На Хмельнитчине мужчина в соцприюте похитил у семьи переселенцев 750 000 грн. Его приговорили к 7,5 годам, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

При публичном обвинении Шепетовской окружной прокуратуры суд признал виновным неоднократно судимого жителя г. Херсона в краже более 750 тыс грн, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Решением Славутского горрайонного суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022 года мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области. Мужчину задержали на блокпоста в поселке Летичев, когда он пытался уехать за пределы области. Украденные средства у него изъяли и вернули владельцам", - говорится в сообщении.



