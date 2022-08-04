РУС
Тела гражданских до сих пор лежат на улицах Мариуполя, оккупанты отказываются проводить захоронения, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

На улицах временно оккупированного Мариуполя по-прежнему лежат тела погибших гражданских. Так называемая "власть" не собирается реагировать.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району", - отметил он.

По словам Андрющенко, оккупационная "власть" отказывается реагировать на обращение местных жителей и проводить захоронения, отвечая "кому нужно, пусть тот и похоронит".

Также, добавил советник мэра, оккупанты раздают местным жителям фотографии с морга для поиска погибших родных.

"Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такой поиск. Более того, сами оккупанты завлекают что в "каталоге смерти" не более 20 процентов всех прошедших через морг на Метро", - подытожил Андрющенко.

Читайте: В оккупированном Мариуполе подтверждено 17 случаев острой кишечной инфекции, половина больных – дети, Андрющенко

Тела гражданских до сих пор лежат на улицах Мариуполя, оккупанты отказываются проводить захоронения, - Андрющенко 01
Тела гражданских до сих пор лежат на улицах Мариуполя, оккупанты отказываются проводить захоронения, - Андрющенко 02
Тела гражданских до сих пор лежат на улицах Мариуполя, оккупанты отказываются проводить захоронения, - Андрющенко 03

Мариуполь (5742) оккупация (10264) Андрющенко Петр (593)
Топ комментарии
+12
Зато рашисты и колаборанты уже месяц рассказывают как в Мариуполе жизнь налаживается. Сразу видно как налаживается.
04.08.2022 11:47 Ответить
04.08.2022 11:47 Ответить
+11
свино-собачня
04.08.2022 11:41 Ответить
04.08.2022 11:41 Ответить
+10
Самое обидное в том что выжило много ватников. На связь вышло несколько людей, которых я уже несколько лет не видел и которые о политике никогда не заикались. А тут расцвели, зараза. Моментально оба были вычеркнуты из жизни навсегда. Один предлагал, за деньги, участие в кацапских праздниках, другой утверждал что в Мариуполе украинцев никогда и не было. Будь они прокляты!
04.08.2022 11:56 Ответить
04.08.2022 11:56 Ответить
свино-собачня
04.08.2022 11:41 Ответить
04.08.2022 11:41 Ответить
Коли ж вже і в них таке буде...
04.08.2022 11:46 Ответить
04.08.2022 11:46 Ответить
Зато рашисты и колаборанты уже месяц рассказывают как в Мариуполе жизнь налаживается. Сразу видно как налаживается.
04.08.2022 11:47 Ответить
04.08.2022 11:47 Ответить
особенно на канале в ютуб -мариуполь сейчас--прям экзтаз...надежда о светлом будущем квази коммунизме..еще не много изаживут наново))
04.08.2022 12:05 Ответить
04.08.2022 12:05 Ответить
Було відео з маріупольського пляжу, де на піску лежить труп чоловіка. Навіть, не в пакеті.
Люди просто купаються в морі...Раніше таке не можливо було уявити, а зараз психіка у людей вже інша. Більш витривала.
04.08.2022 11:52 Ответить
04.08.2022 11:52 Ответить
Самое обидное в том что выжило много ватников. На связь вышло несколько людей, которых я уже несколько лет не видел и которые о политике никогда не заикались. А тут расцвели, зараза. Моментально оба были вычеркнуты из жизни навсегда. Один предлагал, за деньги, участие в кацапских праздниках, другой утверждал что в Мариуполе украинцев никогда и не было. Будь они прокляты!
04.08.2022 11:56 Ответить
04.08.2022 11:56 Ответить
Если украинцев в Мариуполе никогда небыло то получается что росийская армия уничтожила больше 20 тысяч рузких? Интересно задать такой вопрос рашистским пропагандонам
04.08.2022 12:11 Ответить
04.08.2022 12:11 Ответить
Вони скажуть, що тепер нарешті українців не залишилося.
04.08.2022 12:14 Ответить
04.08.2022 12:14 Ответить
Он уничтожения города назвал "активной фазой", очень удивился когда узнал, что из оккупации выехал в Украину. С четырнадцатого года город начал расправлять украинские плечи, многие переосмыслили кто и где они. Оказывается что вата затаилась. Что самое интересное это неукраинец вполне неплохо жил, родился в Мариуполе и прожил сколько успел. Я не могу понять что этому уроду ещё не хватало, страна дала ему все. Неужели такие как он не могут без хозяйского сапога в заднице и чтоб руины и смерть кругом? Ну да, у нас и греки и русские были, но в первую очередь все мы граждане Украины. А это обязывает.
04.08.2022 12:21 Ответить
04.08.2022 12:21 Ответить
"Нікаґда" - це у ватній хронології до 1991 р. "А патом панаєхалі біндєри і сталі за рускій єзиґ ущємлять."
04.08.2022 14:34 Ответить
04.08.2022 14:34 Ответить
ватный лофт как у ватников
04.08.2022 12:04 Ответить
04.08.2022 12:04 Ответить
Бажаю щоб по всій кацапії так валялися тварюки які підтримують війну
04.08.2022 12:10 Ответить
04.08.2022 12:10 Ответить
04.08.2022 12:53 Ответить
04.08.2022 12:53 Ответить
Ну як, напівбавовняний Марік? Подобається руській мір?
04.08.2022 14:05 Ответить
04.08.2022 14:05 Ответить
Так повинно виглядати кожне російське місто. Ці гобліни повинні заплатити за все що вони зробили в Україні.
04.08.2022 15:19 Ответить
04.08.2022 15:19 Ответить
Окупанти зрозуміло, бо то нелюди. Але чому ті хто там залишилися не хочуть поховати своїх же земляків, сусідів, друзів?! Що це за пофігізм, що трупи і скелети лежать по усьому місту. Не розумію.
04.08.2022 19:45 Ответить
04.08.2022 19:45 Ответить
 
 