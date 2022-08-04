Тела гражданских до сих пор лежат на улицах Мариуполя, оккупанты отказываются проводить захоронения, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

На улицах временно оккупированного Мариуполя по-прежнему лежат тела погибших гражданских. Так называемая "власть" не собирается реагировать.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району", - отметил он.

По словам Андрющенко, оккупационная "власть" отказывается реагировать на обращение местных жителей и проводить захоронения, отвечая "кому нужно, пусть тот и похоронит".

Также, добавил советник мэра, оккупанты раздают местным жителям фотографии с морга для поиска погибших родных.

"Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такой поиск. Более того, сами оккупанты завлекают что в "каталоге смерти" не более 20 процентов всех прошедших через морг на Метро", - подытожил Андрющенко.

