27 Ответить
Окажутся огендами Гурмо как и Шевченок.
а без униформы - так просто жарили шашлычки на майские и заманивали врага в засаду на запашок.
04.08.2022 10:24 Ответить
пароль "паляниця", якщо ні в розход без розмов
04.08.2022 10:25 Ответить
парашники. "семерых смелых" из себя корчили, как диды завещали )
04.08.2022 10:25 Ответить
nado po mordam v socsetjah ih poiskati - srazu vse bude jasno.
04.08.2022 10:27 Ответить
Грибники, лесные братья, робингуды, турысты или кто?
История Франции в помощь:
- Ваше преосвященство! А как отличить добропорядочного католика от протестанта?
- Убивайте всех подряд. На том свете Бог разберется кто католик а кто нет. ©
04.08.2022 10:27 Ответить
оно то так, но боха то нет
04.08.2022 11:22 Ответить
явно не ягоди збирали, а хоч змогли пояснити звідки вони родом?
04.08.2022 10:28 Ответить
Це секція спортивного мастурбування на тренуванні.
04.08.2022 10:29 Ответить
Імена та місця проживання... Сусіди не впізнали = на гілляку
04.08.2022 10:30 Ответить
Якщо вони українці то є рідня і місце да проживають...це по мені дезертири бо у нас на львівщині теж в селах є такі шо ховаються по лісам."Зелені" які живуть в лісових хащах.
04.08.2022 10:33 Ответить
Не здивуюсь якщо це виявляться ВИКОРМИШИ з лугандону,чи як там ?А! "Наші люді з окупаціі", яких ВОСЬМИЙ рік фінансує та вирощує КМУ та МінСОЦполітики,які скажуть не тільки поляниця а і полуниця з льохом.Вони,якщо не дурні,скажуть,що переходять в Україну,бо жити без неї не можуть і все буде Ок.Справа в тому,що тут одні довбо₴&и оголосили,що приймуть всіх,кого не попадя,навіть без ПАШПОРТІВ.Чому не скористатись такою дурістью України?
04.08.2022 10:35 Ответить
Самий перевірений засіб для розв'язування язика ще з 90х - паяльник.
04.08.2022 10:35 Ответить
Не гуманно---краще три літра молока парного і ржавого оселедця та в камеру без параші на три дні...
04.08.2022 10:40 Ответить
ТЕСТ : "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля укрзалізниці!"
04.08.2022 10:38 Ответить
Юля Тимошенко цей тест не пройшла би. Сказала би "Крапивницки паляници зи смакам палуници прадаюца у крамници біля укрзалізници!
04.08.2022 11:02 Ответить
Ну, по ним же видно, що це зондер-команда Кадирова, готували замах на Боневтіка, як мінімум)))
04.08.2022 10:39 Ответить
Не вооружённым глазом видно что это цыгане или как их ещё называют толерантно "ромы" наверное ищут где табор переселит, лепить с них ДРГ это просто смешно 😀
04.08.2022 10:40 Ответить
Всеравно расстрелять. Почему не сделать закон при котором нахождение группы 3 и более людей в лесу-сразу расстрел? Ну ли пожизненное. Ведь все знают что посещать леспа запрещено.
04.08.2022 10:45 Ответить
Хтось захотів слави за "велику роботу" і боротьбу з диверсантами. Видно ж відра та гребінку для збору чорниць.
04.08.2022 10:43 Ответить
З одною "гребінкою" на сім рил? ТИ хоч раз сам чорницю збирав? І якщо збирають гребінкою - то через годину-дві ягоди треба перемить, відсортувать і переробить - бо зіпсуються А це зробить можуть тільки місцеві люди - перевірить легко
04.08.2022 11:32 Ответить
То свої, одразу видно. Швидше всього зброю покинуту шукали.
04.08.2022 10:44 Ответить
Трофейна команда. Пішли по гриби Калашникова.
04.08.2022 11:24 Ответить
та не... грибники))) пасматрите в их честные глаза ))))) и не хитрый прикид))))
04.08.2022 10:44 Ответить
На бомжей не похожи - ДРГ!
04.08.2022 10:47 Ответить
БРЕХНЯ зелених *********, хлопці через білорусів на роботу до Польщі планували їхать, подивіться на обличчя
04.08.2022 10:50 Ответить
А чому ж обличчя не замалювали, так як колоборантам та зрадникам?
04.08.2022 10:55 Ответить
Тоді мабудь краще було одразу про це сказати. А то запишуть в діверсанти і привіт.
04.08.2022 11:13 Ответить
Більше схожі на бригаду заробітчан з прорабом, або ухилянтів від призову з провідником.
04.08.2022 10:52 Ответить
будували посеред лісу доміки білкам?
04.08.2022 11:12 Ответить
обычные селюки, нашли видимо какой то метал или схрон вот и тягают толпой ночью
04.08.2022 10:54 Ответить
Такі ДРГ живуть прямо в центрі Києва на Центральному ЖД вокзалі прямо на площі під церквою МП і слідкують за двіжом на вокзалі. І ніхто їх не чіпає, наче вони зачаровані.
04.08.2022 11:05 Ответить
Грібнікі, мля... ну нічо, паяльник в сраку і все разкажуть...
04.08.2022 11:10 Ответить
3 месяца сидели буряті в погребе и учили українську мову и когда им показалось что уже віучили и можно вілезьти как ...
04.08.2022 11:13 Ответить
точно, віртуальні боти порошенка.
правільно, Андрюша?
04.08.2022 11:17 Ответить
С зекрысиного эсьбыу станется -то Чонгар помогли разминировать,а теперь миллион украинцев в боты записали и набрехали,что они ликвидированны - потом зесрань будет удивляться -"за что?"
04.08.2022 11:26 Ответить
педики-медведики....
04.08.2022 11:50 Ответить
Да видно что русиш швайн.
04.08.2022 12:30 Ответить
Може це втікачі з якоїсь колонії...
04.08.2022 12:59 Ответить
О, оце справді схоже.
04.08.2022 18:48 Ответить
Якщо це диверсійна група. то дай боже, щоб тільки такі диверсанти пленталися по нашіх лісах. У жодного навіть по мінімальних нормах не розвинена м'язова маса. Звичайні бомжі попали під роздачу. Раніше жили в Києві, а тепер голод викинув їх на село городи обкрадати.
04.08.2022 13:07 Ответить
Ruki podnimatj umejut. Voprosi jesho jestj?
04.08.2022 13:26 Ответить
це чуваки з Калинівського рн Вінницької обл, але якого хера вони там роблять?
04.08.2022 13:33 Ответить
Звідки інфа???
04.08.2022 21:56 Ответить
Всі мордяки затягані заморені небрити брудні.Вони схожі більше урків і якесь не соціальне лайно.В центрі головний це 100% однаковий у всіх вік крім одного Це не дрг щось друге.
04.08.2022 14:50 Ответить
"...не змогли пояснити, що вони роблять у хащах..." А навіщо питати, що вони роблять, має цікавити звідки вони з'явилися, що і де збиралися робити.
04.08.2022 18:09 Ответить
Схоже на дрг. А старший по центру їхній курато
05.08.2022 01:24 Ответить
 
 