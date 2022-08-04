РУС
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские захватчики превратили Попасную (Луганщина) в сплошные руины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Опаленная земля, кое-где дома до сих пор тлеют, летняя зелень не может скрыть "убийство" города оккупантами. "Убита" - это именно то слово, которое описывает фото ниже. Попасная фактически полностью снесена с лица земли обстрелами со стороны войск россии. Но орки не остановились, и даже захватив – до сих пор лупят по городу.

Промышленная и жилые зоны – сплошные руины, месиво из строительного мусора", – подчеркнул глава обладминистрации.

Читайте: На оккупированной Луганщине мобилизуют даже шахтеров, в течение суток оккупанты понесли потери и отступили на 14 участках, - Гайдай

Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 01
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 02
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 03
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 04
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 05
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 06
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 07
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 08
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 09
Даже после оккупации Попасной рашисты продолжают обстреливать город, - Гайдай 10

Єдине велике підприємство навколо якого виросло місто Попасна це ТДВ Попаснянський ВРЗ. Більше ніяких великих підприємств там немає
04.08.2022 12:51 Ответить
ПРийшов совок і зруйнував совкову архітектуру.

Совок він сам по собі суїцидний.
04.08.2022 11:54 Ответить
Гидота кацапська проклята
04.08.2022 11:54 Ответить
Шрьодера туди, нехай полиже своїм друзям сраку.
04.08.2022 12:00 Ответить
краще Дерьмака
04.08.2022 12:06 Ответить
 
 