В Херсонской области оккупанты похитили директора школы, председателя громады и волонтера. Продолжаются вражеские обстрелы населенных пунктов области, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Херсонщины за сутки открыла 10 уголовных производств по военным преступлениям армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Да, в Каланчакской громаде военные РФ похитили директор школы. Сейчас местонахождение женщины неизвестно. Российские военнослужащие похитили главу Горностаевской громады из-за отказа в сотрудничестве. Утром оккупанты вломились домой к мужчине, ничего не объясняя, нанесли ему телесные повреждения, посадили в автомобиль неизвестном направлении. В тот же день военные похитили из дома и местного волонтера", - говорится в сообщении.

В Чулаковском лесничестве из-за боевых действий произошло возгорание лесной подстилки, пожар охватил 5 гектаров леса. Во время вражеских обстрелов поселка Нововоронцовка повреждены и разрушены дома местных жителей.

Также смотрите: Оккупанты похитили главу громады на Херсонщине Ляхно, - СМИ. ФОТО





В Херсоне из затона военные РФ похитили баржу, которую используют в собственных преступных целях. По всем фактам открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.