Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА. ФОТО

Сегодня, 4 августа, около 11 часов россияне обстреляли Торецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки.

"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас есть погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!", - подчеркнули в ОВА.

Также смотрите: В оккупированном Донецке россияне обстреляли похоронную процессию уничтоженной накануне террористки "Корсы". ВИДЕО









