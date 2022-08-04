Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТО
Рашисты сбросили снаряды на жилые кварталы. Полицейские задокументировали 18 преступлений РФ против мирного населения в течение суток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Враг ударил по городам Авдеевка, Бахмут, Северск, Часов Яр, Соледар, Марьинка, селах Шевченко, Ласточкино, Бахмутское, Георгиевка. Российская армия била по гражданским людям из авиации, артиллерии, танков, РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.
Разрушены и повреждены 11 гражданских объектов – 8 жилых домов, автомобили и т.д. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
Ось чому продовжується терор українського населення.