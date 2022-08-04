РУС
На Хмельнитчине мужчина в соцприюте похитил у семьи переселенцев 750 000 грн. Его приговорили к 7,5 годам, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

При публичном обвинении Шепетовской окружной прокуратуры суд признал виновным неоднократно судимого жителя г. Херсона в краже более 750 тыс грн, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Решением Славутского горрайонного суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022 года мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области. Мужчину задержали на блокпоста в поселке Летичев, когда он пытался уехать за пределы области. Украденные средства у него изъяли и вернули владельцам", - говорится в сообщении.

На Хмельнитчине мужчина в соцприюте похитил у семьи переселенцев 750 000 грн. Его приговорили к 7,5 годам, - Офис Генпрокурора 01
На Хмельнитчине мужчина в соцприюте похитил у семьи переселенцев 750 000 грн. Его приговорили к 7,5 годам, - Офис Генпрокурора 02

хищение (682) Донецкая область (10538) переселенцы (531) Офис Генпрокурора (2605) Хмельницкая область (989)
+19
Ви мабуть не приймали до себе біженців яких ніч застала в дорозі, люди мають пункт призначення і часто не мають уявлення де можна перепочити, дехто як от той чоловік вирішили скористатися.
04.08.2022 12:24 Ответить
04.08.2022 12:34 Ответить
+17
У людей с собой было 20+ тыс долл и они решили сэкономить на аренде жилья или гостинице
04.08.2022 12:28 Ответить
04.08.2022 12:28 Ответить
+14
С местами в гостиницах и квартирами было и есть весьма напряжённо, если ты не в курсе.
04.08.2022 12:33 Ответить
04.08.2022 12:33 Ответить
мразота
04.08.2022 12:27 Ответить
04.08.2022 12:27 Ответить
У людей с собой было 20+ тыс долл и они решили сэкономить на аренде жилья или гостинице
04.08.2022 12:28 Ответить
04.08.2022 12:28 Ответить
С местами в гостиницах и квартирами было и есть весьма напряжённо, если ты не в курсе.
04.08.2022 12:33 Ответить
04.08.2022 12:33 Ответить
Не брешіть, ч особисто їздив з сім'єю на відпочинок на Хмельниччину, жодних проблем з готелями не відчув
04.08.2022 12:40 Ответить
04.08.2022 12:40 Ответить
Хорошо живешь - во время войны ездить на отдых туда где люди спасаются от войны. и ты настолько не занят при этом, что можешь позволить себе комменты писать на Цензоре? Хорошо платят в Ольгино я смотрю.
Как минимум ты ехал не как беженец, а имея бабки. А эти люди потеряли ВСЕ.
и все что он имели на всю семью - это эти сраные 20 тыс, за которые максимум можно халупку купить, не первой свежести.
и больше у них нет НИЧЕГО.
прокляты и ты и все кто не нашел ничего лучшего чем упрекнуть их за то что в отеле не поселились.
а про вора, что симптоматично - ни слова.
кацапа сразу видно - абы обосрать жертву.
04.08.2022 13:22 Ответить
04.08.2022 13:22 Ответить
чем занимается СБУ, что даже на такой теме зашли высрались ольгинцы и выходит что виноват не вор который украл последние деньги у людей которые потеряли ВСЕ - жилье, работу, судьбы, а виноваты у них переселенцы - за то что смогли выжить и все что вывезли из какого-нибудь Ирпеня или Бучи или Харькова или Херсона или любого разгромленого села в Харьковской или Запорожской области - это несчастные 20 тысяч, на которые все что можно купить - маленький домик где-нибудь в селе?
тьфу, что за..
04.08.2022 13:35 Ответить
04.08.2022 13:35 Ответить
Підтримую, навіщо гроші які відклали на купівлю житла, витрачати на готелі. Але в мене інше питання : як злодій дізнався про гроші ?
