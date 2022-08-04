РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6070 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
16 350 32

Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА. ФОТО

Сегодня, 4 августа, около 11 часов россияне обстреляли Торецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА 01

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.
Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки.

"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас есть погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!", - подчеркнули в ОВА.

Также смотрите: В оккупированном Донецке россияне обстреляли похоронную процессию уничтоженной накануне террористки "Корсы". ВИДЕО


Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА 02
Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА 03
Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА 04
Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА 05

обстрел (29084) Донецкая область (10538) Торецк (535) Кириленко Павел (646)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Не росіяни ,а рашиські варвари ,це якою треба бути конченою мерзотою що б вбивати мирних жителів і насамперед дітей ,будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:37 Ответить
+23
Израиль правильно делает- откуда прилетело ,туда в несколько раз больше улетело... и все ,тишина оттуда. А у нас....((( Кто то ж дал наводку на остановку ....((( гнилые людишки среди нас...
показать весь комментарий
04.08.2022 13:17 Ответить
+21
Зато у ООН и красного креста сейчас самое важное вывезти с Украины зерно и накормить сирийских мальчиков в трусиках
показать весь комментарий
04.08.2022 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз сєпари почнуть горлати - укропи їх 8 років обстрілюють!
показать весь комментарий
04.08.2022 12:36 Ответить
Не росіяни ,а рашиські варвари ,це якою треба бути конченою мерзотою що б вбивати мирних жителів і насамперед дітей ,будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:37 Ответить
Знову - не забудемо, не пробачимо???
показать весь комментарий
04.08.2022 12:40 Ответить
А что мы можем сделать .Только послать очередное китайское предупреждение врагу
показать весь комментарий
04.08.2022 12:52 Ответить
ти дебіл?
показать весь комментарий
05.08.2022 06:48 Ответить
Зато у ООН и красного креста сейчас самое важное вывезти с Украины зерно и накормить сирийских мальчиков в трусиках
показать весь комментарий
04.08.2022 13:07 Ответить
Тому що ООН та Червоний Хрест за сирійських хлопчиків більше переживають, ніж за українських.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:20 Ответить
ООН і "Червоний Хрест" наше зерно не вивозять. Наше зерно вивозять арахамія, подоляк, єрмак і Зеленський. Подивіться Статиту ООН і "Червого хреста" і не запилюйте мізки і так недалекого наріду. Зерно вивозить наша влада, договір підписували люди Зеленського.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:48 Ответить
*** русня кончені тварі, яких треба катувати, але я не розумію людей, ну якщо сам не хочеш їхати, вивези дітей в безпечне місце
показать весь комментарий
04.08.2022 13:11 Ответить
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію московії, по той час московія безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
показать весь комментарий
04.08.2022 13:12 Ответить
Израиль правильно делает- откуда прилетело ,туда в несколько раз больше улетело... и все ,тишина оттуда. А у нас....((( Кто то ж дал наводку на остановку ....((( гнилые людишки среди нас...
показать весь комментарий
04.08.2022 13:17 Ответить
чікатіло-пуйлу пофіг на будь-які бомбардування на території московії і жертви серед населення.
показать весь комментарий
04.08.2022 20:28 Ответить
асфальт погано літає, і зовсім не придатний для обстрілів
показать весь комментарий
05.08.2022 06:49 Ответить
Поки люди України не зрозуміють,що війна і скупчення веде до трагедії, будуть ще біль і рани. Бережіть себе, бо орки нелюди
показать весь комментарий
04.08.2022 13:16 Ответить
люди ніколи не зрозуміють, якби вони розуміли, то у 2019 році вибрали армію, мову, віру, ЄС і НАТО, а вони вибрали "какая разница" і асфальт. Ось це наслідки їх вибору.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:50 Ответить
почему русня не террористы?
показать весь комментарий
04.08.2022 13:45 Ответить
Наводять ждуни довбані. СБУ що робить?
показать весь комментарий
04.08.2022 13:50 Ответить
Коли ми будемо відповідати на удари? По всьому кордону обстрілюють міста, на лініях зіткнення обстрілюють? Треба їбaшити у відповідь, хай то будуть цивільні сєпарські хати чи кацапські школи. Вони наших дітей винищують, а ми що?
показать весь комментарий
04.08.2022 13:57 Ответить
Може коли ти перший поважний громадянин держави, під ракетними обстрілами, запустиш в Україні завод по виробництву снарядів чи хоча би, патронів?
А зараз доводиться боронити країну тією кількістю боєкомплектів яку на добровільних основах надають союзники, у яких також немає "скатертини-самобранки", а потрібно формувати і запускати додаткові виробничі потужності для вироблення ***********.
показать весь комментарий
04.08.2022 20:44 Ответить
Робіть вже ракети дальньої дії та стріляйте по військовим об'єктам, виробництвам та складам на території **********. Чи в нас теж сан кції на мікроелектроніку. Рабсійськє насєлєніє повинно бачити та відчувати, що це не спецоперація, а війна на винищення.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:15 Ответить
На заводах які зараз захоплені чи зруйновані ордою?
показать весь комментарий
04.08.2022 20:58 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:50 Ответить
А уехали были бы живы. Да, тяжело расстаться с домом и уехать в неизвестность, особенно когда нет финансов. Но жизнь то дороже всего. Мертвым на остановке уже ничего не нужно.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:40 Ответить
Люди виїжджайте звіти, бережіть дітей
показать весь комментарий
04.08.2022 19:09 Ответить
За каждого убитого, раненого гражданина взрослого или ребенка не зависимо гражданский он или военнослужащий украинской власти надо подавать в суд на РФ по 10 миллион. $ согласно Будапештского меморандума по которому Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в Мире, в обмен на територриальную целостность и обложить налогом всю ее торговлю по всему миру что бы возместить ущерб, несмотря на то что ни какие деньги не вернут человека назад, но может войну остановит .
Але україньська влада не квапиця, мабуть ще не на часі, зараз напевно є більш важливі справи, такі як заробляння на подвійному курсі валюти , приватизаціі народних активів .
показать весь комментарий
04.08.2022 19:16 Ответить
В мариуполе рашисты уничтожили более 20000 мирных жителей. Через месяц - два, по мариуполю шагает отряд путлерюгендов детей мариупольцев отсавшихся в живых. Вопрос - зачем?
показать весь комментарий
04.08.2022 21:23 Ответить
Де йомане Amnesty International, Red Cross, UN, та інші підо..? І далі будуть казать, що наші бьють зі шкіл та лікарень??
показать весь комментарий
04.08.2022 21:36 Ответить
Россия - это террористическая организация!
показать весь комментарий
04.08.2022 22:39 Ответить
Россия - это террористическая организация! Как Игил хотел исламский мир, так Россия хочет захватить Европу и мир!

показать весь комментарий
04.08.2022 22:40 Ответить
Чому наше військове керівництво не дасть чітку відповідь. чому ЗСУ не стріляють за той клятий " поребрік "у відповідь на рашистські масовані обстріли по мирному населенню України. а при необхідності - стріляти НА УПЕРЕДЖЕННЯ ?!! Земля має горіти під окупантами не тільки на нашій території. а на їхній. де знаходяться іхні вогневі точки. склади зброї ! Хай рашистські ублюдки відчують той жах. запах крові та смерті. що відчуває український народ !
показать весь комментарий
04.08.2022 22:55 Ответить
Наші стріляють там, де це вкрай важливо для фронту тому, що кількість набоїв обмежена. В усьому світі нема стільки набоїв, як у рашки, лише у Китаю більше.
показать весь комментарий
05.08.2022 07:52 Ответить
 
 