В результате российских обстрелов в Запорожской области разрушены дома и сельхозтехника, - Нацполиция. ФОТО

С начала недели полицейские зафиксировали 26 фактов вражеских обстрелов в Запорожской области. Враг разрушил несколько десятков жилых домов и технику для уборки урожая. Информация о травмированных гражданах не поступала.

об этом сообщают в ЗОВА со ссылкой на материалы отдела коммуникации полиции Запорожской области.

"Село Юльевка Запорожского района в очередной раз обстреливается вооруженными агрессорами. На этой неделе преступники РФ разрушили более десяти жилых домов. Также были зафиксированы ракетные обстрелы жилых помещений жителей поселков Малиновка и Варваровка Пологовского района. В домах разбито шиферное покрытие, выбиты окна и двери, разрушена дворовая территория, хозяйственные постройки, гаражи крестьян. От прямых попаданий снарядов некоторые дома остались непригодными для жилья", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Варваровке в результате артиллерийских обстрелов повреждена сельскохозяйственная техника. Осколки снарядов зацепили трактор и машину для скашивания зерновых культур. Жители Гуляйполя также обратились в органы полиции для документирования последствий вооруженных ударов, которые решители совершили за прошедшие сутки. Полицейские зафиксировали разрушение гаражных помещений и частных домов, в которых были резаны окна и двери.

По фактам вооруженных преступлений сотрудники полиции передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