04.08.2022 15:03 Ответить
04.08.2022 15:03 Ответить
це все круто.. але я не розумію, невже сім`я з майже лимоном гривень кешем на кармані не могла зняти собі якусь гостінічку за 600 грн за ніч? Чи солодкий смак халяви та принцип "копієчка до копієчки" все перекриває?
04.08.2022 12:29 Ответить
04.08.2022 12:29 Ответить
Ще й чавака під статтю підвели. Може він ті гроші Притулі на байрактар віз.
04.08.2022 12:32 Ответить
04.08.2022 12:32 Ответить
суд визнав винним неодноразово судимого жителя м. Херсон у крадіжці понад 750 тис грн, вчиненій повторно
04.08.2022 14:27 Ответить
04.08.2022 14:27 Ответить
Ви мабуть не приймали до себе біженців яких ніч застала в дорозі, люди мають пункт призначення і часто не мають уявлення де можна перепочити, дехто як от той чоловік вирішили скористатися.
04.08.2022 12:34 Ответить
04.08.2022 12:34 Ответить
А ви приймали?
04.08.2022 13:02 Ответить
04.08.2022 13:02 Ответить
я принимала. И сейчас живут. И в двух сдаваемых квартирах сейчас аренду сделала бесплатной - платят только коммуналку.
и какое отношение имеет твой поганый высер, обвиняющий жертву, к тому что ты - подонок, защищаешь вора, обокравшего тех у кого кроме этих 20 тысяч нет ничего, понимаешь - НИЧЕГО!
На сколько им хватит этих денег если они будут в гостиницах останавливаться? а ведь эти деньги, как правильно сказал другой мудак вроде тебя выше - на них можно домик купить где-нибудь в глухом селе, правда.
А можно просто проесть и в гостинице прожить, супер идея.
04.08.2022 13:25 Ответить
04.08.2022 13:25 Ответить
Окрім того, є така штука як гугл. Відкриваєш і там тих гостиниць - безліч. А тепер можете починати розказувати шо в донбасят був кнопковий телефон, а гуглом їи бендерівці заборонили користуватися...
04.08.2022 13:04 Ответить
04.08.2022 13:04 Ответить
только кацап может перекладывать вину с жертвы на вора.
по-твоему - жертва виновата что у нее украли, что ее убили, точно так же как Украина у москалей виновата что Россия на нее напала.
а про вора - ни слова.
тварь, гори в аду.
04.08.2022 13:23 Ответить
04.08.2022 13:23 Ответить
Це пісець, 750 тис і в притулку, можна було хатинку купити в якомусь селі і жити.
04.08.2022 12:32 Ответить
04.08.2022 12:32 Ответить
На халяву і оцет солодкий
04.08.2022 12:33 Ответить
04.08.2022 12:33 Ответить
Їм якщо тут хатинки продавати, то через роки 4 вони тут почнуть кликати руській мір
04.08.2022 12:47 Ответить
04.08.2022 12:47 Ответить
так они и ехали скорее всего что-то купить на Западной Украине. А вы предлагаете им потратить эти деньги на проживание в гостинице.
Охереть. Так и сделай когда твой дом разбомбят.
04.08.2022 13:26 Ответить
04.08.2022 13:26 Ответить
нехилые переселенцы с даунбасса по ночлежкам с почти лямом кантуются... за 10 000 могли бы двушку на месяц снять легко...
04.08.2022 12:32 Ответить
04.08.2022 12:32 Ответить
и прожить так пару месяцев а потом поселиться в лесу. на последние деньги купить веревку и повеситься.
гори в аду подонок.
04.08.2022 13:28 Ответить
04.08.2022 13:28 Ответить
Заспокойся, неадекватне створіння. Я, до прикладу, в Києві орендую і тимчасово не працюю. Але за оренду плачу. І таких по великим містам багато. Не всі ж у своєму власному житлі живуть.
Причому, накопичень в мене набагато менше, ніж у цих людей. Таке враження, що люди, які нахаляву отримали у спадок або від держави житло - думають, що тільки в своєму і можна жити. А платити оренду для них то смертельно. Мерзотні ви істоти.

