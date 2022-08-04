Военному РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей Киевщины, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В Киевской области сообщили о подозрении командиру боевой машины армии РФ, который пытал и имитировал казнь мирных граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора в Телеграм-канале.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заместителю командира взвода – командиру боевой машины 1 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы вооруженных сил РФ заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев Украины ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2022 года во время захвата села Лубянка Бучанского района Киевской области подозреваемый на одной из улиц села остановил троих местных жителей. Направив на них автоматическое оружие и угрожая убийством, захватчик приказал потерпевшим пройти в помещение на территории одного из домовладений. Там он допрашивал мужчин об их принадлежности к Вооруженным силам Украины и другим военным и общественным формированиям, местонахождению таких подразделений, правоохранительных органов, а также военнослужащих АТО/ООС, сообщили в ОГП.

Также подозреваемый надел на голову одного из задержанных мешок, завязал ему руки за спиной и наносил удары прикладом автомата по голове. После этого он поставил трех мужчин на колени и продолжил наносить им удары по разным частям тела и проводить незаконный допрос.

В то же время военнослужащий РФ производил выстрелы в направлении потерпевших, имитируя их казнь. По очереди он отводил задержанных в подвал, где заставлял раздеваться и искал символические татуировки на их телах, говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Киевской области по оперативному сопровождению сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ.

