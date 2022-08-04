Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские захватчики превратили Попасную (Луганщина) в сплошные руины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Опаленная земля, кое-где дома до сих пор тлеют, летняя зелень не может скрыть "убийство" города оккупантами. "Убита" - это именно то слово, которое описывает фото ниже. Попасная фактически полностью снесена с лица земли обстрелами со стороны войск россии. Но орки не остановились, и даже захватив – до сих пор лупят по городу.



Промышленная и жилые зоны – сплошные руины, месиво из строительного мусора", – подчеркнул глава обладминистрации.

Читайте: На оккупированной Луганщине мобилизуют даже шахтеров, в течение суток оккупанты понесли потери и отступили на 14 участках, - Гайдай



