Гроші для того і відкладають, щоб у критичний момент можна було і квартиру орендувати за потребою.
04.08.2022 14:31 Ответить
04.08.2022 14:31 Ответить
Слишком сильно возмущаешься. Не оправдываю вора но приезжай в Хмельницкий посмотри все кафе и парки забиты переселенцами которые позволяют себе покупать то что местные не могут и работают при том что приезжие нет. Поезжай в места отдыха и посмотри как там живут приезжие шашлыки и пьянки.
04.08.2022 15:15 Ответить
04.08.2022 15:15 Ответить
Не пишіть дурню,та не рахуйте чужі гроші.
04.08.2022 12:39 Ответить
04.08.2022 12:39 Ответить
не вказуйте іншим шо робити.
04.08.2022 13:05 Ответить
04.08.2022 13:05 Ответить
Змей, а своей говно у тебя не пахнет - а фиалками озонирует?
04.08.2022 13:32 Ответить
04.08.2022 13:32 Ответить
Bete para la pinga maricon
04.08.2022 14:22 Ответить
04.08.2022 14:22 Ответить
«Доброму вору всякая петля впору». © Уильям Шекспир
04.08.2022 12:40 Ответить
04.08.2022 12:40 Ответить
не можна а нужна. пішов в сраку, козломордіна.
04.08.2022 13:09 Ответить
04.08.2022 13:09 Ответить
Состоятельный крот решил пожить в хосписе. Правильно его пошерстили.
04.08.2022 13:20 Ответить
04.08.2022 13:20 Ответить
гори в аду, орк, как и вся твоя касапская семья и потомки до 7 колена.
04.08.2022 13:30 Ответить
04.08.2022 13:30 Ответить
Ну дак это подьемные деньги для абсолютно любого работящего украинца с головой( да и вообще такие небольшие деньги можно заполучить и в наследство, и с продажи недвижимости или просто с хранения в валюте со старых времен. У тех у кого даже малый бизнес такие деньги всегда на руках или счетах должны быть). То что некоторые "патриоты" за 100 гривен серенят в интернетах на Зеленского или Порошенко( нужное подчеркнуть), ибо на другое не способны и главное на бутылку хватит, это уже их личные проблемы.
04.08.2022 14:11 Ответить
04.08.2022 14:11 Ответить
Наличие денег не гарантрирует возможность снять жильё. Особенно в первые дни того глобального пи**ца.

24-28 февраля ехали из Мелитополя в Тернополь. Одну ночь ночевали в неотапливаемой хате, потому что других вариантов вообще не было. Другую ночь в двухместном номере, вшестером. Не из экономии, поверьте ..
04.08.2022 13:43 Ответить
04.08.2022 13:43 Ответить
Та це зрозуміло. Ми не знаємо як було і чому ті люди ночували там, де їх обікрали. Красти погано і неважливо в кого красти. Хоч і бандитів. Чуже брати не можна.
04.08.2022 14:34 Ответить
04.08.2022 14:34 Ответить
Особенно последнее. В такой момент когда ты все потерял и с семьёй бежите....
Таких крыс давить надо, а не сроки давать.
04.08.2022 16:13 Ответить
04.08.2022 16:13 Ответить
Я, когда семью вывозил, ехали в неотапливаемом вагоне, который был весь в дырах. Мороз, ветер, запрет на свет и мобильную связь. По 15-18 человек на "кубрик" плацкарта. Ещё и с домашними животными. Мои таксы молча ехали рядом с котами. Стресс! Это единственное слово для всех. И единство. Никто не жаловался, не качал права. Жаль сейчас многие расслабились.
04.08.2022 14:55 Ответить
04.08.2022 14:55 Ответить
7,5 років? А чому за держраду дають умовно? Це такий ЗЕлений ідіотизм
04.08.2022 14:23 Ответить
04.08.2022 14:23 Ответить
 
 