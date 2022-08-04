На Хмельнитчине мужчина в соцприюте похитил у семьи переселенцев 750 000 грн. Его приговорили к 7,5 годам, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
При публичном обвинении Шепетовской окружной прокуратуры суд признал виновным неоднократно судимого жителя г. Херсона в краже более 750 тыс грн, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Решением Славутского горрайонного суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
"Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022 года мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области. Мужчину задержали на блокпоста в поселке Летичев, когда он пытался уехать за пределы области. Украденные средства у него изъяли и вернули владельцам", - говорится в сообщении.
Как минимум ты ехал не как беженец, а имея бабки. А эти люди потеряли ВСЕ.
и все что он имели на всю семью - это эти сраные 20 тыс, за которые максимум можно халупку купить, не первой свежести.
и больше у них нет НИЧЕГО.
прокляты и ты и все кто не нашел ничего лучшего чем упрекнуть их за то что в отеле не поселились.
а про вора, что симптоматично - ни слова.
кацапа сразу видно - абы обосрать жертву.
тьфу, что за..
и какое отношение имеет твой поганый высер, обвиняющий жертву, к тому что ты - подонок, защищаешь вора, обокравшего тех у кого кроме этих 20 тысяч нет ничего, понимаешь - НИЧЕГО!
На сколько им хватит этих денег если они будут в гостиницах останавливаться? а ведь эти деньги, как правильно сказал другой мудак вроде тебя выше - на них можно домик купить где-нибудь в глухом селе, правда.
А можно просто проесть и в гостинице прожить, супер идея.
по-твоему - жертва виновата что у нее украли, что ее убили, точно так же как Украина у москалей виновата что Россия на нее напала.
а про вора - ни слова.
тварь, гори в аду.
Охереть. Так и сделай когда твой дом разбомбят.
гори в аду подонок.
Причому, накопичень в мене набагато менше, ніж у цих людей. Таке враження, що люди, які нахаляву отримали у спадок або від держави житло - думають, що тільки в своєму і можна жити. А платити оренду для них то смертельно. Мерзотні ви істоти.
Гроші для того і відкладають, щоб у критичний момент можна було і квартиру орендувати за потребою.
24-28 февраля ехали из Мелитополя в Тернополь. Одну ночь ночевали в неотапливаемой хате, потому что других вариантов вообще не было. Другую ночь в двухместном номере, вшестером. Не из экономии, поверьте ..
Таких крыс давить надо, а не сроки давать.