РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5962 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 338 5

Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТО

Рашисты сбросили снаряды на жилые кварталы. Полицейские задокументировали 18 преступлений РФ против мирного населения в течение суток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 01

"Враг ударил по городам Авдеевка, Бахмут, Северск, Часов Яр, Соледар, Марьинка, селах Шевченко, Ласточкино, Бахмутское, Георгиевка. Российская армия била по гражданским людям из авиации, артиллерии, танков, РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 11 гражданских объектов – 8 жилых домов, автомобили и т.д. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА


Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 02
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 03
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 04

Также смотрите: Украинские воины уничтожают из Javelin вражескую БМП. ВИДЕО


Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 05
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 06
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 07
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 08
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 09
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 10
Российские оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 11

обстрел (29084) Нацполиция (16706) Донецкая область (10538)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погано, що люди гинуть. Порахувала,що обстріли були по 10 населених пунктах, 11 будинків розбито. То виходить,що гатять з усього вище перечисленного куди попало і часто по горобцях.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:01 Ответить
Цього не може бути . Адже всім відомо , що вони деморалізовані , п'яні , не підкоряються командуванню та тікають .
показать весь комментарий
04.08.2022 11:04 Ответить
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
показать весь комментарий
04.08.2022 11:13 Ответить
Всі розповіді, що США заборонили обстрілювати територію кацапстану поширюють путінські агенти в Україні . Для цих агентів - рф і є своя територія, а Україна - ворожа територія.
Ось чому продовжується терор українського населення.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:23 Ответить
 
 