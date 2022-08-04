Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТО

Рашисты сбросили снаряды на жилые кварталы. Полицейские задокументировали 18 преступлений РФ против мирного населения в течение суток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Враг ударил по городам Авдеевка, Бахмут, Северск, Часов Яр, Соледар, Марьинка, селах Шевченко, Ласточкино, Бахмутское, Георгиевка. Российская армия била по гражданским людям из авиации, артиллерии, танков, РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 11 гражданских объектов – 8 жилых домов, автомобили и т.д. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

